BOLOGNA-Fra le novità annunciate nel corso della “Presentazione Stagione e Calendari 2025/26” l’annuncio che la Del Monte® Supercoppa SuperLega si svolgerà in Arabia Saudita: una location speciale per un evento speciale, visto che Itas Trentino, Cucine Lube Civitanova, Rana Verona e Sir Safety Perugia si sfideranno a Gedda nella Final Four prevista per l’8 e 9 novembre 2025.