Supercoppa: E' delirio Milano, Conegliano si arrende al quinto

TRIESTE- Delirio Numia Milano che, dopo tante sconfitte e tante finali chiuse con l'amaro in bocca, ha superato a Trieste, nella sfida che valeva la Supercoppa Italiana, la Prosecco Doc Conegliano, strappandole quel trofeo che era delle pantere da ben sette edizioni. Trascinate da Egonu (MVP del match con 30 palloni vincenti) le ragazze di Lavarini hanno lottato palla su palla per cinque lunghissimi e combattuti set ed hanno avuto maggior determinazione e freddezza nei momenti topici del match con la Paola nazionale assoluta trascinatrice nel finale. Finisce 3-2 (18-25, 25-22, 25-20, 13-25, 15-12) per la Numia e la festa stavolta può esplodere davvero.

Coach Stefano Lavarini, sceglie con Bosio al palleggio ed Egonu opposta, Lanier e Piva schiacciatrici, Kurtagic e Danesi centrali, il libero è Fersino.

Daniele Santarelli si affida allo starting six base, con Wolosz e Haak per la diagonale, Gabi e Zhu sono le schiacciatrici, Fahr e Chirichella le centrali, De Gennaro il libero.

L’inizio è di Conegliano Pantere, un errore delle meneghine vale la prima mini-fuga per il 6-2; Haak colpisce con continuità (9-5), anche dopo un time-out chiamato dalla panchina avversaria per spegnere le fiamme, con l’ace del 18-14 (prima Zhu aveva marcato il 16-13, uno dei 4 punti nel set con 0 errori della cinese, chiuderà con 10). Scognamillo entra e pulisce i primi tocchi assieme a De Gennaro, l’1-0 lo sigla Fahr con il primo tempo. Gabi regala il primo vantaggio del secondo set in avvio (2-1), Chirichella marca il 7-4 che lancia la Prosecco DOC verso il primo parziale significativo (9-4, 3 centri nel set con il 60% in attacco). È un gioco di prestigio di Wolosz quello che porta al 15-10 ancora a firma di Chirichella, Scognamillo dà fiato a Zhu, ma Milano stasera è motivata più che mai riprende il filo, trascinata da Egonu con il set e pareggia i conti (16-16): Ewert e Adigwe fanno il loro esordio nel match, Lavarini da spazio anche ad una positiva Cagnin. con l’ace di Bosio coach Santarelli ferma il gioco per il timeout sul 19-21. Haak e Zhu fanno riavvicinare le gialloblù, che si lasciano sfuggire il set sul 22-25. L‘opposta svedese è la top scorer del match con 32 punti e 1 muro.

Nel terzo set Milano riparte forte prendendo decisamente in mano le redini della sfida. Nel momento di difficoltà coach Santarelli cambia le bande e inserisce Sillah e Daalderop, slovena risponde con 2 punti di fila (10-14). Lubian entra e mette subito a terra un primo tempo alzato da Wolosz (12-17), Sillah scuote ancora l’attacco gialloblù (19-22, ingresso da 5 punti e il 50% di efficienza per la numero 23). Le Pantere restano in scia, ma cadono con l’errore che vale il 20-25 con annesso sorpasso della Numia.

Il quarto set inizia con il piede giusto per De Gennaro e compagne, Lubian dà ordine in prima linea e la Prosecco DOC A.Carraro Imoco trova due muri della campionessa olimpica (8-4). Sillah alza un pallone magnifico per Zhu che buca il muro facendo esplodere il palazzetto (12-5, altri 5 top per la slovena nel quarto set, grande impatto della banda nel match che chiuderà con 11 punti). Egonu finisce in panchina per dare spazio a Plak e tirare il fiato dopo tre set giocati al massimo. Il quarto muro di squadra nel set è di Chirichella, porta al 16-7: Scognamillo torna in seconda linea, Haak risolve lo scambio più lungo del set (20-9), è il preludio del set point, concretizzato da Zhu (25-13).

Nel tie-break, parte fortissimo Milano che sigla con Egonu e Cagnin il primo parziale significativo (2-6 e time out coach Santarelli), al cambio campo Bosio e compagne guidano sul 4-8: Adigwe ed Ewert entrano per dare nuova linfa, ed è proprio la giovane opposta che mura per il 7-9. Le Pantere restano vicine con Haak e Gabi (11-13), ma non riescono a trovare il break al momento giusto. Il match point è di Egonu, per sigillare una prestazione super ed una vittoria che entrerà nella storia.

Il tabellino-

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO – NUMIA VERO VOLLEY MILANO 2-3 (25-18 22-25 20-25 25-13 12-15) –

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Wolosz, Braga Guimaraes 8, Fahr 2, Haak 32, Zhu 10, Chirichella 6, De Gennaro (L), Sillah 11, Lubian 5, Daalderop 1, Adigwe 1, Scognamillo, Ewert. Non entrate: Munarini (L). All. Santarelli.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Lanier 14, Danesi 5, Egonu 30, Piva 1, Kurtagic 7, Bosio 8, Fersino (L), Cagnin 6, Plak 2, Pietrini 1, Sartori 1, Gelin, Miner. Non entrate: Modesti (L). All. Lavarini.

ARBITRI: Giardini, Canessa.

Durata set: 22′, 28′, 25′, 22′, 17′; Tot: 114′.

MVP: Paola Egonu (Numia Milano)

Spettatori: 6807