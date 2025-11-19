Tuttosport.com
Coppa Italia e Supecoppa : la Lega ha comunicato le date

L'Unipol Arena tornerà ad ospitare il secondo trofeo nazionale il 7 e 8 febbraio 2026. La Supercoppa spostata al termine della regular season, in una sede ancora da decidere, il il 28 febbraio e 1 marzo
1 min
coppa italiaSupercoppa
BOLOGNA-Definite dalla Lega Pallavolo Serie A le date di Coppa Italia, che verrà assegnata  il 7 e 8 febbraio nell'Unipol Arena di Bologna mentre la Supercoppa si giocherà il 28 febbraio e 1 marzo in una sede ancora da stabilire.

L’Unipol Arena sarà ancora il teatro di uno degli eventi pallavolistici più attesi a livello internazionale. Si tratta della decima Final Four di Coppa Italia ospitata dal capoluogo emiliano, l’ottava all’Unipol Arena, a conferma di una collaborazione solida con il territorio, le istituzioni ed una sede che è garanzia di successo organizzativo e partecipazione di pubblico.

Novità importanti anche per la Del Monte® Supercoppa, che sarà eccezionalmente collocata al termine della Regular Season: le nuove date, infatti, sono quelle di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo 2026 in una sede che sarà comunicata prossimamente. Le quattro formazioni già qualificate, ovvero Itas Trentino, Rana Verona, Cucine Lube Civitanova, Sir Susa Scai Perugia, si contenderanno il trofeo immediatamente prima dell’inizio dei Play Off, che verrà posticipato di una settimana.

