Champions League: Novara torna in Chmpions, domani l'esordio a Lodz

Il percorso europeo di capitan Bonifacio e compagne partirà, come nella passata stagione, da Lodz. Cambia però l’avversario: se il primo ostacolo nella CEV Cup 2024-2025 era stato l’LKS di Lodz (andata, il 26 novembre 2024 in Polonia, quasi un anno esatto fa), questa volta l’esordio in Champions League avverrà contro il Budowlani, altra formazione della città polacca che la Igor conosce bene per averla incrociata nell’edizione 2018-2019 della competizione. Annata che si concluse con la conquista a Berlino della Champions League proprio da parte delle azzurre.

Appuntamento alle 18, con diretta televisiva sia su Sky Sport Arena sia su DAZN, con le avversarie delle azzurre che occupano al momento il secondo posto del campionato polacco e sono reduci dalla seconda sconfitta fin qui in campionato. Non ci sono “ex” coinvolte ma tra le polacche spicca il martello svizzero Storck, già protagonista nel campionato italiano con le divise di Chieri, Pinerolo, Vallefoglia e Talmassons.

Le parole della capitana Sara Bonifacio

« Siamo davvero cariche e determinate, non vediamo l’ora di iniziare la nostra avventura in Champions League e credo che questo esordio arrivi davvero al momento giusto, dopo una bella vittoria e in generale dopo tre vittorie consecutive che ci hanno caricate il giusto. Finalmente siamo anche al completo e questo è un fattore che risulterà fondamentale per affrontare al meglio la fase della stagione che ci aspetta, densa di impegni e con la necessità di non inciampare. In questo frangente, sarà importante davvero l’apporto e il contributo di ognuna di noi ».

Champions League Pool B

Martedì 25 novembre Ore 18.00

PGE Budowlani ŁÓDŹ-Igor Gorgonzola Novara