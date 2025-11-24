Challenge Cup: Vallefoglia sfida l'AEK nello storico esordio nelle Coppe

Si tratta della gara di andata dei sedicesimi di finale della CEV Challenge Cup, la terza competizione europea a squadre, cui la Megabox si è qualificata vincendo i play-off di fine stagione superando in finale la Reale Mutua Fenera Chieri. Quanto all’AEK Atene, è arrivata sin qui aggiudicandosi il torneo di prequalificazione della Balkan Volleyball Association tenuto a Gjilan (Kosovo) e poi eliminando con un doppio 3-0 nei trentaduesimi di finale le serbe del Gzok Srem Sremka Mitroviča. L’incontro sarà diretto dal tedesco Erik Lachmann e dall’albanese Enri Zenullari. La gara di ritorno si terrà al PalaMegabox mercoledì 3 dicembre alle 20.

L’AEK Atene è parte della grande polisportiva nata nel 1924 che comprende anche calcio, pallacanestro, pallamano, rugby e numerose altre discipline. Fondata nel 1995, la squadra femminile di volley si è aggiudicata un campionato nazionale e una Supercoppa nel 2011/12 e, nel 2022/23, una Coppa di Grecia. Nella scorsa stagione si è piazzata al sesto posto in campionato. La squadra è guidata da Konstantinou Tampouratzis. Le palleggiatrici sono la nazionale ceca Katerina Valkova e la greca Marina Staikou; l’opposto è l’interessante turca Tutku Burcu Yüzgenç; le schiacciatrici sono la nazionale romena Adriana-Maria Burtea, la francese Guewe Diouf e le greche Stamatia Kiparissi e Marina Klepkou. Al centro operano l’americana Tristin Lynn Savage e le greche Ioanna-Lamprini Polynopoulou, Angeliki Kavvadia e Katerina Kokoti. Anche i liberi sono greci: Sevastiani Xintara e Foteini Voulgaraki.

Le parole del tecmico Andrea Pistola-

« L’AEK è una buona squadra molto votata all’attacco, perciò cercheremo di metterla in difficoltà in ricezione. Hanno alcune giocatrici valide come l’esperta francese Diouf, da anni protagonista nel suo campionato, e la turca Yüzgenç, nel giro della nazionale. C’è molto orgoglio e un po’ di emozione da parte nostra nell’essere qua a rappresentare Vallefoglia in una competizione europea. Teniamo molto a fare bella figura e a giocare la nostra pallavolo”. Quanto alla partita con Scandicci, prosegue Pistola: “Mai come questa volta i meriti delle avversarie superano, e di molto, i nostri demeriti. Per la prima volta nella stagione abbiamo trovato una squadra che ci ha messo in grandissima difficoltà. Hanno spinto tantissimo al servizio e non abbiamo mai avuto tanti problemi in ricezione e ricostruzione come in questa partita. Ovviamente la nostra prima azione non era mai abbastanza fluida per essere efficace, e dall’altra parte loro hanno giocato sempre con la palla in mano ».

CHALLENGE CUP-SEDICESIMI DI FINALE-

Martedì 25 novembre Ore 18.00

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia-Aek Atene Arbitri: Lachmann (Ger)-Zenullari (Alb)