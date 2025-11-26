Champions League: per Scandicci è tempo d'esordio contro l'Alba Blaj

Domani, giovedì 27 novembre 2025, alle ore 20.00, il Pala BigMat farà da cornice all’esordio stagionale nella CEV Champions League 2026.

Le ragazze di coach Marco Gaspari inaugureranno il loro cammino nella Pool A affrontando le rumene del CS Volei Alba Blaj, attualmente al comando del massimo campionato nazionale.

Ex e precedenti

Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Volley ha indossato in passato la maglia della CS Volei Alba Blaj. Allo stesso modo nella formazione rumena non ci sono ex giocatrici della Savino Del Bene Volley.

Il tecnico dell’Alba Blaj, lo spagnolo Guillermo Naranjo Hernandez, ha già affrontato la Savino Del Bene Volley da avversario. Quando era tecnico delle tedesche SC Potsdam, ha affrontato la formazione toscana nella Challenge Cup 2021-2022 e CEV Cup 2022-2023.

Quello di giovedì sarà il terzo confronto europeo tra le due formazioni. Il bilancio delle sfide passate è totalmente a favore della Savino Del Bene Volley, che si è imposta in due occasioni su sue.

Entrambi i precedenti fanno riferimento alla CEV Cup 2022-2023: nella doppia finale della seconda manifestazione continentale, il club toscano si impose 3-1 nella gara d’andata disputata in Romania e per 3-0 nel match di ritorno andato in scena a Palazzo Wanny, con le ragazze all’epoca guidate da coach Massimo Barbolini che così conquistarono il successo finale nella manifestazione.

Le parole del tecnico Marco Gaspari

« È una sfida che inaugura la nuova stagione europea, dopo lo splendido percorso dello scorso anno. Abbiamo un girone certamente diverso rispetto alla passata stagione, all’interno del quale c’è anche il Vakifbank, squadra che si è rinnovata in maniera importante. Inizieremo affrontando l’Alba Blaj, una formazione che ho già incontrato in passato, ma che oggi presenta molti cambiamenti. Conosciamo la loro opposta, Vittoria Piani, che lo scorso anno militava a Bergamo. È una squadra contro la quale dovremo essere molto ordinati: il tema fondamentale sarà quello del muro-difesa e la capacità di riadattarci rapidamente al pallone della competizione, visto che in CEV Champions League si utilizza il Mikasa. Per noi è importante partire bene nel girone, per poi rituffarci nel campionato. Sarà fondamentale mantenere ordine e precisione nelle cose semplici, perché l’Alba Blaj verrà qui per giocarsela fino all’ultimo. Dovremo trovare subito continuità, come stiamo facendo nelle ultime uscite, e rimanere ordinati nelle situazioni di muro e difesa ».

Le avversarie

L’Alba Blaj è attualmente al primo posto nella classifica della Divizia A1, avendo raccolto 6 vittorie e 1 sconfitta per un totale 18 punti.

Dopo aver perso 3-2 alla prima giornata di campionato, venendo sconfitta dal Voluntari, la formazione guidata da coach Guillermo Naranjo Hernandez ha messo in fila sei successi consecutivi, l’ultimo dei quali ottenuto sabato 22 novembre contro il CSM Constanta.

Questo giovedì l’Alba Blaj scenderà in campo con il sestetto formato da Lyklema al palleggio, Piani come opposta, Pirv e Felix Costa in banda, Grama e Trcol come centrali e Veres nel ruolo di libero.

CHAMPIONS LEAGUE- POOL A-

Giovedì 27 novembre Ore 20.00

Savino Del Bene Scandicci- Alba Blaj Arbitri: Akdemir (Tur)-Bensimon (Isr)