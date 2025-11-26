Champions League: Milano parte forte contro l'Olympiacos

MONZA– Brilla in Europa la Numia Vero Volley Milano che nell’esordio stagionale in CEV Champions League 2026 si impone per 3-0 (25-18; 27-25; 25-16) sull’Olympiacos Piraeus. Un match a senso unico quello andato in scena all’Opiquad Arena, che ha visto la Numia trionfare in poco meno di un’ora e mezza di gioco: dopo un avvio difficile le rosablu sono state brave a invertire il trend e a tenere in pungo la partita e, solo in rare occasioni, hanno subito il gioco avversario. Tre preziosi punti quelli conquistati da Milano, che va in testa alla Pool C a pari merito con l’Eczacibasi. Tante le note positive di serata, una su tutte il ritorno di Elena Pietrini, premiata MVP della partita con 16 punti (1 ace e 2 muri). Da segnalare l’esordio assoluto nella massima competizione europea per Piva e Sartori, protagoniste di un’ottima prova e autrici rispettivamente di 9 e 11 punti. In doppia cifra per Milano anche Kurtagic (10) e una ritrovata Akimova (10), partita titolare sulla diagonale con Bosio. Le ragazze di Lavarini sono ora attese da un appuntamento cruciale in campionato: domenica 30 novembre, ore 17.00, all’Allianz Cloud arriva Busto Arsizio, nella sfida che segna l’ultima giornata del girone di andata per la Numia. Per Egonu e compagne sarà fondamentale trovare una vittoria a punteggio pieno, che servirà per ottenere il miglior piazzamento possibile in vista degli accoppiamenti di Coppa Italia.

Novità nel sestetto di Milano che scende in campo con Bosio in cabina di regia e Akimova sulla sua diagonale, confermata in banda Piva insieme a Pietrini, mentre la coppia al centro è composta da Kurtagic e Sartori. Gelin libero. L’Olympiacos risponde con la diagonale Di Iulio-Kubura, Vanjak e Abderrahim in posto quattro e Stevanovic e Emmanoulidou al centro; libero Artakianou.

Punteggio a favore della formazione ospite in avvio di partita, con qualche disattenzione di troppo della Numia e il buon ingresso dell’Olympiacos che regala alle greche l’1-5. Sul 2-7 coach Lavarini interrompe il gioco per rimettere ordine; le padrone di casa riducono lo svantaggio (7-9) e i due monster block consecutivi e la super spike di Pietrini valgono il vantaggio Vero Volley (10-9). Scalda il braccio Vita Akimova che va a segno con due attacchi che portano le sue sul 14-12: rimane avanti di due lunghezze Milano che sembra aver trovato fiducia e ritmo. Gli attacchi vincenti di Kurtagic e Pietrini fanno volare la Numia a +4 (19-15) e la panchina ospite ferma il gioco, senza però riuscire ad insidiare le rosablu. Vero Volley conquista senza troppe difficoltà sette palle set, e alla seconda occasione a chiudere è una slash di Sartori: 25-18 e 1-0 Numia.

Alla ripresa del gioco dentro Terzoglou su Emmanoulidou per l’Olympiacos che in avvio di seconda frazione si trova subito ad inseguire (5-3). Continua con un botta e risposta il set, con una Vanjak efficace che tiene in scia le sue (11-9). Si riporta a contatto la formazione di Kovacevic, che grazie ad un positivo turno dai nove metri di Kubura va a -1 (12-11). L’ace di Stevanovic e il monster block biancorosso valgono il primo sorpasso del parziale, e sul 14-15 Lavarini è costretto a chiamare time-out. Sul 15-17 la panchina di Milano prova a cambiare le carte in tavola: dentro capitan Egonu per Akimova, e arriva la reazione della Numia. I muri di Sartori e Piva riportano il set in parità (18-18), e l’attacco dell’opposta meneghina riporta Vero Volley in testa (20-19). Punto a punto sul finale di parziale con Milano che trova due palle set, prontamente annullate dalle biancorosse: si va ai vantaggi e il muro della Numia chiude 27-25.

Avvio del terzo set all’insegna dell’equilibrio, interrotto dal break dell’Olympiacos che vale il 4-6. Milano inverte il trend ed ha ora in mano il set: 12-9 e prima sospensione per lo staff di Kovacevic che vede scappare le rosablu. Mantiene le tre lunghezze di vantaggio la Numia Vero Volley con la formazione avversaria che pesca dalla panchina per provare a contrastare Milano, che conduce 19-14. Monologo Numia sul finale, con una super Pietrini in attacco e a muro che porta le sue verso l’epilogo. L’errore delle biancorosse consegna a Milano set (25-16) e match in questo esordio in Champions.

I protagonisti-

Elena Pietrini (Numia Vero Volley Milano)- « Vittoria da 3 punti che ci serve moltissimo. Abbiamo avuto qualche indecisione nel secondo set, ma siamo state brave a tenere la concentrazione alta. E’ fondamentale non perdere punti ora: ci serviranno alla fine ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO – OLYMPIACOS PIRAEUS 3-0 (25-18, 27-25, 25-16) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Bosio 1, Pietrini 17, Sartori 11, Kurtagic 8, Akimova 11, Piva 9, Gelin (L), Egonu 2. Non entrate: Miner, Modesti, Danesi, Cagnin, Lanier, Fersino (L). All. Lavarini.

OLYMPIACOS PIRAEUS: Vanjak 9, Emmanouilidou 1, Kubura 13, Stevanovic 4, Abderrahim 8, Di Iulio 2, Artakianou (L), Sampati (L), Iliopoulou, Oikonomidou 1, Coneo 1, Terzoglou 2. Non entrate: Karagianni, Fakopoulidou. All. Kovacevic.

ARBITRI: Rodriguez Machin, Glod.

Durata set: 25′, 34′, 24′; Tot: 83′.

MVP: Elena Pietrini (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 1984