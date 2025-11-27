Champions League: Scandicci travolge l'Alba Blaj nell'esordio nella Pool A

La partita, durata 1 ora e 8 minuti, si è giocata davanti a 1.140 spettatori e la Savino Del Bene ha dominato fin dal primo set, prendendo subito il largo con Nwakalor protagonista a muro e in attacco e chiudendo 25-13. Nel secondo set l’Alba Blaj ha reagito e ha raggiunto il sorpasso, ma Ruddins, Skinner e Bosetti hanno guidato le padrone di casa al 25-21. Nel terzo set le toscane sono partite fortissimo e hanno mantenuto sempre un largo vantaggio, chiudendo 25-14 senza soffrire.

Ruddins è stata nominata MVP della partita, top scorer della squadra con 14 punti, seguita da Nwakalor con 12 e da Skinner e Bosetti con 10 punti ciascuna. La Savino Del Bene ha dominato a muro con 15 vincenti contro i 2 delle avversarie, ha messo a segno 4 ace e ha chiuso con una percentuale di attacco del 47%, mentre l’Alba Blaj si è fermata al 35%. La ricezione scandiccese è stata positiva al 58% e perfetta al 29%.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo domenica 30 novembre 2025 alle 17:00, quando sarà impegnata in trasferta nella gara di Serie A1 contro la Cbf Balducci Hr Macerata.

Coach Gaspari gestisce le energie del suo gruppo e schiera la Savino Del Bene Volley con il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Ruddins da opposta. Skinner e Bosetti come schiacciartici titolari, Nwakalor e Weitzel da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Ribechi.

La CS Volei Alba Blaj si schiera in campo con Krenkicky al palleggio, Piani come opposta, Martinez Luiz e Felix Costa in banda, Delic e Trcol come centrali e Veres nel ruolo di libero.

Savino Del Bene Volley domina il primo set contro Alba Blaj. Dopo un avvio equilibrato (5-4), le ragazze di Gaspari accelerano con gli attacchi di Ruddins, Skinner e soprattutto con una scatenata Linda Nwakalor, protagonista a muro e in attacco. Il break decisivo arriva sul 18-12, con una serie di muri consecutivi che portano il vantaggio fino a +11. Proprio Nwakalor chiude con l’attacco del 25-13.

Nel secondo set Savino Del Bene Volley che parte fortissimo (5-1), ma una fase di rallentamento permette all’Alba Blaj di rientrare fino al sorpasso sull’8-7. La squadra scandiccese reagisce con Ruddins e Skinner, tornando a condurre in un set molto più combattuto del precedente. Nel finale emergono qualità ed esperienza: Ognjenovic inventa un’alzata a una mano decisiva per Nwakalor, Ruddins continua a fare la differenza e Bosetti chiude con il colpo del 25-21.

Nel terzo partenza fulminea delle padrone di casa, che scappano subito sul 6-1 grazie a muro, battuta ed a una Bosetti incisiva in ogni fondamentale. Franklin entra bene e aggiunge pressione, mentre Graziani firma punti pesanti appena chiamata in causa. Alba Blaj prova a reagire ma continua a sbagliare troppo, permettendo alle toscane di mantenere un margine larghissimo fino alla fine. È proprio Graziani a mettere a terra il 25-14 che chiude il set senza storia.

Le parole del tecnico Marco Gaspari

« Era importante iniziare bene ed era importante far ruotare un po’ le atlete e soprattutto Kate (ndr Antropova). Abbiamo fatto quasi tutto ciò che era stato stabilito. La squadra sapeva che questa partita sarebbe stata indirizzata grazie a muro-difesa e abbiamo chiuso con 15 muri punto. Tuttavia, siamo stati disordinati in alcune situazioni, non solo nel secondo set ma anche nel terzo. È chiaro che da parte mia cerco sempre di spingere le atlete a crescere anche quando il risultato è più abbordabile, perché praticamente non si riesce mai a lavorare in palestra e di conseguenza è fondamentale crescere durante le gare. Sono contento di tutte, perché anche chi è entrata ha dato un grande contributo. Siamo in una fase molto calda della stagione: abbiamo due partite di Champions importantissime per presentarci al big match con il VakifBank nelle migliori condizioni possibili. Abbiamo poi la partita con Macerata, che chiude il girone d’andata della regular season ed è fondamentale per il secondo posto in campionato, e infine il Mondiale per Club. Tutto questo in dieci giorni. Di conseguenza dobbiamo essere molto bravi ed elastici, saper ‘aprire e chiudere cassetti’ e crescere attraverso le gare. Brave le ragazze, era importante il risultato. Adesso testa a Macerata ».

Il tabellino-

SAVINO DEL BENE SCANDICCI- CS VOLEI ALBA BLAJ 3-0 (25-13, 25-21, 25-14)

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Traballi 1, Bechis n.e., Skinner 10, Castillo, Ruddins 14, Franklin 3, Ribechi (L1), Bosetti 10, Ognjenovic, Mancini n.e., Graziani, 4 Nwakalor 12, Antropova n.e., Weitzel 4. All.: Gaspari.

CS VOLEI ALBA BLAJ: Piani 16, Veres (L1), Lyklema, Ivanova n.e., Ioan, Grama, Vizitiu, Trcol 1, Pirv 6, Krenicky 1, Delic, Felix Costa 13, Martinez Luiz 2, Otcuparu. All.: Naranjo Hernandez.

Arbitri: Yavuz Akdemir (TUR) – Roy Bensimon (ISR)

Durata: 19′, 27′, 22′ :Tot 68’

MVP: Lindsey Ruddins (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 1140