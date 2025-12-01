Champions League: Conegliano a Dresda per la 2^ giornata

Nella prima giornata del raggruppamento Wolosz e compagne hanno battuto al tie-break l’Ankara Zeren Spor in una rimonta da annali al Palaverde, le tedesche invece hanno battuto il LKS Lodz in casa loro (3-1) e guidano il girone con 3 punti in classifica. Sarà l’ultima gara prima della partenza sabato per il Mondiale per Club in Brasile, che si svilupperà tra il 9 e il 14 dicembre a San Paolo.

PRECEDENTI: Sarà il primo confronto assoluto in gare ufficiali tra le due squadre.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli-

« In questo momento della stagione vincere partite con risultati netti è solo una cosa positiva. In questo dicembre dopo tante partite al Palaverde giocheremo tantissime gare lontano da casa e senza il calore dei nostri tifosi, portare a casa punteggi rotondi fa bene al morale e all’autostima delle ragazze. Con tante gare ravvicinate abbiamo fatto pochi allenamenti e ci stiamo adattando a tutte le condizioni che servono per giocare al meglio la doppia competizione. Dresda ha un buon potenziale in attacco, giocheranno in casa e si propongono come ennesima squadra insidiosa della Champions League, competizione più difficile da affrontare rispetto agli scorsi anni perchè il livello medio, come abbiamo visto nella nostra prima partita, si è elevato. Avranno il supporto del pubblico tedesco che riempirà il loro palazzetto, sono una squadra che gioca in maniera ordinata con una buona battuta, non sarà di certo semplice per noi. Noi comunque stiamo abbastanza bene, cercheremo di fare risultato netto e poi avremo pochissimo tempo per preparare il Mondiale per Club. Torneremo dalla Germania mercoledì e avremo due allenamenti prima della partenza per il Brasile, con lo staff dobbiamo essere bravi a gestire le energie e cercheremo fin da domani di trovare certezze con un bel risultato, quello che serve per partire consapevoli e cariche per la rassegna iridata ».

CHAMPIONS LEAGUE 2a GIORNATA POOL D-

Martedì 2 dicembre ore 19.00

Dresda- A. Carraro Prosecco DOC Conegliano Arbitri: Robles Garcia (ESP) Aro (FIN)