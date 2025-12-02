Champions League: Conegliano senza problemi sul campo di Dresda

Coach Daniele Santarelli inserisce le sue stelle in posto 4, Gabi e Zhu Ting giocano titolari. Rispetto alla trasferta di Perugia non cambia la diagonale iniziale con Wolosz e Haak, così come la coppia al centro composta da Lubian e Munarini, De Gennaro è il libero. Resta a Conegliano Sarah Fahr, indisponibile per infortunio. Dall’altra parte per Dresda all’inizio partono Grome, Levinska, Kuipers, Akimoto, Rosemann, Pfeffer e Nestler libero.

Lo 0-1 arriva dopo 19′: le Pantere dilagano portandosi avanti con un 12-25. Zhu segna il primo solco (1-5), sarà protagonista del set con 6 punti e 2 muri. Haak si accende con due break point (3-10), l’ace di Wolosz segna la doppia cifra di vantaggio (6-16). Coach Santarelli continua a dare fiducia al 6+1 iniziale che risponde con il muro di Zhu (11-24, uno dei 5 di squadra nel parziale) e il set point di Haak (svedese a quota 14 punti alla fine, di cui 1 muro e 1 ace).

Il secondo set è più equilibrato nelle prime battute, Haak spezza il ritmo con un break point (4-7), regalando un primo vantaggio confortevole all’A. Carraro. Wolosz mette in ritmo anche Lubian (13-17) e Munarini (15-20), anche quando Dresda prova a riavvicinarsi arrivano i colpi provvidenziali di una Zhu in formissima e di Gabi, autrice del set point (17-25, carioca da 5 punti con il 71% nel set).

Lubian è protagonista in avvio di terzo set con 3 punti di fila, con un muro in mezzo (4-7), Haak imita la centrale per l’8-13, così come Gabi per il 12-20. Zhu è esagerata (14-22, MVP grazie ai suoi 15 punti con 3 muri e il 57% in attacco), Wolosz sparecchia la tavola segnando di seconda e regalando il matchpoint alle Pantere. È un errore al servizio avversario a decretare il rotondo 17-25 che vale la vittoria.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli-

« E’ stata una buona gara, abbiamo giocato con una formazione ancora diversa. Era giusto riprovare con Zhu e Gabi che non avevano giocato l’ultima partita, questo era l’ultimo test match prima del Mondiale e volevo che assaggiassero un po' il campo. Sono contento perché abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, siamo stati propositivi in attacco, pazienti in certi momenti come è giusto che sia, abbiamo toccato a muro, sicure di noi stessi. I valori in campo erano differenti ma si è vista una bella Imoco e questo è quello che conta. Forse possiamo crescere un pochino in ricezione e nella distribuzione per le centrali. Sono sicuro che daremo il nostro meglio anche in Brasile anche se il tempo per preparare questa trasferta è davvero pochissimo ».

Il tabellino-

DRESDNER SC – A. Carraro Prosecco DOC CONEGLIANO 0-3 (12-25, 17-25, 17-25) –

DRESDNER SC: Grome, Kuipers 2, Akimoto 6, Pfeffer 6, Rosemann 5, Levinska 4, Nestler (L), Siksna (L), Winter, Entius 7, Lorber Fijok 2. Non entrate: Van Der Werff, Ziegenbalg. All. Waibl.

A,. CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO: Braga Guimaraes 11, Zhu 16, Lubian 5, Haak 13, Munarini 3, Wolosz 2, De Gennaro (L). Non entrate: Scognamillo (L), Ewert, Adigwe, Daalderop, Chirichella, Sillah. All. Santarelli.

ARBITRI: Robles Garcia, Aro.

Durata set: 19′, 21′, 21′; Tot: 61′.