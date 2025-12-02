Champions League: Conegliano senza problemi sul campo di Dresda

DRESDA (GERMANIA)-Incrocio europeo nel martedì sera di CEV Zeren Group Champions League per la A.Carraro Prosecco DOC Conegliano che affronta Dresda alla Margon Arena per la 2a giornata della Pool D. Alla prima giornata le Pantere hanno battuto l’Ankara Zeren Spor in un’epica rimonta nel tie-break del Palaverde, mentre le tedesche di coach Waibl hanno superato il LKS Lodz in Polonia.
Coach Daniele Santarelli inserisce le sue stelle in posto 4, Gabi e Zhu Ting giocano titolari. Rispetto alla trasferta di Perugia non cambia la diagonale iniziale con Wolosz e Haak, così come la coppia al centro composta da Lubian e Munarini, De Gennaro è il libero. Resta a Conegliano Sarah Fahr, indisponibile per infortunio. Dall’altra parte per Dresda all’inizio partono Grome, Levinska, Kuipers, Akimoto, Rosemann, Pfeffer e Nestler libero.
Lo 0-1 arriva dopo 19′: le Pantere dilagano portandosi avanti con un 12-25. Zhu segna il primo solco (1-5), sarà protagonista del set con 6 punti e 2 muri. Haak si accende con due break point (3-10), l’ace di Wolosz segna la doppia cifra di vantaggio (6-16). Coach Santarelli continua a dare fiducia al 6+1 iniziale che risponde con il muro di Zhu (11-24, uno dei 5 di squadra nel parziale) e il set point di Haak (svedese a quota 14 punti alla fine, di cui 1 muro e 1 ace).
Il secondo set è più equilibrato nelle prime battute, Haak spezza il ritmo con un break point (4-7), regalando un primo vantaggio confortevole all’A. Carraro. Wolosz mette in ritmo anche Lubian (13-17) e Munarini (15-20), anche quando Dresda prova a riavvicinarsi arrivano i colpi provvidenziali di una Zhu in formissima e di Gabi, autrice del set point (17-25, carioca da 5 punti con il 71% nel set).
Lubian è protagonista in avvio di terzo set con 3 punti di fila, con un muro in mezzo (4-7), Haak imita la centrale per l’8-13, così come Gabi per il 12-20. Zhu è esagerata (14-22, MVP grazie ai suoi 15 punti con 3 muri e il 57% in attacco), Wolosz sparecchia la tavola segnando di seconda e regalando il matchpoint alle Pantere. È un errore al servizio avversario a decretare il rotondo 17-25 che vale la vittoria.
Le parole del tecnico Daniele Santarelli-
« E’ stata una buona gara, abbiamo giocato con una formazione ancora diversa. Era giusto riprovare con Zhu e Gabi che non avevano giocato l’ultima partita, questo era l’ultimo test match prima del Mondiale e volevo che assaggiassero un po' il campo. Sono contento perché abbiamo avuto l’atteggiamento giusto, siamo stati propositivi in attacco, pazienti in certi momenti come è giusto che sia, abbiamo toccato a muro, sicure di noi stessi. I valori in campo erano differenti ma si è vista una bella Imoco e questo è quello che conta. Forse possiamo crescere un pochino in ricezione e nella distribuzione per le centrali. Sono sicuro che daremo il nostro meglio anche in Brasile anche se il tempo per preparare questa trasferta è davvero pochissimo ».
Il tabellino-
DRESDNER SC – A. Carraro Prosecco DOC CONEGLIANO 0-3 (12-25, 17-25, 17-25) –
DRESDNER SC: Grome, Kuipers 2, Akimoto 6, Pfeffer 6, Rosemann 5, Levinska 4, Nestler (L), Siksna (L), Winter, Entius 7, Lorber Fijok 2. Non entrate: Van Der Werff, Ziegenbalg. All. Waibl.
A,. CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO: Braga Guimaraes 11, Zhu 16, Lubian 5, Haak 13, Munarini 3, Wolosz 2, De Gennaro (L). Non entrate: Scognamillo (L), Ewert, Adigwe, Daalderop, Chirichella, Sillah. All. Santarelli.
ARBITRI: Robles Garcia, Aro.
Durata set: 19′, 21′, 21′; Tot: 61′.