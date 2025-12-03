Champions League: Milano corsara in casa dello Zeleznicar

Turnover per coach Lavarini che nel match di stasera ha lasciato a riposo diverse titolari, dando spazio alla panchina che ha ben figurato. Dopo i primi due set vinti senza troppi problemi, arriva la reazione delle serbe che - decise ad aggiudicarsi il primo parziale nella competizione - si sono dimostrate ciniche in tutti i fondamentali, contrastando il gioco delle ospiti; a chiudere è stata però la Numia, brava a rimanere lucida nel momento clou del match. MVP di serata la schiacciatrice Elena Pietrini che con 13 palloni messi a terra si aggiudica il premio di miglior giocatrice della partita per la seconda volta consecutiva. Esordio da titolare - e in CEV Champions League - per la regista Kami Miner, che ha ben distribuito il gioco tra le sue compagne (16 punti di Akimova e 12 di Sartori) ed è andata a referto con 5 punti, di cui 3 dai nove metri. Debutto europeo anche per Emma Cagnin e Nicole Modesti, a segno rispettivamente con 2 e 1 punto. Per le meneghine ottima prova al servizio, con ben 10 ace. I tre punti conquistati consentono a Egonu e compagne di prendersi il comando della Pool C: con due vittorie e 6 punti Milano supera l'Eczacibasi, arresasi al tie-break nel match di ieri contro l'Olympiacos. Il prossimo impegno in calendario per la Numia è fissato domenica 14 dicembre alle 20.30, quando sarà di scena alla Choruslife Arena di Bergamo per la prima giornata di ritorno di Serie A1 Tigotà.



Tante novità per il sestetto di Milano che scende in campo con Miner in cabina di regia e Akimova sulla sua diagonale, Pietrini e Lanier in posto quattro e Kurtagic-Sartori al centro. Gelin libero. Le serbe rispondono con la diagonale Kitipova-Kostadinovic, le schiacciatrici Racheva e Stanojevic, le centrali Zivanovic e Koprivica; libero il capitano Pakic.



Parte bene la Numia Vero Volley che, con il lungo scambio chiuso dal mani-out di Sartori, si porta subito sul 2-5. L'ace della numero 10 meneghina allunga ulteriormente il divario, ma le padrone di casa rispondono con due ace di Koprivica su Lanier e due punti da posto quattro che portano la sfida in parità (9-9). Il monster block di Akimova ferma il tentativo serbo e fa volare Milano sul +4 (10-14); prima sospensione di gioco per la panchina dello Železničar che vuole fermare la corsa delle ospiti. La super spike dell'opposta milanese e il secondo ace di Sartori fanno volare Vero Volley sul 13-18. Lajkovac non si dà per vinta e rimane attaccata al set grazie al mani fuori di Racheva, che accorcia sul 16-19. Nuovo allungo per Milano che con il punto dai nove metri di Kurtagic, gli attacchi di Lanier e Akimova guadagna cinque palle set. A chiudere è l'errore al servizio delle avversarie, che regala alla Numia il primo parziale (20-25).



Equilibrio in avvio di seconda frazione, interrotto da Milano che con il pallonetto di Pietrini e l'ace di Miner tocca quota 7-10. Mantiene il controllo del set la Numia, che con un altro ace - stavolta di Lanier - e il punto di Sartori trova il massimo vantaggio della partita (9-16), che costringe la panchina di casa a chiamare l'interruzione. In casa Milano, spazio anche per Cagnin, subentrata a Lanier. La parallela di Pietrini vale il 12-19 per Milano che, con una buona prestazione nel finale di set della sua numero 7 e con una positiva distribuzione di Miner, si avvia verso la conclusione del parziale. Il super attacco dal centro di Sartori mette fine al set, chiuso a favore di Vero Volley con il punteggio di 15-25.



Confermata Cagnin per Milano, partita titolare nella terza frazione che si apre con un botta e risposta tra le due formazioni; il break lo trova Milano, che con l'attacco di Akimova va sul 6-8. Allungo per la Numia Vero Volley: gli ace di Pietrini e i due attacchi vincenti di Cagnin portano le meneghine a quota 10-16. Parziale di 5-0 per il Lajkovac che si riporta a contatto (15-16). Punto a punto sul finale, ma a rompere gli indugi è il servizio vincente di Modesti - all'esordio europeo - che riporta le sue a +2 (18-20). La reazione di Milano arriva nel momento decisivo del set: cinque le palle match per le ragazze in maglia fucsia, con l'OK Železničar che risponde e ne annulla tre. A chiudere la pratica è Sartori (22-25) che permette alla Numia di portare a casa la partita.

I protagonisti-

Hena Kurtagic (Numia Vero Volley Milano. « È stata una buona partita: è la prima volta che gioco a casa dopo aver lasciato la Serbia. Le ragazze hanno dato il massimo e sono soddisfatta di aver portato a casa la partita con il miglior risultato possibile ».

Il tabellino-

OK ŽELEZNIČAR LAJKOVAC - NUMIA VERO VOLLEY MILANO 0-3 (20-25; 15-25; 22-25)

OK ŽELEZNIČAR LAJKOVAC: Racheva 12, Stanojevic 5, Kitipova 1, Pakic (L), Sakradzija 1, Kostadinovic 11, Koprivica 7, Filipovic 3, Zivanovic 3, Jonjev 1. N.E.: Korolija J., Burka (L), Zoric, Korolija D.. All. Pavlicevic.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO; Miner 5, Gelin (L), Modesti 1, Pietrini 13, Sartori 12, Kurtagic 3, Cagnin 2, Lanier 6, Akimova 16. N. E.: Bosio, Danesi, Egonu, Piva, Fersino (L). All. Lavarini.

Arbitri: Peter Szabo, Salvis Kurtiss

Durata set: 25', 23', 33'. Tot. 84′.

MVP: Elena Pietrini (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 2043