Champions League: Scandicci a punteggio pieno, espugnata Le Cannet

Dopo il successo per 3-0 sulle rumene dell’Alba Blaj, ottenuto nel primo turno europeo, la squadra di coach Marco Gaspari ha conquistato anche la prima trasferta europea della stagione in 1 ora e 27 minuti di gioco.

Per la Savino Del Bene Volley si tratta della 14ª vittoria stagionale su 16 partite complessive tra Serie A1 e Champions League, con un filotto di cinque successi consecutivi per le ragazze di Gaspari.

Nel primo set Scandicci ha dominato grazie a un turno di servizio devastante di Franklin, chiudendo 11-25. Le Cannet ha reagito nel secondo set e si è aggiudicata il parziale 25-20, ma nel terzo e quarto set la Savino Del Bene Volley ha rialzato subito il ritmo, guidata da Skinner e Antropova, imponendosi 23-25 e 17-25 e chiudendo la partita con autorevolezza.

Tra le protagoniste della Savino Del Bene Volley da segnalare: Skinner 23 punt ed MVP del match, Antropova, autrice di 15 punti, Franklin con 13 punti e 4 ace complessivi, di cui 3 segnati nel primo set e infine Graziani con 10 punti personali.

Tra le francesi del Volero Le Cannet, si sono messe in evidenza una Popova da 16 punti, Rachkovska e Svetnik, entrambe autrici di 12 punti e una Dautova che ha chiuso a quota 9.

Dal punto di vista statistico complessivo, la Savino Del Bene Volley ha fatto registrare 50% in attacco contro 39% del Volero Le Cannet, 62% di ricezione positiva contro 48% delle francesi, 11 muri vincenti contro 7 e 10 ace contro 6, comandando ogni categoria statistica.

La prossima sfida della Savino Del Bene Volley sarà il 9 dicembre in Brasile, con il fischio d’inizio alle 21:00 italiane contro le kazake dello Zhetysu VC, prima partita del Mondiale per Club.

Volero Le Cannet si schiera in campo con De Almeida Rios al palleggio, Popova come opposta, Rachkovska e Svetnik in banda, Staniulytė e Dautova come centrali e Giardino nel ruolo di libero.

Coach Gaspari schiera la Savino Del Bene Volley con il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova da opposta. Skinner e Franklin come schiacciartici titolari, Graziani e Weitzel da centrali. Il ruolo di libero è affidato a Castillo.

La Savino Del Bene Volley domina il primo set, indirizzando il parziale con il micidiale turno in battuta di Franklin, che dal 3-4 spinge la squadra fino al 3-11 con tre ace e mettendo in crisi la ricezione di Le Cannet. Da lì il set è a senso unico: Weitzel e Skinner fanno la differenza in attacco, mentre Le Cannet accumula errori senza riuscire a reagire. Il parziale si chiude 11-25, con Scandicci nettamente superiore in tutti i fondamentali.

Nel secondo set Le Cannet reagisce dopo un avvio favorevole per la Savino Del bene Volley, che parte forte con muro e servizi efficaci. Il momento chiave arriva sul 13-12, quando Le Cannet trova il primo vantaggio della gara con una pipe di Svetnik. Il contributo di Popova consente a Le Cannet di costruire un break favorevole, arrivando al 16-13 e obbligando coach Gaspari al time out. Le francesi restano in controllo grazie al servizio e al muro, arrivando fino al +7 (23-16). Non basta il tentativo di rimonta di Ruddins e Skinner: Popova chiude 25-20 e riporta il match in parità.

Scandicci e Le Cannet giocano un terzo set molto equilibrato. Le francesi provano lo strappo sul 15-12, spinte dal muro e da un ace di Popova, ma la Savino Del Bene Volley resta agganciata grazie a Skinner, Franklin e soprattutto Antropova, decisiva nei momenti chiave. Dal 18-16 Le Cannet cala e le ragazze di Gaspari piazzano un break importante, con un muro Ognjenovic che restituisce il vantaggio alla Savino Del Bene Volley (18-19). Nel finale Rachkovska prova a tenere vive le francesi, ma Antropova è implacabile: firma il 23-24 e sull’azione successiva l’errore di Popova decide il set (23-25).

La Savino Del Bene Volley imprime il suo ritmo dai primi scambi, vola subito sul 0-4 e poi sul 2-7, trascinata da una Skinner dominante in pipe e dai muri di Graziani e Franklin. Le Cannet fatica e la squadra di coach Gaspari dilaga fino all’11-21, grazie anche a due ace di Skinner. Nel finale le francesi accorciano con qualche servizio vincente, ma la pipe di Skinner chiude il set 17-25.

I protagonisti-

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « È stata una partita con più volti. Abbiamo approcciato la gara con grande lucidità, soprattutto grazie a un’ottima qualità al servizio. Poi, come dicevo già dopo Macerata, in queste sfide il rischio è sempre quello di non riuscire a mantenere costante il livello di concentrazione e, di conseguenza, la qualità del gioco. In alcune situazioni di muro-difesa ci siamo un po’ persi, cosa che solitamente non ci appartiene. È però importante aver saputo rientrare con determinazione e aver chiuso la partita, al di là dei due-tre scambi finali, nel modo giusto. La Champions League è questa: bisogna essere mentalmente pronti dall’inizio alla fine. In queste gare pre-Mondiale sapevamo che avremmo gestito un po’ la squadra e provato alcune soluzioni, che inevitabilmente possono generare qualche insicurezza, è normale che sia così. Era fondamentale vincere, perché nel girone ci giochiamo tutto contro il Vakifbank, sia nella partita d’andata sia in quella di ritorno. Ora archiviamo la Champions, con l’obiettivo centrato di due vittorie su due, e ci concentriamo sul Mondiale per Club ».

Il tabellino-

VOLERO LE CANNET – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 1-3 (11-25, 25-20, 23-25, 17-25) –

VOLERO LE CANNET: Rachkovska 12, De Almeida Rios 1, Staniulyte 5, Popova 16, Dautova 9, Svetnik 12, Giardino (L), Stimac, Devrim. Non entrate: Hasdemir, Andriamaherizo, Vietto. All. Fenoglio.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Skinner 23, Franklin 13, Ognjenovic 3, Graziani 10, Antropova 15, Weitzel 5, Castillo (L), Bechis, Ruddins 3, Mancini 5. Non entrate: Traballi, Ribechi (L), Bosetti, Nwakalor. All. Gaspari.

ARBITRI: Sarikaya, Miklosic.

Durata set: 17′, 23′, 25′, 22′; Tot: 87′.

MVP: Avery Skinner (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 1124