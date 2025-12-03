Challenge Cup: Vallefoglia si prende gli ottavi al Golden Set

.Simile l’andamento dei primi due set al PalaMegabox: Vallefoglia nel primo e l’AEK nel secondo accelerano proprio nel finale dopo una frazione equilibrata, imponendosi sull’avversaria per 25-20 e 21-25. Dal terzo set le tigri controllano però il pallino del gioco e prima vanno avanti 25-21 senza però soffrire le greche, poi prendono il largo nel quarto gioco con un netto 25-13. Le giallonere non riescono a riattaccare la spina nel decisivo Golden Set e subiscono ancora le fiammate biancoverdi di Bici (16 punti) e di una scatenata Omoruyi, impetuosa con le sue 29 firme sulla partita. Fondamentale la partecipazione delle due centrali Butigan e Candi, invalicabili con 7 e 6 muri a testa (13 e 12 punti). L’avversaria di Vallefoglia nella prossima fase sarà la squadra ungherese del Fatum Nyiregyhaza, vincente con un doppio 3-0 nel doppio confronto contro le bosniache dello ZOK Igman Ilidza.

Il tabellino-

MEGABOX GROUP VALLEFOGLIA – AEK ATHENS 3-1 (25-20, 21-25, 25-21, 25-13) –

MEGABOX GROUP VALLEFOGLIA: Bici 16, Giovannini 4, Candi 12, Bartolucci 1, Butigan 13, Omoruyi 29, De Bortoli (L), Thokbuom, Carletti 5, Lazaro 2. Non entrate: Feduzzi (L), Mitkova, Budai-Ungureanu, Stoyanova. All. .

AEK ATHENS: Valkova 7, Burtea 6, Kavvadia 4, Yuzgenc 26, Kyparissi 17, Savage 5, Xintara (L), Voulgaraki (L), Klepkou 1, Polynopoulou 1, Staikou, Kokoti. All. Tampouratzis.

ARBITRI: Kramar Sandl, Maertens.

Durata set: 26′, 29′, 30′, 25′; Tot: 110′.