Challenge Cup: Milano in trasferta in Macedonia del Nord

Domani alle 19.30 la squadra di Piazza sfiderà l'UGD Stip nell'andata dei 16i della terza competizione europea
1 min
UGDAllianz
Challenge Cup: Milano in trasferta in Macedonia del Nord

MACEDONIA DEL NORD- Esordio stagionale in Challenge Cup per l'Allianz Milano che, domani sera alle 19.00 scenderà in campo in Macedonia del Nord contro la formazione locale dell’UGD Stip nell'andata dei 16i della terza competizione europea che la squadra di Piazza ha conquistato vincendo i Play Off 5° Posto al termine della stagione passata.

La squadra di Roberto Piazza vuole cancellare in fretta la sconfitta patita in casa contro Perugia nell’ultimo match di SuperLega Credem Banca: la trasferta in direzione Macedonia del Nord può rappresentare per il gruppo meneghino un buon modo per ritrovare fiducia. 

CHALLENGE CUP ANDATA SEDICESIMI

Mercoledì 10 dicembre 2025, ore 19.30

UGD Stip Stip (MKD) – Allianz Milano Arbitri: Slavlsa Kuzmanovic (Ucr), Nicklas Kjaer Thomsen (Dan)

