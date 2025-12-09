Mondiale per Club: Conegliano senza problemi all'esordio con Orlando

Alla squadra di coach Santarelli bastano le tre laterali per chiudere ogni discorso: 20 punti per una super Haak (4 ace), 13 per Zhu e 11 per la padrona di casa, Gabi.

Coach Daniele Santarelli schiera Wolosz e Haak per la diagonale, Gabi e Zhu sono le bande, Chirichella e Lubian sono le centrali, De Gennaro è il libero. Dall’altra parte, coach Amy Paul sceglie Pukis, Abercrombie, Maddux, Schwan, Foster, Brown e Pusic. A sostenere i tifosi c’è un manipolo di eroi di tifosi gialloblù provenienti da Conegliano, mentre la più invocata dai tifosi locali è Gabi.

Avvio al fulmicotone per le Pantere: al terzo ace di Haak la Prosecco DOC guida sull’11-2 (7 punti con 1 muro nel parziale per la svedese, chiuderà a quota 20), in mezzo a scavare il solco c’è anche il servizio di Lubian. La Mercado Livre Arena esplode quando Gabi segna il primo punto del match (13-10), il muro di Wolosz porta al secondo time-out della panchina avversaria (16-10). Zhu ne mette a terra tre di fila (23-13), il primo centro di Chirichella vale il set point dell’1-0 (25-14).

Gabi dà il cambio ritmo a inizio secondo set (8-5), poi Haak capitalizza un’alzata al bacio da fondo campo di Chirichella. È della centrale partenopea il servizio vincente del 12-5, Wolosz dispensa assist a tutte le attaccanti, vedi la pipe a Zhu dalla seconda linea (14-7, sono 13 punti con 1 muro e 1 ace per la cinese al termine). Lubian non perdona con il primo tempo (17-8), Haak pulisce l’angolo con l’ace del 20-11: Gabi mette la firma sul 2-0, è il punto del 25-13 (4 centri con l’80% per la carioca nel parziale).

Lubian spezza per un attimo l’equilibrio del terzo set (7-5), Gabi torna a brillare con il 12-11: Haak segna due punti break pesanti (17-14), l’attenzione di Zhu in difesa viene premiata con un punto in bagher, direttamente dalla seconda linea (20-16). Scognamillo rinforza difesa e ricezione della Prosecco DOC nel finale, Lubian chiude i giochi con il primo tempo del 25-19 che vale il 3-0 finale (Marina quasi da doppia cifra, 9 punti, 1 ace e 2 muri alla fine).

Domani le Pantere tornano subito in campo per la seconda giornata della pool B: alle 21 italiane si gioca contro le egiziane dello Zamalek, sarà la prima sfida di sempre per le gialloblù contro una formazione africana (diretta streaming DAZN e Volleyballworld.tv). Intanto, online su Vivaticket.com è già attiva la prevendita per la gara di martedì 23 dicembre alle ore 20.30, quando la Prosecco DOC affronterà l’Omag-Mt San Giovanni in Marignano al Palaverde in occasione della 3a giornata del girone di ritorno in campionato.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli (Prosecco Doc Conegliano)-

«Abbiamo approcciato la gara nel modo giusto. Questa partita presentava diverse insidie, il contesto, la palestra, il viaggio molto lungo. Non mi aspettavo una pallavolo perfetta ma abbiamo giocato nel modo giusto sbagliando poco in battuta, sbagliando poco in attacco. Bene esordire in questo modo qua, ora concentriamoci sulla prossima gara pensando anche a conservare le energie viste le tante partite da affrontare in pochi giorni ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-ORLANDO VALKYRIES 3-0 (25-14, 25-13, 25-19)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Gabi 12, Zhu 13, Scognamillo, Lubian 9, De Gennaro, Haak 20, Wolosz 3, Chirichella 4, Ewert ne, Munarini ne, Adigwe ne, Daalderop ne, Fahr ne, Sillah ne. All. Santarelli

ORLANDO VALKYRIES: Luper 4, Pukis, Schwan 6, Abercrombie 9, Shime, Vander Weide ne, Benda 1, Brown 2, Pusic, Foster 5, Maddux 3, Hansen ne, White ne, Klika ne. All. Pauly

ARBITRi: Grass (BRA) e Casado (ARG)

Durata set: 22′, 20′, 25′ Tot: 67’

Spettatori: 3000 circa