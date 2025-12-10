Mondiale per Club: Conegliano in semifinale, battuto lo Zamalek

SAN PAOLO (BRASILE)- La Prosecco Doc Conegliano è già in semifinale del Mondiale per Club. Battendo oggi 3-0 (25-14, 25-16, 25-22) le egiziane dello Zamalek ha staccato il pass per le partite che valgono le medaglie. Domani la sfida con il Dentil Praia Clube (che in giornata ha battuto Orlando) varrà per il primo posto nel raggruppamento: si gioca alle 17.30 italiane (diretta streaming su DAZN e Volleyballworld.tv).

Si è giocato ieri, si gioca oggi e si torna in campo domani, coach Daniele Santarelli cambia il 6+1 per la sfida odierna e si affida a Ewert e Adigwe per la diagonale, Sillah e Daalderop sono le bande, Munarini e Chirichella sono le centrali, Scognamillo è il libero. Nella metà campo avversaria giocano dall’inizio Nada, Tokka, Hana, Sabine, Magdic, Dalia e Icel.

Sillah inizia con la mano caldissima: sull’11-5 in avvio ha già 8 punti sul tabellino, 3 di fila al servizio, poi Ewert ingaggia Daalderop, Munarini e Adigwe (14-5, parziale di 7-0, ne fa 11 la centrale azzurra al suo esordio mondiale), Chirichella mura e si presenta al match sul 17-9. Adigwe abbatte la ricezione avversaria (18-9), e colpisce anche da posto 2 (21-13), Ewert piazza un altro ace per le gialloblù prima dell’1-0 marcato da Sillah (25-14, slovena super nel primo set con 10 punti con il 75%, 3 aces e 1 muro).

Adigwe tuona e dà uno squarcio al secondo set, sull’8-2 metà dei punti nel parziale trovano la firma dell’opposta (saranno 8 alla fine del parziale). Daalderop trova bene le misure quando attacca in posto 4, Ewert esulta per il monster block che vale il 15-7. La statunitense trova altri mattoncini da Munarini (18-10), Daalderop è decisiva in coda al set (23-13, 10 centri per l’olandese), ma è Chirichella a garantire il 2-0 alle Pantere (24-16, 7 punti e 2 muri alla fine per la centrale).

Il terzo set è quello decisivo per portare la qualificazione alla semifinale dalla parte della Prosecco DOC: Adigwe ha fretta di chiudere i conti e apre il primo break con due aces (7-4, 18 punti, top scorer di giornata), Chirichella manda in tilt la ricezione avversaria e viene premiata con l’ace (11-6). Sillah ruggisce con la diagonale (17-12), Daalderop fluttua e segna in palleggio (22-16), Ewert con il 4° punto del match chiude la partita.

Il tabellino-

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO-ZAMALEK SPORTING CLUB 3-0 (25-14, 25-16, 25-22)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Scognamillo, Ewert 4, Munarini 11, Adigwe 18, Daalderop 10, Chirichella 7, Sillah 14, Gabi ne, Zhu ne, Lubian ne, De Gennaro ne, Haak ne, Wolosz ne, Fahr ne. All. Santarelli

ZAMALEK SPORTING CLUB: Nada, 6 Tokka 9, El Henawy 4, Hana 2, Icel, Mariam 1, Sabine 1, Mamdoh ne, Magdic 8, Zarkka ne, Noura, El Aydy, Dalia 3, Marwa. All. Fathy Shaaban

ARBITRI: de Araujo Paes (BRA) e Simic (SRB)

Durata set: 21′. 24′, 24′ Tot: 69’

Spettatori: 2000 circa

