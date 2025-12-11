Champions League: Perugia perde il primo set poi doma Praga

I Block Devils, campioni d’Europa in carica, partono a tutto fuoco tra le mura amiche e conducono il con autorità fin dalle prime battute. Praga recupera sul finale e aggancia, porta il set ai vantaggi e se lo prende 24-26. Dal secondo parziale i padroni di casa, con determinazione, compattezza e atteggiamento, macinano gioco e amministrano spingendo in attacco e a muro, orchestrati magistralmente dal capitano, Simone Giannelli, che sarà mvp della partita con 7 punti di cui un ace e 6 block vincenti.

Ottima prova in seconda linea per Marco Gaggini, libero titolare nel match di oggi e Gabrijel Cvanciger, al suo esordio in Champions League in diagonale con Giannelli. Esordio vincente anche per Federico Crosato, in campo dal primo minuto al fianco di Solè, che ha chiuso in doppia cifra a 10 punti, di cui tre muri. In banda la coppia Ishikawa-Semeniuk ha dato solidità all’attacco e nel match di questa sera la bella notizia riguarda anche lo schiacciatore ceco di casa Sir Sicoma Monini Perugia, Donovan Dzavoronok, che dopo aver già ritrovato la sua continuità al servizio nelle partite di campionato, ha riassaggiato anche il gusto dell’attacco. Entrato a partita in corso ha chiuso con 7 palloni vincenti.

Il primo tempo di Crosato apre il match; avvio equilibrato, Solè porta avanti i suoi ma è punto a punto nei primi scambi. Il muro di Giannelli su Lucas Conde segna il break Perugia e l’attacco out dello stesso schiacciatore ceco, seguito da un pallonetto out, porta la Sir avanti 8-4. Diagonale di Janouch, missile di Semeniuk e attacco out di Benda, poi arriva Crosato che con uno slash sigla il 12-7, Perugia consolida il vantaggio con la pipe di Semeniuk e i Block Devils centrano l’allungo con l’attacco di Cvanciger che sigla il +5 (16-11).

Ishikawa tiene avanti i suoi, Praga si riporta a -2 con l’attacco di Benda, e torna a contatto con l’ace di Nikacevic, poi arriva il muro di Benda sull’attacco di Cvanciger, e sul finale di set gli ospiti trovano l’allungo, ma Conde spreca al servizio e capitan Giannelli si affida a Semeniuk per pareggiare i conti (23-23). Gli ospiti sono al set point, ma lo schiacciatore polacco di casa Sir Sicoma Monini Perugia lo annulla e si va ai vantaggi. Nello scambio successivo subisce il muro degli avversari che si prendono il set 24-26.

Perugia parte forte nel secondo set con l’ace di Semeniuk, un attacco out avversario e la diagonale di Cvanciger (5-1). I ragazzi di coach Barrial inseguono, ma la diagonale di Ishikawa mantiene le distanze a +2. Semeniuk porta i suoi a quota 10 e a metà della frazione arrivano l’ace di capitan Giannelli e il muro di Crosato che scavano il solco (17-9). Il giovane centrale bianconero consolida con due primi tempi consecutivi (19-11) e Solè ci mette il sigillo (20-12). Ancora un muro di Giannelli e la Sir vola in scioltezza verso il finale: il capitano arma Ishikawa che centra il punto del set point (24-17). Il primo è annullato dal maniout di Conde, che poi al servizio centra la rete e il set si chiude 25-18.

Avanti 4-1 i Block Devils spingono in avvio del terzo set, Semeniuk in maniout sigla l’8-4, Cvanciger in diagonale piega le mani del muro ceco e i padroni di casa conducono in scioltezza, con il giovane opposto bianconero che va a segno anche lungo la parallela. La squadra ceca accorcia le distanze e con l’ace di Benda si porta sul 14-11, ma Giannelli arma Ishikawa che va a segno. Applausi al Palabarton energy per la splendida difesa di Marco Gaggini, nello scambio poi chiuso da Semeniuk, L’ennesimo muro del capitano bianconero consolida il vantaggio e i padroni di casa avanzano implacabili, con il primo tempo di Crosato e la diagonale di Cvanciger che porta la Sir Sicoma Monini Perugia a due passi dal set point. Il servizio in rete di Benda vale il set point per i padroni di casa che chiudono con lo stesso punteggio del set precedente (25-18).

La quarta frazione si apre a tutto fuoco con i campioni d’Europa in carica intenzionati a chiudere i conti e i campioni della Cechia pronti a portare il match al tiebreak. Block Devils avanti con gli attacchi di Dzavoronok e Solè. Praga torna a contatto con il muro di Benda su Cvanciger, ma arriva il maniout di Semeniuk. Nella fase centrale le due squadre tornano in equilibrio e il doppio muro del neoentrato Loser, prima su Kollator, poi su Benda, seguito dall’ace di Semeniuk, riportano i Block Devils avanti di tre lunghezze (13-10). Dzavoronok consolida il vantaggio con un attacco e un maniout, lo segue Solè in primo tempo. Maniout anche per Kamil Semeniuk che porta i suoi avanti 20-14 e per Cvanciger che lo trova lungo la parallela. Balague dai nove metri trova la rete e i padroni di casa ne approfittano per siglare l’allungo finale e chiudere i conti vincendo il set 25-19.

Le parole del capitano Simone Giannelli

« Nel primo set ci siamo complicati la vita da soli, era cominciato bene poi ci siamo incastrati in alcune situazioni di side out e di fasi break non sfruttate. Siamo stati bravi dopo a mantenere la lucidità e la calma, ci siamo parlati ed abbiamo dimostrato che con la testa ci siamo e possiamo uscire da situazioni delicate come quella di oggi e poi dominare, come abbiamo fatto negli altri tre set. Ci serve anche questo, soffrire ci fa crescere. Sono contento, vincere non è mai facile. Ed ora testa a prossimi allenamenti ».

Il tabellino-

SIR SICOMA MONINI PERUGIA – VK LVI PRAHA (CZE) 3-1 (24-26, 25-18, 25-18, 25-19) –

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Crosato 10, Cvanciger 12, Dzavoronok 7, Gaggini (L), Giannelli 7, Ishikawa 6, Loser 2, Plotnytskyi, Semeniuk 18, Severini, Solé 5. Non entrati Argilagos, Ben Tara, Colaci, Dionigi. All. Lorenzetti.

VK LVI PRAHA (CZE): Nikacevic 8, Monik (L), Benda 18, Balague 3, Crer 6, Kollator 20, Janouch, Suda, Ihnat, Conde 6, Yevstratov 1. Non entrati Tlaskal, Trojanowicz. All. Barrial.

ARBITRI: Glod, Guillet.

Durata set: 33′, 24′, 28′, 27′; tot: 112′.