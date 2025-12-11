Champions League: Trento supera Lubiana all'esordio

TRENTO- La corsa in 2026 CEV Champions League inizia con una rotonda e meritata vittoria per la Trentino Itas . Questa sera alla BTS Arena i Campioni d’Italia hanno infatti bagnato il loro debutto stagionale nella massima competizione continentale, che tornavano a giocare dopo un anno di assenza, col successo per 3-0 sugli sloveni dell’ACH Volley Ljubljana. Un risultato che proietta la squadra di Mendez subito in testa alla classifica della Pool A alla vigilia della sfida con Piacenza, che determinerà la posizione finale nella classifica del girone d’andata di SuperLega Credem Banca 2025/26. Sbertoli e compagni arriveranno al big match casalingo di domenica con gli emiliani con alle spalle i tre set, le tante indicazioni utili raccolte e la bellezza di ventiquattro vittorie consecutive di fronte al proprio pubblico, anche stasera numeroso e rumoroso. Il fattore campo è valso pure in questa circostanza, al termine di un incontro che la Trentino Itas ha sempre tenuto in pugno, partendo costantemente meglio degli avversari in ogni singolo set e controllando in seguito il tentativo degli sloveni di rientrare nel punteggio. Tutto ciò non è mai avvenuto effettivamente perché il servizio (9 ace totali) e l’attacco (61% di squadra) hanno saputo fare nuovamente la voce grossa, guidati entrambi da un super Michieletto (21 punti, col 62% a rete, un muro e quattro battute punto) e dai sempre presenti Faure (16 col 57% e tre ace) e Ramon (15 col 65% e due servizi vincenti), utilizzati sapientemente da Sbertoli. L’ACH Volley non è mai uscito di partita grazie agli spunti di Stern e dell’ex Urnaut, ma a gioco lungo ha pagato l’assenza di alternative alla coppia di palla alta della Nazionale.

Il prossimo impegno in 2026 CEV Champions League cadrà solo martedì 6 gennaio, in Francia sul campo del Tours (sconfitta 1-3 in Turchia all’esordio).

Per la prima partita internazionale della stagione, l’allenatore Marcelo Mendez torna ad utilizzare lo starting six tipo, dopo aver concesso domenica scorsa a Porto San Giorgio un turno di riposo a Bartha e Faure, che stavolta sono regolarmente in campo e completano le rispettive diagonali di posto 3 e posto 1 e 2 con Flavio e Sbertoli. Gli altri tre titolari sono Laurenzano nel ruolo di libero e la coppia Michieletto-Ramon in posto 4. L’ACH Volley Ljubljana risponde con Ropret in regia, Stern opposto, Urnaut e Marovt schiacciatori, Pajenk e Janz Krzic centrali, Kovacic libero. In avvio l’equilibrio dura sino al 3-3, poi va al servizio Michieletto che scatena subito la fase break point dei gialloblù (7-3), trovando anche un ace diretto. Kolakovic, tecnico degli sloveni, interrompe il gioco, ma alla ripresa è ancora Trento a fare la voce grossa con Ramon (10-3), tanto da costringere gli ospiti ad avvicendare Marovt con Sen. La risposta dell’ACH porta la firma di Krzic (muro su Faure) e Ropret (ace per il 12-8), ma è solo un lampo perché poi la Trentino Itas riprende a martellare anche dalla linea dei nove metri con lo stesso Ramon (14-8). La parte centrale del set non regala particolari scossoni; i Campioni d’Italia amministrano bene il vantaggio (19-14 e 22-17) sfruttando anche il posto 3 in fase di cambiopalla e chiudono il conto sul 25-23 solo per un calo concentrazione finale che riporta Ljubljana sino al meno uno (24-23) prima della schiacciata risolutrice di Ramon.

La fase conclusiva, un po’ deficitaria, della precedente frazione condiziona l’avvio di secondo set dei tricolori, che vanno subito sotto (2-4) a causa di una invasione a rete di Michieletto e devono aspettare sino al 7-7, sempre con Alessandro protagonista ma stavolta in positivo, per riacciuffare gli avversari. In seguito, la Trentino Itas cambia marcia (12-9) con Faure (contrattacco e ace) e si tiene stretto il vantaggio (16-14 e 18-16) con una buona fase di sideout. Mendez getta nella mischia Torwie e poi anche Gabi Garcia e Acquarone, ma è sempre Michieletto a fare la differenza, stavolta con un ace (20-17), imitato poco dopo da Ramon (24-20). Il 2-0 arriva anche in questo caso sul 25-23 con un errore di Marovt a rete, dopo che gli sloveni erano riusciti ad annullare tre opportunità ai padroni di casa.

I Campioni d’Italia scattano bene dai blocchi anche nel terzo periodo (4-1) con Ramon e Faure, ma anche in questo caso Ljubljana è redivivo e rimane in scia con Stern (8-7). Gli ospiti passano a condurre sul 10-12, approfittando di un paio di sbavature gialloblù (attacchi out di Faure e Michieletto), ma ci pensa Ramon a trovare in fretta la parità (13-13). L’ACH prova ad accelerare ancora (15-17 e 17-19) con Urnaut, Trento lo riprende con Flavio e poi mette la freccia con un ace di Faure (21-20). Dopo il time out di Kolakovic il francese concede il bis (22-20), poi ci pensa Michieletto (25-21) a fissare il punteggio sul 3-0 definitivo.

Il tabellino-

TRENTINO ITAS – ACH VOLLEY LJUBLJANA (SLO) 3-0 (25-23, 25-23, 25-21) –

TRENTINO ITAS: Acquarone, Bartha 3, Faure 16, Garcia Fernandez 1, Laurenzano (L), Michieletto 21, Ramon 15, Resende Gualberto 8, Sbertoli, Torwie 2. Non entrati Bristot, Giani, Pesaresi, Sandu. All. Mendez Marcelo.

ACH VOLLEY LJUBLJANA (SLO): Sterin 15, Pajenik 8, Najdic, Marovt 4, Sen 4, Krzic Janz 7, Kovacic (L), Ropret 1, Urnaut 8. Non entrati Krzic Jost, Sket, Prevorcnik, Verdinek. All. Kolakovic.

ARBITRI: Varbanov, Akinci.

Durata set: 25′, 26′, 28′; tot: 79