Mondiale per Club: Conegliano-Scandicci, sarà una finale tutta italiana

SAN PAOLO (BRASILE)- La Prosecco Doc Conegliano raggiunge la Savino Del Bene Scandicci nella finale che domani assegnerà il Mondiale per Club. La formazione veneta che detiene il titolo oggi ha superato in quattro set 3-1 (21-25 25-23 25-16 25-16) le brasiliane dell’Osasco Sao Cristovao Saude, squadra padrona di casa.
Coach Daniele Santarelli non cambia il suo sestetto rispetto alla gara di giovedì contro il Dentil Praia: in regia c’è Wolosz, l’opposta è Haak, Gabi e Zhu sono le schiacciatrici, Lubian e Chirichella le centrali, De Gennaro è il libero. Per l’Osasco, coach Luizomar De Moura sceglie Gray, Maiara, Larissa, Cugno, Baird, Mayhara, libero Brait.
Un paio di colpi di Wolosz e Zhu danno il primo reale vantaggio alle Pantere in avvio, l’Osasco è trascinato dal suo pubblico e non si concede facilmente (13-11). Gabi e Chirichella acciuffano momentaneamente la parità, Daalderop entra al servizio e Scognamillo in seconda linea, ma le brasiliane si portano avanti. Haak e Zhu accorciano, poi l’Osasco si porta avanti nel punteggio (21-25).
Reazione Pantere dopo i primi punti del secondo set, Haak mura per il 9-7. Serve un altro time-out di coach Santarelli per rimettere in carreggiata le gialloblù, Lubian mura, poi Zhu accorcia (17-18, 5 nel set per la cinese). Daalderop e Adigwe entrano per mandare in tilt la ricezione avversaria (20-22), Haak trova un grande angolo (21-23), il murone di Chirichella marca la parità a quota 23: il set point di Gabi è quello dell’1-1, che arriva con un provvidenziale 7-1 di parziale. Carioca top scorer, 18 punti con il 52% in attacco e 1 muro.
Combo muro e primo tempo per Lubian, ace di Gabi, si parte sul 4-0 nel terzo. La campionessa olimpica timbra 5 punti con l’80% conditi da 1 muro nel set. Wolosz disegna un altro punto di seconda (7-3), c’è già spazio per Scognamillo in seconda linea (10-5), il vantaggio si dilata quando Gabi si disimpegna con il muro (18-14). È ancora la carioca a far cantare la palla da posto 4 dopo una difesa perfetta di Daalderop (23-15), Haak chiude i conti con autorità (25-16, 14 punti per l’opposta svedese alla fine).
Gabi sale sempre più in cattedra cammin facendo, murando per l’8-5, Haak prosegue l’onda con il tocco dell’11-5. Zhu e la svedese bastonano in continuazione (17-8), l’highlander Chirichella (quarta partita di seguito, doppia cifra per la centrale con 10 punti) ha ancora potenza da scaricare nella sua fast (19-11). È un monologo gialloblù che prosegue fino alla vittoria: Zhu porta 10 matchpoint alle Pantere, il secondo è trasformato da Haak (25-16).
Gli occhi sono già puntati alla finalissima di domani, fischio d’inizio alle 20.30: le Pantere incontrano la Savino del Bene Scandicci, un altro derby italiano in campo internazionale, sarà un remake dell’ultima finale di CEV Champions League, vinta dalle gialloblù. Sono 41 i precedenti del match, in 36 occasioni ha avuto la meglio la Prosecco DOC. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e Volleyballwolrd.tv (in abbonamento), aggiornamenti live e interviste post-gara saranno disponibili sui profili social di Imoco Volley. A seguire le Pantere alla Mercado Livre Arena ci sarà un gruppo di tifosi gialloblù, presenti in tutte le gare della competizione a San Paolo.
Il tabellino-
PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – OSASCO SAO CRISTOVAO SAUDE 3-1 (21-25 25-23 25-16 25-16)
PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Braga Guimaraes 18, Zhu 13, Lubian 11, De Gennaro (L), Haak 14, Wolosz 3, Chirichella 10, Scognamillo, Adigwe, Daalderop. Non entrate: Ewert, Munarini, Fahr (L), Sillah. All. Santarelli.
OSASCO SAO CRISTOVAO SAUDE: Mayhara 4, Maiara 1, Cugno 14, Gray 2, Larissa 5, Baird 16, Camila, Maira 1, Valquiria 3, Maira 1, Marina, Rebeca. Non entrate: Dantas (L), Geovana. All. De Moura.
ARBITRI: Vera (PER) e Casado (ARG)
Durata: 29′, 31′, 26′, 26′. Tot: 112′.