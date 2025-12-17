Mondiale per Club: per Perugia tie break vincente contro l'Osaka

BELEM (BRASILE)- Spettacolo, adrenalina alle stelle, risultato sempre in altalena. Questa è stata per la Sir Sicoma Pegugia e per l'Osaka Bluteon la seconda partita del Mondiale per Club. Alla fine gli uomini di Lorenzetti si sono imposti 3-2 (23-25, 25-16, 25-22, 23-25, 23-21) ma i valori in campo sono stati alla pari per tutto il match sino alla fine del tie break e delle oltre due ore e mezza di gioco.

I giapponesi partono avanti nel primo parziale ben orchestrati dal regista francese Brizard, ma la Sir Sicoma Monini Perugia torna subito in partita, conquistando i due set successivi giocando un’ottima pallavolo di squadra, con capitan Giannelli che manderà in doppia cifra tutti i suoi principali attaccanti. L’Osaka si prende il quarto set trovando il guizzo finale e trascinando il match al tiebreak: un’ultima frazione che ha regalato un vero spettacolo, con continui cambi di fronte, battute potenti e attacchi a tutto fuoco. Un tie break che si chiude ai vantaggi con i Block Devils che alla fine si prendono il match conquistando il quinto parziale 23-21.

Coach Lorenzetti schiera lo stesso sestetto dell’esordio di ieri, con Dzavoronok che, entrato in corsa, ha conferito una bella solidità alla squadra in tutti i fondamentali chiudendo a 10 punti con 3 ace e il 70% in attacco.

In doppia cifra anche Loser e Semeniuk che chiudono rispettivamente a 12 e 16 punti, e Wassim Ben Tara, miglior realizzatore nella metà campo bianconera con 21 punti di cui un ace e ben 5 muri. E proprio il muro si rivelerà l’arma devastante dei Block Devils in questo match, chiuso da Perugia con ben 19 block vincenti!

Equilibrio in avvio di match con Perugia a segno con il primo tempo di Solè, il muro di Plotnytskyi su Nishida e l’attacco di Loser. I giapponesi si tengono a contatto con i colpi di Lopez e Peng, e con l’ace di Nishida; servizio vincente anche per Oleh Plotnytskyi e la prima fase del set è subito di fuoco, con un botta e risposta tra i giapponesi, che avanzano con il loro gioco veloce, e i Block Devils, trainati dagli attacchi di Ben Tara. Osaka centra il break con il muro di Peng su Plotnytskyi ed è Semeniuk a riportare avanti i suoi intercettando il colpo di prima intenzione di Brizard e annientandolo a muro. Muro anche per Solè, ma un paio di passaggi a vuoto nella metà campo bianconera concedono il vantaggio ai giapponesi.

Il gioco della Sir Sicoma Monini Perugia torna ad incendiarsi con il muro monster di Loser su Larry, ma torna sugli scudi lo schiacciatore cubano di casa Osaka Bluteon che tiene avanti i suoi. Lorenzetti mette in campo Dzavoronok che va subito a segno. Sul finale Loser annulla il primo set point ai giapponesi, Lopez attacca out, ma il muro di Peng su Semeniuk vale la vittoria del primo set per Osaka.

Il secondo set si apre con le bordate di Ben Tara. Perugia allunga in avvio con il rimo tempo di Solè, il maniout di Dzavoronok e il muro di Semeniuk sull’attacco di Nishida. La parallela potente dello schiacciatore polacco di casa Sir Sicoma Monini Perugia vale il +7 per i Block Devils (13-6). Lopez gioca sulle mani del muro bianconero, ma nella fase centrale del set i giapponesi sprecano in attacco, mentre ragazzi di Lorenzetti crescono in intensità e incisività di gioco, cavalcando verso il finale con gli attacchi di Loser, il muro di Ben Tara su Lopez e l’ace di Donovan Dzavoronok che vale 22-11. Altro muro di Loser e i Blok Devils volano verso il finale con ampio margine. Osaka tenta di rientrare con il pallonetto di Tomita e il servizio di Lopez che trova l’ace sulla riga di fondo (23-15). Dopo il timeout di Lorenzetti lo stesso Lopez manda il servizio in rete e la Sir ha ben nove setball. Chiude Semeniuk in diagonale.

La terza frazione si apre nel segno degli scambi lunghi e anche in questo caso dell’equilibrio, con il colpo di prima intenzione di Brizard che chiude lo scambio del 4-4. Osaka sorpassa con l’ace di Lopez, che poi spara out. Nishida riporta i suoi in vantaggio, ma arrivano due ace consecutivi di Dzavoronok, che conferma la sua incisività in battuta (8-6). Ben Tara e Semeniuk in diagonale consolidano, i giapponesi rispondono con gli attacchi di Lopez, Giannelli chiude di prima intenzione lo scambio dell’11-10 e Solè piazza un muro sull’attacco dello schiacciatore cubano centrando il break. I giapponesi avanzano con la parallela di Tomita, ma due maniout di Dzavoronok tengono avanti i Block Devils che allungano con l’attacco di Semeniuk che vale il +3 (16-13). Tomita attacca forte sulle mani del muro bianconero, Miguel Lopez in pipe riporta i suoi a contatto e lo stesso Tomita, con il muro sull’attacco di Ben Tara, aggancia (16-16). L’opposto tunisino di casa bianconera ritrova subito l’attacco vincente, primo tempo di Solè che poi piazza il muro su Nishida e ripristina il break bianconero. Ancora un muro su Nishida, questa volta di Kamil Semeniuk, e Perugia torna avanti e amministra nella fase conclusiva del set, ma Osaka rientra in partita con il colpo altissimo di Lopez e aggancia con l’ace di Nishida (21-21). Sprint di Perugia sul finale, con il muro di capitan Giannelli su Lopez e il Block d Loser su Larry che vale il set point bianconero: chiude Ben Tara 25-22.

I Block Devils scendono in campo con il piglio giusto nel quarto parziale e intenzionati a chiudere i conti segnano subito il break con l’attacco di Solè. I giapponesi recuperano e agganciano con il muro di Larry su Ben Tara. Perugia sale in attacco e con il colpo di Semeniuk si porta avanti 11-9. Nishikawa va a segno dal centro, Ben Tara non trova le mani del muro e il set torna in equilibrio sull’11-11. L’attacco out di Tomita vale un nuovo break per Perugia. Il set torna in equilibrio con l’ace di Brizard, ma due colpi da maestro di Kamil Semeniuk riportano Perugia al doppio vantaggio: lo schiacciatore polacco di casa bianconera piazza poi la parallela vincente seguita dal colpo di prima intenzione di capitan Giannelli. Sul finale torna sugli scudi Miguel Lopez che apre la rimonta e Brizard sorpassa (20-21). Nishikawa trova l’ace, Dzavoronok dai nove metri trova la rete e Osaka è al set point. A rete anche il servizio di Brizard, ma i giapponesi chiudono con il primo tempo di Larry Evbade-Dan.

Perugia parte avanti con Ben Tara che piazza il primo punto del tiebreak e poi sigilla con un ace. Il muro di Loser su Nishida vale il 3-0. La diagonale dell’opposto giapponese chiude il turno di battuta di Ben Tara 4-1. Osaka va a segno con due parallele di Lopez, poi Brizard innesca Nishida che riporta i suoi a contatto (6-5). Capitan Giannelli prima arma Solè che riporta a +2, poi con un ace allunga (8-5). I giapponesi non mollano e spingono in attacco e al servizio, ma commettono qualche imprecisione di troppo e la Sir resta avanti. Semeniuk chiude lo scambio lungo del 12-10, Loser mura il primo tempo di Larry, che poi si riscatta andando a segno con lo stesso colpo d’attacco. Nishida mura la parallela di Semeniuk e il finale è di fuoco (13-12). Lorenzetti chiama il time out e al rientro in campo Ben Tara porta i suoi al match point. Lopez ne annulla due e si va ai vantaggi (24-24). Nishida spara il servizio out, Lopez annulla il terzo matchball, Tomita mura Dzavoronok e questa volta è l’Osaka ad avere il matchball. Solè in primo tempo firma il 17 pari. Punto a punto, poi Ben Tara mura Tomita e riconquista la possibilità di chiudere i conti. Semeniuk centra il quinto match ball per Perugia, ma Osaka tiene. Loser aggancia il sesto, ma arriva il maniout di Lopez. Colpo di prima intenzione di Giannelli, e Perugia chiude i conti al settimo matchball con l’attacco out di Lopez.

Le parole del tecnico Angelo Lorenzetti

«I ragazzi hanno fatto la partita che volevamo, sapevamo che sarebbe stata questa. Secondo me sono stati sempre presenti, che non significa che abbiamo fatto tutto bene; ci sono stati dei momenti in cui eravamo in vantaggio dove loro ci hanno recuperato, forse siamo stati un po’ contratti dalla consapevolezza della loro capacità difensiva, però è stata la partita che volevamo giocare. Siamo contenti perché abbiamo vinto, adesso bisogna un po’ recuperare, il campionato vogliamo che sia lungo e noi vogliamo cinque partite!».

Le parole di Wassim Ben Tara

«Abbiamo visto che il livello di questo Mondiale si è alzato rispetto all’anno scorso. Oggi è stata una partita veramente tosta e l’importante è che abbiamo vinto. Lo sapevamo fin dall’inizio che sarebbe stata dura perchè loro difendono tanto. Questo tipo di partita ci fa aiutare anche per crescere e per andare avanti, soprattutto ella stagione in cui ci saranno tante altre partite così. La nostra è stata una bella reazione dopo un set che abbiamo perso a due punti. Siamo tornati in gioco e abbiamo giocato come sappiamo fare».

Le parole di Agustin Loser

«È stata una battaglia! Divertente ma anche “sofferente”: loro secondo me sono una squadra che gioca molto bene, sono molto bravi in difesa, si caricano con questo. È stata una bella battaglia e ci serve tanto per il futuro, giocare con le squadre che non trovi con questo stile in Italia. Siamo contenti anche per la vittoria perché domani abbiamo un’altra finale e vogliamo finire primi del girone. Sapevamo che questa era una partita in cui dovevamo giocare molto bene in muro-difesa perché loro hanno una ricezione molto buona, quindi era difficile, ma noi siamo stati molto bravi!»

Il tabellino

SIR SICOMA MONINI PERUGIA – OSAKA BLUTEON 3-2 (23-25, 25-16, 25-22, 23-25, 23-21 )

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 7, Ben Tara 21, Loser 12, Solè 8, Plotnytskyi 2, Semeniuk 16, Colaci (libero), Dzavoronok 10. N.E: Argilagos, Ishikawa, Cvanciger, Crosato, Russo, Gaggini (lib). All. Angelo Lorenzetti

OSAKA BLUTEON: Brizard 4, Nishida 14, Peng 4, Larry 12, Tomita 13, Lopez 28, Yamamoto (L), Nakamura, Nakamoto 1, Yamauchi 1, Kai, Nishiyama, Nishikawa 4. N.E: Kunihiro, Koutaro, Tarumi Yuga, Kotaro (lib), Bagunas. All: Tuomas Sammelvuo,

ARBITRI: Simic Stanislava (SRB), de Araujo Paes Fernando Antonio (BRA)

Durata set: 29’, 23’, 28’. :29’, 28’ Tot: 137’