Mondiali per Club: Perugia in finale, superato il Renata in tre set

Perugia domina i primi due set in tutti i fondamentali conquistandoli entrambi con ampio margine (25-15, 25-16). Più combattuta l’ultima frazione, in cui Bruniño e compagni agganciano e rientrano in partita sul finale, ma Perugia non perde la concentrazione e vola dritta verso l’obiettivo, con Sebastian Solè che trova il guizzo finale e pianta il muro che chiude il match.

Prova di grande continuità anche per l’atro centrale argentino di casa Sir Sicoma Monini, Agustin Loser, particolarmente incisivo in battuta e in primo tempo: chiuderà il match con 11 punti a referto, 2 ace, un muro e un sontuoso 100% in attacco. Miglior realizzatore del match l’opposto Wassim Ben Tara che mette a erra 16 palloni vincenti con un ace e due muri. Ma a vincere è stato l’intero gruppo squadra, ben orchestrato da capitan Giannelli, che anche questa sera ha messo a segno 4 punti diretti, e ben protetto in seconda linea da Massimo Colaci.

I Block Devils chiudono il match con il 57% di efficacia in attacco, tre ace e ben 10 muri in tre set.

In apertura del match Plotnytskyi spinge subito forte al servizio, si procede punto a punto nei primi scambi, con i brasiliani che trovano il primo break con gli attacchi di Newton e Adriano. Giannelli arma Loser che in primo tempo annienta il tentativo di allungo dei verdeoro e Plotnytskyi in maniout rimette i conti in equilibrio. Arriva uno scambio lunghissimo e spettacolare chiuso dal muro di Matheus sulla pipe dello schiacciatore ucraino, ma nella fase centrale è Perugia a trovare l’allungo con la diagonale stretta di Semeniuk, che poi trova anche il maniout, e il servizio vincente di Wassim Ben Tara (13-10). Il muro granitico di Simone Giannelli su Adriano vale il +4, Plotnytskyi consolida con un block-out e Solè mura Newton e porta i suoi avanti 16-11. L’opposto bianconero piazza una diagonale violentissima e Plotnytskyi un monter block sull’attacco di Thiago. Ancora una diagonale di Ben Tara e Perugia domina il gioco, volando verso il finale di set (22-13). È l’opposto tunisino ad agganciare il set point, chiude Loser in maniout 25-15.

La diagonale vincente di Plotnytskyi apre il secondo set e i Block Devils partono subito forte, con la bordata di Ben Tara e il primo tempo di Loser che vale il 4-1. Renata rientra con l’ace di Newton, ma Semeniuk torna ad incrementare il vantaggio. Con due primi tempi di Solè Perugia consolida a +3 (7-4). I brasiliani trovano il maniout con Matheus, Loser mura Mauricio e i bianconeri amministrano il gioco con il monster block di Ben Tara su Adriano che vale il 12-8. I brasiliani cercano di invertire la rotta con l’ace di Newton e il block di Renan su Ben Tara, ma i Block Devils tengono le distanze e con il maniout di Plotnytskyi volano 18-13. Matheus va a segno in primo tempo, ma Giannelli innesca Ben Tara che conferma la sua continuità nei colpi d’attacco. La Sir Sicoma Monini Perugia allunga verso il finale del set con la pipe vincente di Semeniuk e le diagonali prima di Ishikawa poi di Ben Tara (22-16). Perugia è al set point con due muri su Judson, prima di Solè e poi di Ishikawa. Chiude Loser direttamente dai nove metri. 25-16.

La diagonale potente di Ben Tara apre la terza frazione e Perugia allunga subito in avvio con il secondo ace di Agustin Loser (4-1). Due primi tempi di Solè incrementano il vantaggio, Newton accorcia in maniout, Semeniuk schiaffa una pipe imprendibile e Giannelli di prima intenzione sigla il +4 (8-4). I brasiliani rientrano in partita con il muro di Matheus su Plotnytskyi, la diagonale di Newton, e il doppio muro consecutivo di Renan su Ben Tara, ma capitan Giannelli con due colpi di fila riporta subito avanti i suoi (16-12). Adriano e Renan recuperano tre lunghezze, ma Perugia ritrova il triplice vantaggio con l’attacco dal centro di Loser. (19-16). Il muro di Solè su Newton traghetta Perugia avanti 21-17. Il Renata torna a contatto e aggancia sul 21-21, ma i Block Devils tornano avanti con la diagonale di Semeniuk e il primo tempo di Solè. L’attacco out di Newton è match point per la Sir Sicoma Monini Perugia ed è il muro dello stesso centrale argentino di casa bianconera su Thiago Vaccari a chiudere il match.

Le parole del tecnico Angelo Lorenzetti

«Una medaglia a casa la portiamo, adesso abbiamo questa finale con una squadra che, come avevo detto alla vigilia, è molto stabile, molto brava. Il 3-2 non ci deve illudere perché è una squadra che mette più pressione di quel giorno che ci ha fatto un po’ respirare, ma è una squadra che sa fare di più, noi ci dobbiamo andare con cattiveria. Adesso siamo soddisfatti di questa finale, tre anni fa, quando ero arrivato, a molti di loro avevo detto “andiamo a caccia di finali”, e in questi anni ne hanno fatte 7 su nove ed è un qualcosa che mi appaga, perché quando arrivi in finale c’è un percorso. Questo campionato Mondiale viene dopo una Champions ed è un Mondiale dove il livello era più alto rispetto a quello degli ultimi anni. Domani bisogna che leggiamo quella partita che abbiamo giocato (nella fase preliminare) con la squadra giapponese, dobbiamo essere consapevoli che sarà una partita molto tecnica dove l’aggressività ci deve portare a non perdere il filo tecnico del discorso».

Le parole di Yuki Ishikawa

«Siamo contentissimi di essere arrivati in finale e poi questa partita abbiamo vinto 3-0. Siamo partiti nei primi due set molto bene. Nel terzo loro hanno ricreato, ma noi siamo stati sempre presenti, quindi siamo stati bravissimi. La nostra battuta, ricezione e anche il muro hanno funzionato molto bene, e poi anche il nostro cambiopalla è stato la nostra forza. Siamo stati concentrati, nonostante il pubblico tifasse la squadra brasiliana. Sono contento di giocare domani ancora con i giapponesi dell’Osaka e abbiamo visto già nella fase a gironi che la partita contro di loro è dura. Domani sarà una partita durissima, ma anche bellissima».

Il tabellino

SIR SICOMA MONINI PERUGIA - VÔLEI RENATA 3-0 (25-15, 25-16, 25-21)

SIR SICOMA MONINI PERUGIA: Giannelli 4, Ben Tara 16, Loser 11, Solè 10, Plotnytskyi 8, Semeniuk 9, Colaci (libero), Ishikawa 2. N.E: Dzavoronok, Argilagos, Cvanciger, Crosato, Russo, Gaggini (lib). All. Angelo Lorenzetti

VÔLEI RENATA: Bruno 1, Newton 11, Judson 4, Matheus 5, Adriano 7, Mauricio 1, De Deus (lib). Renan 7, Torelli. N.E: Thiago Vaccari, Bruno Lima, Bandini Matheus (lib), Witallo, Santana. All. Eduardo Horacio Dileo

ARBITRI Stanislava Simic (SRB), Dobrev Dobromir (BUL)

Durata set: 25’, 25’, 30’ Tot: 80’