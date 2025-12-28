Coppa Italia: quattro sfide senza appello per un posto in semifinale

ROMA- Le squadre della massima serie chiuderanno il 2025 con i Quarti di Finale in gara unica della 48ª Del Monte® Coppa Italia SuperLega. In programma quattro match nella due giorni di lunedì 29 e martedì 30 dicembre. Adrenalina alle stelle come si addice a un turno rovente da dentro o fuori, a maggior ragione per la qualità delle partecipanti e per gli abbinamenti di alto profilo. Pronostici incerti e sorprese dietro l’angolo. Solo a giochi fatti si conosceranno i nomi delle quattro semifinaliste che approderanno alla Final Four in programma il 7 e l’8 febbraio 2026 sul taraflex dell’Unipol Arena di Bologna.

Fischio d’inizio alle 20.30 per l’unico match del lunedì, tra Itas Trentino, prima testa di serie, e Vero Volley Monza, ottava al giro di boa. Martedì in calendario le altre tre gare del tabellone. Alle 19.00, con esclusiva VBTV dal Pala Agsm AIM, Rana Verona, seconda al termine del girone di andata in Regular Season, riceverà la visita di Allianz Milano, settima forza del torneo. Trenta minuti dopo, alle 19.30 con esclusiva VBTV dal PalaBancaSport, spazio al derby della via Emilia sul campo del PalaBancaSport tra Gas Sales Bluenergy Piacenza e Valsa Group Modena. Dulcis in fundo, alle 20.30, Sir Susa Scai Perugia ospiterà Cucine Lube Civitanova, detentrice del trofeo, per il big match in diretta Rai Sport tra i team che hanno chiuso al terzo e al sesto posto la prima metà della stagione regolare.

LE QUATTRO SFIDE-

Itas Trentino - Vero Volley Monza

I campioni d’Italia in carica dell’Itas Trentino, nonché vincitori del simbolico titolo d’inverno, in virtù del primato al giro di boa ospitano alla BTS Arena Vero Volley Monza, squadra già battuta nettamente sia venerdì scorso in Brianza nella 13ª giornata della Regular Season sia tra le mura amiche nel 5° turno. Proprio l’esito del match andato in scena all’OpiquadArena due giorni fa e il fatto che la formazione lombarda si sia qualificata con l’ottavo posto, prendendo l’ultimo pass disponibile, fanno pendere i pronostici ancora una volta verso i dolomitici, vincitori di 34 dei 41 precedenti, ma sconfitti al tie-break nell’ultimo dei quattro incroci di Coppa, l’unico vinto da Monza, quello della Semifinale 2023/24. L’ultimo trionfo gialloblù in Coppa risale al 2012/13, i successivi assalti hanno fruttato 7 Semifinali e 5 Finali. I brianzoli sono stati finalisti della Coppa Italia di A2 alla seconda partecipazione, mentre hanno raggiunto l’apice nel trofeo per la massima serie con la Finale del 2023/24 raggiunta dopo sette eliminazioni ai Quarti di Finale, intervallate da uno stop agli Ottavi. Da una parte in carriera Alessandro Michieletto è a 6 attacchi vincenti dai 2.500 e a 4 ace dai 300, dall’altra Krisztian Padar è a 15 punti dai 200 stagionali, mentre Erik Rohrs è a 5 attacchi vincenti dai 100 in stagione.

PRECEDENTI: 41 (7 successi Vero Volley Monza, 34 successi Itas Trentino)

EX: Nessuno

Theo Faure (Itas Trentino)- « E' sempre difficile giocare due volte nel giro di pochi giorni contro lo stesso avversario, perchè in realtà possono cambiare tante cose. Oltretutto quella che giocheremo lunedì sarù una sfida da dentro o fuori, che sfugge quindi dalle logiche della classifica. Mi aspetto quindi una vera battaglia e un incontro molto differente da quello vinto il giorno di Santo Stefano a Monza ».

Erik Rohrs (Vero Volley Monza)- « L'ultima partita contro Trento ha dimostrato che abbiamo delle possibilità per vincere, ma dobbiamo coglierle, come ad esempio avremmo potuto fare nel terzo set. È molto difficile giocare contro l'Itas, perché ha un livello alto e costante. Tuttavia sono ottimista per il prossimo match. Analizzeremo la partita, sapremo cosa fare e cosa migliorare rispetto alla gara di campionato disputata venerdì. Come ho detto sono ottimista e daremo tutto quello abbiamo per lottare e strappare la qualificazione. È una grande motivazione per tutti raggiungere la Final Four di Coppa Italia ».

Rana Verona - Allianz Milano

Sotto rete anche Rana Verona e Allianz Milano per il confronto n. 33, con un bilancio di 19 vittorie a 13 per gli scaligeri, al terzo faccia a faccia in Del Monte® Coppa Italia dopo una vittoria per parte agli Ottavi nel 2017/18 e 2020/21. In stagione le due squadre si sono affrontate al Pala Agsm AIM con vittoria netta dei veronesi. Nemmeno il tempo di cambiare maglia a SuperLega in corso, che Matteo Staforini ritrova gli ex compagni di Milano, vittoriosi 3-1 domenica contro Padova. In campo altri ex meneghini: Fabrizio Gironi, Marco Vitelli e il secondo allenatore Matteo De Cecco. Sul fronte opposto c’è un atleta con trascorsi da scaligero, Edoardo Caneschi (11 punti ai 100 stagionali). Verona, reduce dal 3-0 su Grottazzolina, vanta due titoli nella Coppa di Serie A2 su 4 partecipazioni e la Finale all’Unipol Arena dello scorso anno alla 12ª presenza nella Coppa di SuperLega. Nona volta per Milano, che tra il 2021/22 e il 2023/24 ha raggiunto le Semifinali, traguardo sfuggito nelle altre occasioni. In Coppa Italia Rok Mozic è ai 3 attacchi vincenti dai 100, mentre tra i rivali Gabriele Di Martino è a 19 punti dai 1.500 nelle competizioni di SuperLega.

PRECEDENTI: 32 (13 successi Allianz Milano, 19 successi Rana Verona)

EX: Fabrizio Gironi a Milano nel 2018/19, 2019/20; Matteo Staforini a Milano nel 2020/21, 2021/22, 2024/25, 2025/26; Marco Vitelli a Milano nel 2022/23, 2023/24; Edoardo Caneschi a Verona nel 2020/21 - Allenatori: Matteo De Cecco a Milano nel 2017/18, 2018/19

Nemanja Masulovic (Allianz Milano)- « Ci aspetta una partita durissima contro Rana Verona: si tratta di una delle squadre migliori della SuperLega Credem Banca in questa stagione. Credo però che avremo anche noi le nostre possibilità se riusciremo a esprimerci al nostro livello, restando uniti e giocando davvero da squadra. Ci siamo preparati e ci stiamo preparando al meglio per questa sfida, la prima davvero importante della stagione e sono ottimista e soprattutto entusiasta di potermi giocare un simile traguardo ».

Gas Sales Bluenergy Piacenza - Valsa Group Modena

Derby della via Emilia n. 23. In lizza al PalaBancaSport Gas Sales Bluenergy Piacenza, in cerca di riscatto dopo lo stop in Regular Season per 3-1 a Civitanova senza il convalescente Robertlandy Simon ed Efe Mandiraci, e Valsa Group Modena, vittoriosa in tre set contro Cuneo. Il ferreo equilibrio nei precedenti, con 11 vittorie a testa, rende speciale il faccia a faccia tra due squadre che si sono misurate più volte in campionato, una sola in Del Monte® Coppa Italia, nei Quarti 2021/22 con 3-1 corsaro di Piacenza a Modena. Quest’anno è successo il contrario in campionato, quando nel 3° turno gli uomini di Alberto Giuliani hanno violato in quattro set la tana del team di Dante Boninfante. Tre ex Modena nel roster Gas Sales: Josè Miguel Gutierrez, Paolo Porro e Dragan Travica. Tra i biancorossi Francesco Comparoni è a 15 punti dai 500 in carriera, Alessandro Bovolenta è a 3 ace dai 100. Tra gli ospiti Paul Buchegger (9 ace nell’ultimo match) è a 14 attacchi vincenti dai 2.500 in carriera e a 2 ace dai 100 nelle competizioni di SuperLega, Jacopo Massari cerca il 100° ace in carriera, Vlad Davyskiba è a -2 punti dai 200 stagionali.

PRECEDENTI: 22 (11 successi Valsa Group Modena, 11 successi Gas Sales Bluenergy Piacenza)

EX: Josè Miguel Gutierrez a Modena nel 2024/25; Paolo Porro a Modena nel 2020/21; Dragan Travica a Modena nel 2003/04, 2004/05, 2008/09, 2016/17

Dante Boninfante (Gas Sales Bluenergy Piacenza)- « Con Modena sarà una sfida molto tosta e non solo perché è una gara da dentro e fuori. Affrontiamo un’altra squadra molto forte in battuta e lo sta dimostrando gara dopo gara. Con Civitanova diciamo che abbiamo fatto una sorta di prova generale, abbiamo capito cosa ci serve e ne faremo tesoro per questa sfida che porta dritto alla Final Four di Coppa Italia. Recupereremo qualche pedina tenuta fuori precauzionalmente nell’ultima gara, con Modena sono certo che sarà un bello spettacolo e noi faremo di tutto per regalare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi ».

Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova

Un turno ricco di gare affascinanti si chiude al Pala Barton Energy con la sfida che per anni ha deciso l’esito di campionati e coppe, tra Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova, detentrice del trofeo. Grande equilibrio visto che su 73 scontri diretti sono avanti i Block Devils per un match, il 3-2 dei bianconeri nel 2° turno dell’attuale Regular Season. In Coppa Italia umbri e marchigiani si sono incrociati 5 volte: una vittoria in Semifinale e due in Finale per la Sir, due successi nelle Finali 2019/20 e 2020/21 per la Lube. Reduce dal terzo titolo iridato, Perugia si è acclimatata in campionato con un 3-0 corsaro a Cisterna di Latina, mentre la truppa di Giampaolo Medei venerdì ha firmato il 18° successo interno di fila in Regular Season battendo 3-1 Piacenza. Gli ingredienti per una grande sfida ci sono tutti, anche la presenza di un ex illustre, Marko Podrascanin, a 9 punti dai 300 in Coppa Italia. Tra i padroni di casa Wassim Ben Tara è a 22 attacchi vincenti dai 1.000 nelle competizioni della massima serie, Roberto Russo a 5 punti dai 1.500. Tra gli ospiti, in Coppa Italia, Mattia Bottolo è a 6 punti dai 100 e a 18 attacchi vincenti dai 100.

PRECEDENTI: 73 (36 successi Cucine Lube Civitanova, 37 successi Sir Susa Scai Perugia)

EX: Marko Podrascanin a Perugia nel 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20

Angelo Lorenzetti (Allenatore Sir Susa Scai Perugia)- «Come ho detto ai ragazzi, non era semplice per loro perché in Brasile abbiamo potuto solo giocare senza fare allenamento, quindi non giocando, la palla l’hanno toccata poco, però sono stati attenti, è questo che avevo chiesto quindi siamo contenti. Ora ci concentriamo per il 30. Sapevamo che averlo vicino al Mondiale, questo Quarto di finale sarebbe stato ancora più difficile però siamo contenti di esserci e cercheremo di lavorare al meglio. Avevo già detto ai ragazzi come sarebbe stato il mese di dicembre: poca palla e molta attenzione»

Eric Loeppky (Cucine Lube Civitanova)- « La Lube è in fiducia grazie alle tre vittorie di fila in Regular Season e io mi sento molto carico per i tre premi consecutivi di MVP, non mi era mai successo prima in Italia. A contare sono i risultati della squadra e le nostre capacità di aiutare il gruppo, i premi personali sono solo un riconoscimento per il lavoro svolto e la continuità. Il modulo a tre schiacciatori ha superato la fase di rodaggio ed esalta il nostro potenziale. Sappiamo bene che a Perugia sarà durissima perché troveremo una squadra in gran forma sul piano tecnico e mentale, ma le nostre esperienze le abbiamo fatte e siamo preparati a lottare. Faremo di tutto per tornare in F4 e difendere il titolo vinto nella passata stagione ».

PROGRAMMA E ARBITRI DEI QUARTI DI FINALE DI COPPA ITALIA-

Lunedì 29 dicembre 2025, ore 20.30

Itas Trentino – Vero Volley Monza Arbitri: Goitre Mauro Carlo, Caretti Stefano

Martedì 30 dicembre 2025, ore 19.00

Rana Verona – Allianz Milano Arbitri: Cesare Stefano, Luciani Ubaldo

Martedì 30 dicembre 2025, ore 19.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena Arbitri: Puecher Andrea, Brancati Rocco

Martedì 30 dicembre 2025, ore 20.30

Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova Arbitri: Zavater Marco, Giardini Massimiliano

FINAL FOUR-UNIPOL ARENA, BOLOGNA

Sabato 7 febbraio 2026 – Semifinali

Semifinale 1, ore 15.30

Semifinale 2, ore 18.00

Domenica 8 febbraio 2026 – Finale

Finale, ore 18.00