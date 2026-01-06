Cev Cup: Piacenza in Repubblica Ceca per conquistare gli ottavi

Gli uomini di Boninfante partono dal 3-1 (24-26, 25-14, 25-19, 25-13) dell'andata, nel match giocato al Pala Pirastu di Cagliari. In quell’occasione, il top scorer fu Bovolenta con 18 punti totali, seguito dai 15 di Gutierrez e Bergmann. I biancorossi dunque potranno conquistare gli ottavi vincendo due set. In caso di passaggio del turno, Piacenza affronterà gli spagnoli del Rio Duero Soria.

La partita sarà visibile su DAZN: Piacenza proverà a ripetere il match dell’andata per continuare il proprio percorso nel tabellone di CEV Cup.

La Cev Volleyball Cup è per importanza la seconda competizione annuale europea per club, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza prende parte alla manifestazione grazie al quarto posto ottenuto nei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2025.

La formazione della Repubblica Ceca è arrivata ai Sedicesimi di Finale dopo che nei trentaduesimi ha superato i moldavi del VC Strumika: 3-0 (25-18, 25-12, 26-24) nella gara di andata e 3-0 (25-17, 25-15, 25-19) nella gara di ritorno.

La società della presidente Elisabetta Curti è alla sua seconda partecipazione alla Cev Volleyball Cup: la prima è datata stagione 2022-2023, in semifinale è eliminata dalla Knack Roeselare.

Le parole del tecnico Dante Boninfante

« In casa loro ci terranno a fare bella figura e mettere in atto una rimonta, bisogna partire subito preparati e mettere tanta attenzione in campo, la gara di andata ce lo ha fatto capire molto bene visto come è finito il primo set dopo una nostra partenza non all’altezza. Ci siamo tuffati in questa avventura europea con grande entusiasmo e con la consapevolezza che ci attende fin da subito un impegno ostico ma siamo pronti per dire la nostra. La formazione ceca è una delle migliori in campionato, mi aspetto una gara difficile, l’importante sarà fare bene le nostre cose ed approcciare al meglio la partita ».

Le parole di Aleksandar Okolic centrale dello Jihostroj Ceske Budejovice

« Dobbiamo lasciare il cuore in campo contro il Piacenza, proprio come abbiamo fatto nel primo set contro di loro nella gara di andata. Se riusciremo a mantenere la massima concentrazione per tutta la partita, avremo grandi possibilità di sorprendere i nostri avversari. Anche loro hanno perso diverse partite in campionato, quindi le loro prestazioni non sono del tutto costanti. Vedremo, sarà comunque importante goderci la partita. Io ammiro il modo in cui gli italiani si allenano, si preparano per le partite, è qualcosa che ogni giocatore dovrebbe sperimentare. È incredibilmente impegnativo, ma ti spinge anche a un livello che non avresti mai pensato di poter raggiungere. Sono davvero eccezionali ».

GLI AVVERSARI-

Lo Jihostroj Ceske Budejovice dopo aver dominato nelle prime dieci giornate l’Extraleague Ceca con altrettante vittorie, dopo la gara di andata dei Sedicesimi di Finale di Cev Volleyball Cup in campionato ha collezionato due sconfitte fuori casa ed una vittoria sempre fuori casa. Disco con Praga per 3-1 (25-22, 25-22, 21-25, 29-27) e con Odolena Voda per 3-2 (23-25, 25-19, 26-24, 19-25, 15-13) mentre nell’ultimo turno di campionato ha superato il Benatky per 3-0 (17-25, 21-25, 19-252). In classifica dopo 13 partite giocate occupa la seconda piazza con 33 punti frutto di undici vittorie e due sconfitte. La leadership nell’Extraleague Ceca è del Karlovarsko con 36 punti. Lo Jihostroj è una società pallavolistica fondata nel 1994 con sede a Ceske Budejovice, vanta oltre dieci partecipazioni alla Cev Champions League, in bacheca ci sono 11 campionati vinti, oltre a due titoli cecoslovacchi, otto Coppe Repubblica Ceca e 1 Coppa Cecoslovacchia ceco, mentre in campo europeo il risultato di maggior spicco è rappresentato dalla partecipazione alla Final Four di Coppa CEV nel 1998, chiusa con il quarto posto assoluto.

CEV Cup 2026 RITORNO 16i DI FINALE

Mercoledì 7 gennaio 2026, ore 18.00

Jihostroj Cesce Budejovice (CZE) – Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Bjorn Willems, Bartlomiej Adamczyk-Andata: Gas Sales Bluenergy Piacenza-Jihostroj Cesce Budejovice 3-1 (24-26, 25-14, 25-19, 25-13)