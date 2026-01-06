Cev Cup: Chieri in Francia per l'andata degli ottavi

NANCY (FRANCIA)- Il serrato calendario della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 prosegue con il debutto europeo nel nuovo anno. Si tratta dell’andata degli ottavi di finale della CEV Volleyball Cup, impegno che porta le biancoblù in campo contro il Vandœuvre Nancy Volley-Ball. La partita è in programma domani, mercoledì 7 gennaio, al Parc des Sports des Nations di Vandœuvre-lès-Nancy. Fischio d’inizio alle ore 20.00.
Chieri e Vandœuvre-lès-Nancy tornano a giocare in Coppa CEV un mese dopo aver superato i sedicesimi di finale, rispettivamente contro il Vasas Obuda Budapest e lo Sporting Lisbona. Per le biancoblù è una sfida del tutto inedita, sebbene due stagioni fa nella loro precedente partecipazione alla seconda competizione continentale per importanza abbiano già affrontato due squadre francesi, Le Cannet nei quarti e Levallois Paris Saint-Cloud in semifinale.
Il Vandœuvre Nancy Volley-Ball è un avversario tutto da scoprire. Attualmente terza nel massimo campionato francese con dieci vittorie in tredici partite, allenata da quest’anno dall’italiano Nicola Vettori, è una squadra equilibrata e solida, di marcato respiro internazionale, che nel suo roster annovera giocatrici nate in Grecia, Finlandia, Thailandia, Algeria, Stati Uniti, Messico, Bosnia-Erzegovina e Paesi Bassi, oltre naturalmente in Francia. Fra queste la laterale statunitense Madelyn Robinson, che oltre a essere le miglior realizzatrice del Vandœuvre Nancy in campionato è anche l’unica con trascorsi in Italia (ha giocato a Messina nel 2022-2023).
Le parole di Halimatou Bah
« Domenica a Bergamo abbiamo giocato contro una squadra forte e in crescita: è stata una vittoria sofferta e per noi molto importante. Nel Nancy conosco bene una schiacciatrice-ricevitrice con cui ho giocato per tre anni in un centro giovanile e l’anno scorso a Nantes (Leïa Ratahiry, ndr). Con tutti gli impegni che si susseguono non abbiamo ancora tempo per visionare i video del Nancy, ma dalle partite che ho visto non ho dubbi che sia una buona squadra con buone giocatrici, come dimostra anche il campionato che sta facendo. Per me è sicuramente una partita emozionante, sono davvero felice di tornare in Francia per giocare ».
CEV CUP ANDATA DEGLI OTTAVI DI FINALE-
Mercoledì 7 gennaio Ore 20.00
Vandœuvre-lès-Nancy- Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Arbitri: De Baar (Ned)- Caramez Pereira (Por)