Champions League: Novara fa visita allo Sporting Lisboa

LISBONA (PORTOGALLO)- La Igor Volley di Lorenzo Bernardi si prepara al primo impegno europeo del nuovo anno: le azzurre sono arrivate a Lisbona, dopo un viaggio aereo reso complicato dalle avverse condizioni meteo incontrate alla partenza, dove domani sera sfideranno le campionesse lusitane dello Sporting Lisboa e Benfica nel match che chiuderà il girone d’andata della Pool B della massima competizione europea. Le formazioni sono attualmente appaiate in classifica, con una vittoria e una sconfitta a testa, frutto di due successi, rispettivi, contro PGE Budowlani Lodz e due sconfitte contro Fenerbahce Istanbul. Il match sarà trasmesso in diretta su SKY Sport Max, NOW, DAZN ed Eurovolley TV a partire dalle 21 italiane, le ore 20 locali. Tra le fila azzurre ci sarà anche Silke Van Avermaet, il cui tesseramento ai fini della CEV Champions League è stato concluso dal club a tempo di record. Ancora assenti invece Indy Baijens e Taylor Mims, alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni.

Le parole di Silke Van Avermaet

« Sono davvero felice di essere qui e di aver la possibilità di concludere la mia stagione con un club professionale e prestigioso come Novara, così come sono onorata di poter vivere di nuovo la CEV Champions League dopo le esperienze europee maturate con Mulhouse. Credo che per noi atlete sia bello competere al massimo livello e misurarsi con le migliori squadre e giocatrici degli altri campionati europei e l’obiettivo mio e della squadra è quello di essere pienamente all’altezza della competizione. A Lisbona ci aspetta una partita insidiosa e dovremo mettere in campo la nostra miglior pallavolo per ottenere un risultato positivo, che è ovviamente l’obiettivo che ci siamo poste ».

CHAMPIONS LEAGUE 3a GIORNATA POOL B

Giovedì 8 gennaio ore 21.00 italiane

Sporting Lisboa e Benfica-Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Varbanov (Hun)-Gullet (Fra)