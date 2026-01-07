Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Champions League: Novara fa visita allo Sporting Lisboa

La formazione di Bernardi scende in campo domani, 8 gennaio, alle 21.00 italiane per riscattare la sconfitta patita nella seconda giornata per mano del Fenerbahce
2 min
Sporting LisboaIgor GorgonzolaChampions League
Champions League: Novara fa visita allo Sporting Lisboa


LISBONA (PORTOGALLO)- La Igor Volley di Lorenzo Bernardi si prepara al primo impegno europeo del nuovo anno: le azzurre sono arrivate a Lisbona, dopo un viaggio aereo reso complicato dalle avverse condizioni meteo incontrate alla partenza, dove domani sera sfideranno le campionesse lusitane dello Sporting Lisboa e Benfica nel match che chiuderà il girone d’andata della Pool B della massima competizione europea. Le formazioni sono attualmente appaiate in classifica, con una vittoria e una sconfitta a testa, frutto di due successi, rispettivi, contro PGE Budowlani Lodz e due sconfitte contro Fenerbahce Istanbul. Il match sarà trasmesso in diretta su SKY Sport Max, NOW, DAZN ed Eurovolley TV a partire dalle 21 italiane, le ore 20 locali. Tra le fila azzurre ci sarà anche Silke Van Avermaet, il cui tesseramento ai fini della CEV Champions League è stato concluso dal club a tempo di record. Ancora assenti invece Indy Baijens e Taylor Mims, alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni.

Le parole di Silke Van Avermaet

« Sono davvero felice di essere qui e di aver la possibilità di concludere la mia stagione con un club professionale e prestigioso come Novara, così come sono onorata di poter vivere di nuovo la CEV Champions League dopo le esperienze europee maturate con Mulhouse. Credo che per noi atlete sia bello competere al massimo livello e misurarsi con le migliori squadre e giocatrici degli altri campionati europei e l’obiettivo mio e della squadra è quello di essere pienamente all’altezza della competizione. A Lisbona ci aspetta una partita insidiosa e dovremo mettere in campo la nostra miglior pallavolo per ottenere un risultato positivo, che è ovviamente l’obiettivo che ci siamo poste ».

CHAMPIONS LEAGUE 3a GIORNATA POOL B

Giovedì 8 gennaio ore 21.00 italiane

Sporting Lisboa e Benfica-Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Varbanov (Hun)-Gullet (Fra)

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppe

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS