Champions League: tie break fatale a Milano sul campo dell'Eczacibasi

Dopo un quinto set combattuto, le meneghine non sono riuscite a conquistare la sfida; le turche, invece, spinte dal loro pubblico sono state brave a rimanere concentrate nel momento decisivo del match e a portare a casa due punti. Inizio in salita per Milano: dopo aver perso il primo set, una buona prestazione a muro e in battuta (13 i monster block per la Numia - di cui 9 messi a segno da Kurtagic - e 7 i servizi vincenti) ha permesso a Egonu e compagne di aggiudicarsi i due parziali successivi, subendo poi il rientro delle avversarie nel quarto set. La reazione di Vero Volley nel quinto, e il buon ingresso di Akimova, non bastano per aggiudicarsi il match. MVP della gara la centrale Jack-Kisal, autrice di 21 punti e miglior marcatrice tra le fila arancionere. Top scorer di serata è invece Egonu con 27 palloni messi a terra; positiva anche la prova di Piva. Nonostante la sconfitta, Milano mantiene il comando della Pool C: due vittorie e 7 punti per le rosablu, con l'Eczacibasi che insegue con lo stesso numero di successi ma ad una lunghezza di distanza.

Al rientro in Italia, il prossimo impegno in calendario per la Numia è fissato per domenica 11 gennaio alle ore 17.00: a fare visita all'Opiquad Arena di Monza la Bartoccini-Mc Restauri Perugia per la sesta giornata di ritorno di Serie A1 Tigotà.



Le turche scendono in campo con Sahin in regia e Stysiak sulla sua diagonale, le schiacciatrici Karakurt e Erkek; la coppia al centro è composta da Jack-Kisal e Rettke, libero Aköz. Solito sestetto per la Numia, che schiera la diagonale Bosio-Egonu, Piva e Lanier in posto quattro e le centrali Kurtagic e Danesi; Fersino libero.

Il primo allungo del match lo trova l'Eczacibasi sull'8-5; mantiene le tre lunghezze di vantaggio la formazione di Bregoli (14-11), ma Milano - con due muri di Kurtagic - ritrova la parità sul 15-15. Le padrone di casa tornano in testa (20-17), ma sul 22-19 perdono Karakurt, uscita per infortunio al ginocchio e sostituita da Diken. A chiudere il primo set è l'attacco di Plummer che vale il 25-21.

Nel secondo set rientra Karakurt tra le fila dell'Eczacibasi, che subisce però il gioco delle ospiti che volano sul 5-8. Procede punto a punto il parziale, ma a spezzare il ritmo è la Numia che, con una Piva sugli scudi da posto quattro e al servizio, trova il massimo vantaggio sul 12-19. Cambi per le padrone di casa, che sul finale rosicchiano qualche punto, costringendo Lavarini a chiamare time-out sul 19-23. L'errore di Rettke dai nove metri consegna il set a Vero Volley (20-25).

Avanti di tre la Numia ad inizio di terza frazione (5-8), ma l'Eczacibasi risponde e trova il vantaggio (10-9). Con un buon lavoro a muro, ricuce lo svantaggio Milano e il match prosegue in equilibrio. Doppio cambio per Vero Volley, ma le turche tornano avanti di due lunghezze (18-16). Ancora una volta con Piva e una decisiva Egonu, sorpasso Numia sul 21-23; è l'opposta rosablu a chiudere 22-25 e a portare avanti le sue 1-2 nel computo dei set.



Equilibrio in avvio di quarto set di parziale, interrotto dall'allungo turco che con Karakurt tocca quota 12-9. Senza sosta la corsa dell'Eczacibasi: 16-11 e seconda sospensione per la panchina ospite. Tenta la rimonta la Numia, che con il turno al servizio di Piva riduce lo svantaggio (19-16). Insegue Milano, ma Karakurt mette a terra la palla che vale il set (25-22) e porta la partita al tie-break.



Parte forte l'Eczacibasi nel tie break, subito avanti di due punti (4-2). Reazione Milano, che grazie ai monster block di Kurtagic e all'attacco di Egonu va al cambio campo avanti di +3 (5-8). Parziale di 4-0 per le padrone di casa, ma l'ingresso di Akimova - a segno con tre punti consecutivi - segna il vantaggio Numia (10-11). A chiudere è il muro di Rettke su Piva: 15-13 Eczacibasi.

Le parole di Francesca Bosio

« Siamo dispiaciute. Ci abbiamo messo un po' di tempo a entrare in partita, poi però abbiamo giocato un secondo e un terzo set di alto livello. Credo che il rimpianto più grande sia il quarto parziale, in cui eravamo partite molto bene. Nel quinto hanno fatto la differenza i dettagli. Ci portiamo a casa i lati positivi della nostra prestazione, e ora pensiamo alla partita di domenica ».

Il tabellino-

ECZACIBASI ISTANBUL - NUMIA VERO VOLLEY MILANO 3-2 (25-21; 20-25; 22-25; 25-22; 15-13)

ECZACIBASI ISTANBUL: Özel (L), Sebnem Akoz (L), Stysiak 14, Özdemir 1, Jack-Kisal 21, Diken, Erkek 9, Smrek, Sahin 4, Rettke 12, Aygün 1, Maglio, Plummer 5, Karakurt 16. N.E.:. All. Bregoli.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Gelin, Bosio 3, Pietrini 1, Sartori, Danesi 7, Kurtagic 13, Cagnin, Lanier 15, Egonu 27, Akimova 7, Piva 19, Fersino (L). N.E.: Modesti (L). All. Lavarini.

Arbitri: Predrag Balandzic, Vitor Alexandre Goncalves

Durata set: 27', 28', 30', 28', 21'. Tot. 2h17′.

MVP: Sinead Jack-Kisal (Eczacibasi Istanbul)

Spettatori: 3150