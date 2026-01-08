Cev Cup: Piacenza all'inferno e ritorno, qualificazione al Golden Set

CESKE BUDEJOVICE (REPUBBLICA CECA)– La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza va all'inferno e torna indietro. Nella gara di ritorno dei 16i dei Cev Cup in casa dello Jihostroj Ceske Budejovice cedono 3-1 (26-24, 18-25, 25-17, 25-22), risultato che pareggia i conti con l'andata e devono dunque giocarsi la qualificazione in un drammatico Golden Set nel quale gli uomini di Boninfante devono annullare due match point agli scatenati avversari prima di imporsi 17-19 davanti a sei Lupi Biancorossi festanti in tribuna.

Il 21 gennaio negli Ottavi di Finale affronterà in terra spagnola nella gara di andata il Rio Duero Soria, la gara di ritorno è fissata per il 28 gennaio al PalabancaSport.

Perso il primo set dopo averlo condotto a lungo, i biancorossi si sono rifatti nel secondo per poi cedere le armi, per i tanti errori in battuta, nel terzo e quarto parziale. Ventisei punti per Gutierrez, ventidue per Bovolenta ma anche trentatré errori in battuta a fronte di sette ace.

In avvio di gara coach la formazione ceca dello Jihostroj Ceske Budejovice parte con Bartunek e Brichta in diagonale, Okolic e Taylor al centro, Calvo e Franck alla banda, Kovarik è il libero. Boninfante manda in campo Porro e Bovolenta in diagonale, Comparoni e Seddik al centro, Bergmann e Gutierrez alla banda, Loreti è il libero. Gianluca Galassi è rimasto in Italia per motivi personali, Robertlandy Simon per continuare a Piacenza il recupero dopo l’intervento mentre Efe Mandiraci in mattinata è stato colpito da un attacco influenzale ed è rimasto in albergo.

La partenza è tutta dei padroni di casa (3-0) spinti a gran voce dal pubblico, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza non si scompone più di tanto, impatta a quota quattro con l’ace di Seddik e subito allunga, grazie a due muri nel giro di pochi scambi di Comparoni (6-9). Un vantaggio che Piacenza incrementa ancora con un block in (16-20) questa volta di Gutierrez. Un paio di contrattacchi a vuoto e i cechi sono lì a due lunghezze (18-20) con Boninfante a chiamare time out e al rientro in campo Bovolenta beffa con un pallone malandrino gli avversari (18-21). Lo Jihostroj impatta a quota ventidue con un block in e mette la freccia sull’errore in attacco biancorosso (23-22) con Boninfante a chiamare time out. Il set point è biancorosso con l’ace di Bovolenta (23-24) annullato. Set point per i cechi che subito concretizzano al termine di un lungo scambio.

Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza esce forte dai blocchi di partenza (0-3), il muro di Bovolenta vale il più quattro (5-9) e l’ace di Seddik il più cinque (6-11) con la panchina di casa a chiamare tempo. Viaggia Piacenza (11-16), block in dei cechi, errore in attacco dei biancorossi e i padroni di casa si avvicinano (13-16) con Boninfante a chiamare tempo. Gutierrez (83% in attacco a fine set) e muro di Seddik, Piacenza riparte (13-18), il vantaggio tocca anche le otto lunghezze (16-23) con l’ace di Bovolenta che porta ai suoi sette set point (17-24), Piacenza alla seconda occasione.

Fa la voce grossa lo Jihostroj (4-0, 6-1 e 9-2), Piacenza fatica a contenere gli attacchi dei padroni di casa e sul 11-2 coach Boninfante è costretto ad utilizzare il secondo time out a disposizione. Doppio cambio in casa biancorossa, dentro Leon per Porro e Travica per Bovolenta, Piacenza qualche punto lo recupera, il muro di Seddik porta i suoi a meno cinque (19-14), prima della ripartenza dei cechi (22-14). Sono otto i set point per i padroni di casa (24-16) che chiudono alla seconda occasione sulla battuta lunga dei biancorossi.

Piacenza subito costretta ad inseguire (2-0, 4-2, 6-4), la parità è cosa fatta a quota sei ma sono i cechi a ripartire (8-6), nuova parità a quota dieci con Gutierrez. Allunga ancora lo Jihostroj (12-10, 14-12), Piacenza lo tiene nel mirino ma fatica a colmare il gap, sul 19-17 time out di Boninfante. Biancorossi ad una lunghezza (20-19) con il punto di Bergmann, si gioca punto a punto (23-22), due i match ball per i cechi sulla battuta in rete di Porro (24-22) che subito chiudono con un ace,

Il Golden Set si apre con il punto di Bovolenta, l’ace di Seddik vale due lunghezze di vantaggio (2-4) coach Smejkal a chiamare tempo. Due ace di Lestina e i cechi si portano avanti 5-4, parità a quota sei con Andringa appena entrato in campo, al cambio campo i padroni di casa sono avanti di due (8-6) con l’ace di Brichta. Parità a quota nove con Gutierrez, a quota dieci con Bovolenta, sorpasso Piacenza con Gutierrez (10—11), nuova parità. Ancora avanti i cechi (12-11, 13-12), il match ball è dei cechi (14-13), parità sull’invasione a muro dei padroni di casa. Nuovo match ball ceco (15-14), annullato da Gutierrez che poi a muro consegna il match ball ai suoi (15-16). Comparoni manda out la battuta ed è 16 pari, Gutierrez mani fuori ed è nuovo match ball annullato. Nuovo Match ball biancorosso con Gutierrez (17-18) errore in attacco dei cechi ed è vittoria per Piacenza.

Le parole del tecnico Dante Boninfante

« Tanto cuore nel Golden Set quando le energie erano davvero al limite, sono felice di questa vittoria ma certo dobbiamo rivedere il finale del primo set quando abbiamo sprecato troppo e si quanto sia importante ogni singolo set in coppa. E poi anche l’inizio del terzo non mi è piaciuto, nel quarto siamo stati un po’ troppo paurosi e non abbiamo chiuso giocate anche elementari ma l’applauso va per un Golden Set giocato con tanto cuore e in cui siamo stati sotto anche di due punti ».

Il tabellino

JIHOSTROJ CESKE BUDEJOVICE – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 3-1 (26-24, 18-25, 25-17, 25-22)

GOLDEN SET

JIHOSTROJ CESKE BUDEJOVICE – GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA 17-19

JIHOSTROJ CESKE BUDEJOVICE: Okolic 11, Bartunek 4, Franck 7, Taylor 5, Brichta 21, Calvo 8, Kovarik (L), Lestina 13, Kaislasalo, Emmer. Ne: Toth, Tomas (L), Sedlacek, Pitner. All. Smejkal.

GAS SALES BLUENERGY VOLLEY PIACENZA: Porro 2, Gutierrez 26, Seddik 9, Bovolenta 22, Bergmann 16, Comparoni 6, Loreti (L), Leon 4, Pace, Andringa 2, Travica. All. Boninfante.

Arbitri: Bjorn Willems (Belgio), Bartlomije Adamczyk (Polonia).

Durata set 30’, 23’, 26’, 26’ e 27’ Tot: 132’.