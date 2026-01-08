Champions League: Civitanova domina in casa dell' Haasrode Leuven

LOVANIO (BELGIO) - Due su due in CEV Champions League per i vicecampioni d’Italia. Orfana dell’influenzato Alex Nikolov e reduce da un viaggio per il Belgio appesantito da attese e maltempo, la Cucine Lube Civitanova non perde il focus sul secondo incontro della Fase a Gironi e gioca con intraprendenza su un campo non facile.

Gli uomini di Giampaolo Medei espugnano la Sport Oase di Lovanio con il massimo scarto 0-3 (17-25, 17-25, 13-25) superando in un’ora i padroni di casa del Volley Haasrode Leuven nel secondo turno di andata della Pool E. Un risultato che consente ai biancorossi di presentarsi a punteggio pieno al match contro Varsavia in calendario il 21 gennaio 2026 in Polonia. Prima però spazio alla SuperLega Credem Banca, a partire dal match interno con Padova di domenica 11 gennaio (ore 18) per il 15° turno della Regular Season.

A Lovanio la Lube attacca con il 57%. Loeppky sale in cattedra e chiude da MVP e top scorer con 14 sigilli (55% e 3 ace), in doppia cifra arriva anche Poriya (10 con 3 ace e 1 muro), titolare al posto dell’influenzato Nikolov. Sono 9 gli ace di squadra, ben 11 i muri con D’heer scatenato (5 i vincenti) e Boninfante in versione grillo (4 block). Tra i locali solo Hofmans va in doppia cifra (12). Il dominio dei biancorossi è netto, ma non per demeriti dei rivali.

Va ricordato che con la vittoria odierna, la n. 126 in Champions League, la Lube diventa la squadra più vincente di sempre nella kermesse europea per eccellenza.

Senza Nikolov, Civitanova si dispone con Boninfante al palleggio a innescare gli schiacciatori Loeppky, Poriya e Bottolo, al centro Gargiulo e D’heer, Balaso libero. Padroni di casa schierati con Valkiers in cabina di regia e gli schiacciatori Hofmans, Peeters e Ponsin, i centrali De Saedeleer e Prevert, per finire con il libero Verwimp.

Nel primo set il Leuven parte forte (3-0), la Lube reagisce con uno strappo sul servizio di Gargiulo (3-5). Loeppky, Poriya e Bottolo tengono a bada i padroni di casa in attacco. D’heer piazza l’ace del +4 (7-11). Il centrale belga dei cucinieri affossa poi i connazionali a muro (10-15), fondamentale che permette a Civitanova di volare sul +6 con Poriya (11-17). Il Leuven inserisce l’opposto di ruolo Witvrouwen per Hofmans, ma Civitanova continua a controllare (16-22). Poriya chiude con il suo quarto punto (17-25). Due ace per parte, ma la Lube è più precisa in attacco (50%) e presente a muro (4 i vincenti).

Il secondo set prende il via punto a punto. Un errore dai nove metri dei cucinieri e il muro del Leuven si concretizzano nel break belga (9-7), ma alla Lube basta spingere il piede sull’acceleratore per l’immediato sorpasso (9-13) con un parziale di sei a zero e una passerella corale in tutti i fondamentali. Il team avversario si sfalda e frana -7 dopo il muro di D’heer e il servizio di Loeppky che crea problemi ai rivali (11-18). Sul 12-19 Duflos-Rossi entra per Bottolo. I biancorossi passeggiano anche grazie agli errori del Leuven. La firma finale è di Loeppky (17-25), che chiude a 6 punti nel set come Gargiulo. La Lube cresce in attacco (61%) ed è solida a muro (4 i vincenti).

Nel terzo set Duflos-Rossi resta in campo. In apertura si segnala Loeppky a suon di ace, mentre Boninfante sfoggia il suo secondo muro nel match, D’heer il quarto (2-7). Nel Leuven entra Olalla Gomez per Ponsin. Anche Poriya spinge al servizio e mette in difficoltà il team belga (3-11) I marchigiani controllano e anche Duflos-Rossi si fa valere (8-15). Qui finisce la partita. La seconda parte del parziale è una passerella per i giocatori di Giampaolo Medei, che non lasciano scampo al Leuven chiudendo con 6 ace, 4 muri e il 59% in attacco. Loeppky si conferma il più in palla mettendo a referto altri 6 punti (13-25).

Le parole del tecnico Giampaolo Medei

« Se abbiamo fatto sembrare il Leuven una squadra leggera significa che stasera ci siamo espressi molto bene. Quello belga è un collettivo che se non sei bravo a metterlo sotto può crearti problemi seri. La nostra performance è stata di buon livello. Adesso sarà fondamentale fare un buon risultato a Varsavia, che indipendentemente dagli alti e bassi di oggi in Francia resta un team pericolosissimo, di ottimo livello e con talenti internazionali. La Lube arriverà pronta alla sfida! ».

Le parole di Mattia Boninfante

« Siamo stati bravi a imporre subito il nostro gioco. L'atteggiamento è stato quello giusto perché anche quando abbiamo subito qualche break abbiamo pensato subito ai palloni successivi. Da questo ci si rende conto di essere in forma mentalmente. In Champions League non esistono gare facili perché siamo nella massima competizione europea, siamo noi a dover dettare il ritmo. Non c'è nulla di scontato come ha dimostrato la gara tra Montpellier e Varsavia. Non sono sorpreso perché in casa dei francesi ci sarà da soffrire e anche lì dovremo avere il giusto approccio! ».

Le parole di Wout D'heer

« Per me è stato affascinante questo derby personale con una squadra belga, perché altrimenti torno solo per giocare con la Nazionale del mio paese. Quella di oggi è stata davvero una gara speciale perché ho rivisto anche tanti familiari e amici. Inoltre la Lube ha vinto con il massimo scarto e siamo soddisfatti della nostra prova! ».

Il tabellino-

VOLLEY HAASRODE LEUVEN - CUCINE LUBE CIVITANOVA 0-3 (17-25, 17-25, 13-25)

VOLLEY HAASRODE LEUVEN: Ponsin 5, Hofmans 12, Malisse, Verwimp (L), Witvrouwen, Peeters 2, De Bruyn ne, De Saedeleer 6, Prevert 5, Olalla Gomez, Valkiers, Madjunkov ne, Parmentier (L) ne. All. Tuerlinckx.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: D’heer 9, Gargiulo 8, Loeppky 14, Orduna ne, Bisotto (L) ne, Balaso (L), Boninfante 4, Poriya 10, Kukartsev ne, Podrascanin ne, Bottolo 4, Duflos-Rossi 4, Tenorio ne. All. Medei

Arbitri: Michail Koutsoulas (GRE) e Aleksander Sikanjic (LIE)

Durata set 21’, 24’, 20’. Totale 65’.

MVP: Eric Loeppky (Cucine Lube Civitanova)