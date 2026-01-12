Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Champions League: Novara nella tana del Fenerbahce

La squadra di Bernardi a caccia di rivincita dopo la sconfitta patita in casa nel match di andata. Fischio d'inizio domani alle 17.00 italiane
2 min
FenerbahceIgor GorgonzolaChampions League
Champions League: Novara nella tana del Fenerbahce

ISTANBUL (TURCHIA)-La Igor Volley di Lorenzo Bernardi è a Istanbul, dove domani alle 19 locali (le ore 17 italiane) sfiderà le padrone di casa del Fenerbahce guidato da Marcello Abbondanza. Il match è valido per la prima giornata di ritorno della Pool B di CEV Champions League, in cui le turche occupano la prima piazza inseguite proprio dalle azzurre. La partita sarà trasmessa in diretta da SKY e NOW (sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena), DAZN ed EuroVolley TV.

Le parole di Britt Herbots

« Siamo consapevoli della difficoltà della sfida, affronteremo in casa loro quella che è una delle squadre più forti al mondo al momento e abbiamo già visto nella gara d’andata, in casa nostra, quanto possano essere forti. In quell’occasione abbiamo messo in campo una buona pallavolo, ovviamente proveremo ad alzare ulteriormente l’asticella e per farlo sarà fondamentale essere molto aggressive in battuta, anche per limitare un po’ le loro opzioni in attacco. Per uscire dal campo con una vittoria servirà una partita al limite della perfezione e al di là degli aspetti tecnico-tattici dovremo mettere in campo cuore e grinta, perché potranno fare davvero la differenza. Davanti a noi c’è un mese di impegni molto importanti, tutti potenzialmente in grado di indirizzare la stagione e noi lo stiamo affrontando mentalmente una partita per volta. Di certo siamo cariche, consapevoli di quanto queste partite siano la giusta occasione per far vedere chi siamo davvero ».

CHAMPIONS LEAGUE 4a GIORNATA POOL B-

Martedì 13 gennaio Ore 17.00 italiane

Fenerbahce Istanbul-Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Kalin (Svi)-Ferreira (Por)

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Coppe

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS