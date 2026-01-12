Champions League: Novara nella tana del Fenerbahce

ISTANBUL (TURCHIA) -La Igor Volley di Lorenzo Bernardi è a Istanbul, dove domani alle 19 locali (le ore 17 italiane) sfiderà le padrone di casa del Fenerbahce guidato da Marcello Abbondanza. Il match è valido per la prima giornata di ritorno della Pool B di CEV Champions League, in cui le turche occupano la prima piazza inseguite proprio dalle azzurre. La partita sarà trasmessa in diretta da SKY e NOW (sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Arena), DAZN ed EuroVolley TV.

Le parole di Britt Herbots

« Siamo consapevoli della difficoltà della sfida, affronteremo in casa loro quella che è una delle squadre più forti al mondo al momento e abbiamo già visto nella gara d’andata, in casa nostra, quanto possano essere forti. In quell’occasione abbiamo messo in campo una buona pallavolo, ovviamente proveremo ad alzare ulteriormente l’asticella e per farlo sarà fondamentale essere molto aggressive in battuta, anche per limitare un po’ le loro opzioni in attacco. Per uscire dal campo con una vittoria servirà una partita al limite della perfezione e al di là degli aspetti tecnico-tattici dovremo mettere in campo cuore e grinta, perché potranno fare davvero la differenza. Davanti a noi c’è un mese di impegni molto importanti, tutti potenzialmente in grado di indirizzare la stagione e noi lo stiamo affrontando mentalmente una partita per volta. Di certo siamo cariche, consapevoli di quanto queste partite siano la giusta occasione per far vedere chi siamo davvero ».

CHAMPIONS LEAGUE 4a GIORNATA POOL B-

Martedì 13 gennaio Ore 17.00 italiane

Fenerbahce Istanbul-Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Kalin (Svi)-Ferreira (Por)