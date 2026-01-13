Challenge Cup: Vallefoglia in casa con il Fatum per chiudere i conti

Nella gara di andata di giovedì scorso le tigri hanno espugnato con il massimo risultato la Continental Arena della città ungherese, e quindi basterà loro aggiudicarsi due set per passare il turno e qualificarsi ai Quarti di finale, dove affronterebbero la vincente della sfida tra le spagnole dell’Emalsa Gran Canaria e le croate dell’OK Nebo Zaprešić. In Ungheria la Megabox l’ha spuntata in poco più di un’ora di gioco, in una partita che ha visto la squadra di capitan Candi condurre sin dall’inizio senza troppi problemi, con break che hanno in ciascun set orientato la partita a suo favore. In campo, la differenza di valori si è vista tutta.

Le parole del tecnico Andrea Pistola

« Vogliamo cercare di chiudere prima possibile il discorso legato alla qualificazione vincendo i due set che ci servono, perciò vogliamo arrivare alla partita nelle migliori condizioni possibili di preparazione. Loro sono una buona squadra, peccano in atleticità e in centimetri ma sono efficaci nel gioco cosiddetto ‘sporco’, sfruttando bene il muro avversario. La società tiene molto alla Coppa, per cui cercheremo con tutte le nostre forze di proseguire il nostro cammino passando il turno ».

CHALLENGE CUP RITORNO OTTAVI DI FINALE-

Mercoledì 14 gennaio Ore 20.00

Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia- Fatum Nyíregyháza Andata: Fatum Nyíregyháza Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia 0-3 (19-25, 22-25, 15-25) Arbitri: Mihailo Milojević (Slo), Mathilde Hayaux du Tilly (Francia).