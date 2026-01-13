TORINO -Tre giorni dopo la supersfida di campionato con Conegliano la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 è attesa da un altro impegno al Pala Gianni Asti di Torino. Si tratta del ritorno degli ottavi della CEV Volleyball Cup, partita che domani, mercoledì 14 gennaio, vedrà le biancoblù in campo contro il Vandœuvre Nancy Volley-Ball. Fischio d’inizio alle ore 20. La serie riparte dal sudato successo al tie-break che Spirito e compagne hanno ottenuto mercoledì scorso in Francia, risultato che garantirà il passaggio del turno in caso di vittoria a prescindere dal punteggio. Con un’affermazione per 0-3 o 1-3 saranno invece le transalpine a qualificarsi, mentre in caso di vittoria ospite per 2-3 sarà necessario giocare il golden set di spareggio. Chi fra Chieri e Vandœuvre Nancy passerà il turno affronterà nei playoff Bielsko-Biala o Maribor, ottavo che nella gara d’andata ha visto le polacche imporsi 3-0 sulle slovene.

Le parole di Anastasia Cekulaev

«Sapevamo che domenica quella contro Conegliano sarebbe stata una sfida di altissimo livello. Siamo entrate in partita con coraggio e aggressività. La nostra difesa a muro è stata molto dominante grazie alla pressione che abbiamo applicato con il servizio. Alla fine hanno fatto la differenza pochi punti e la costanza che ci è mancata, nel complesso è stata comunque una buona prestazione. Ora c’è la Coppa Cev. Nancy arriva a questa partita con molta fiducia dall’ultima partita e ci metterà tanta pressione, soprattutto con il servizio. Penso che la chiave del successo sarà restare calme, concentrate e giocare la nostra partita. Spero che essere in casa ci renda le cose le cose un po’ più semplici, soprattutto con i tifosi al nostro fianco che ci sostengono sempre!».

CEV CUP RITORNO OTTAVI DI FINALE-

Mercoledì 14 gennaio ore 20.00

Reale Mutua Fenera Chieri ’76- Vandœuvre Nancy Andata: Vandœuvre Nancy -Reale Mutua Fenera Chieri ’76 2-3 (16-25; 25-18; 28-26; 11-25; 11-15) Arbitri: Kovacevic (Montenegro), Juracek (Serbia)