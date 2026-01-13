Champions League: Novara sfiora l'impresa ad Istanbul

ISTANBUL (TURCHIA) -Una sfida di quelle che verrà ricordata a lungo per lo spettacolo di altissimo livello offerto dalle due squadre capaci di darsi battaglia a viso aperto per oltre due ore. Alla fine è il Fenerbahce Istanbul di Marcello Abbondanza a spuntarla 3-2 (20-25, 25-22, 25-12, 20-25, 15-10) ma l 'Igor Gorgonzola Novara è uscita dal campo a testa altissima. La squadra di Bernardi (trascinata da una strepitosa Tolok: 29 punti a referto per lei) ha sfiorato l’impresa, tenendo testa alla corazzata turca fino al 10-10 del tie-break. La Igor potrà giocarsi le proprie chance di qualificazione alla fase a eliminazione diretta della Champions League nella doppia sfida casalinga con Budowlani Lodz e Sport Lisboa e Benfica.

Fenerbahce in campo con Orro in regia e Vargas in diagonale, Korneluk ed Erdem al centro, Fedorovtseva e Ana Cristina in banda e Orge libero; Igor con Tolok opposta a Cambi, Squarcini e Bonifacio centrali, Herbots e Ishikawa schiacciatrici e De Nardi libero.

Partono forte le padrone di casa (4-1) ma Novara mette la freccia con herbots (4-5) che avvia a un bel testa a testa (9-9, primo tempo di Bonifacio), rotto da due punti di Vargas nonostante le difese attente di Novara (12-9). La Igor rientra un punto alla volta, Herbots a muro fa 15-15 e Tolok scappa via con i punti del 16-18 e 17-20 con le azzurre che non si fermano più fino al 20-25 siglato da Herbots in pipe.

Tra le turche c’è Milenkovic a portare ordine in sestetto ma Novara replica colpo su colpo e passa avanti con l’ace di Ishikawa (6-7) e il primo tempo di Bonifacio (9-10), raggiungendo il braek pieno di vantaggio con la diagonale di Tolok sul 12-14. Fedorovtseva e Vargas trascinano le turche al sorpasso (18-17) e ancora al 21-20 dopo il controbreak azzurro del 19-20; le azzurre pasticciano, il Fenerbahce chiude di slancio 25-22 con la fast di Erdem.

Novara riparte con Alsmeier ma le azzurre si innervosiscono e sbagliano troppo in avvio di terzo set, con le padrone di casa subito avanti 9-3 e ancora 11-5 mentre Bernardi rivoluziona il sestetto con Van Avermaet e Carraro; Korneluk fa 15-7 a muro, Milenkovic “stoppa” la neoentrata Melli sul 19-9 e poco dopo è già epilogo con l’attacco in rete di Alsmeier (25-12).

Novara reagisce e rientra forte (3-5) con l’ace di Herbots che prova a indirizzare il set sul 5-9 e Korneluk che spedisce out il 6-11; De Nardi si esalta in difesa, Herbots fa 8-14 e le azzurre ipotecano il set con Tolok (maniout, 13-21). Sul più bello, il servizio di Korneluk scardina le certezze azzurre (19-21, due punti in fila di Erdem) ma Cambi di seconda (19-22) spezza il ritmo e Tolok in parallela fa 20-25.

Due ace di Tolok e Novara parte 1-4, le azzurre sciupano le occasioni del +4 sul 2-5 e sul 3-6, Erdem va in battuta e spariglia (8-7, ace) con Orro che allunga +2 (9-7). Ace di Ishikawa per la parità (10-10) ma Fedorotseva va in battuta e con tre ace ipoteca il match (14-10) prima del maniout di Vargas (15-10).

Le parole del tecnico Lorenzo Bernardi

« Purtroppo nel terzo set siamo completamente usciti dalla partita ed è una cosa che ci capita e su cui dobbiamo continuare a lavorare. Per il resto abbiamo disputato un’ottima partita contro un avversario fortissimo, mettendo in mostra delle ottime cose cui han fatto da contraltare cose meno positive. Il tie-break ce lo avevamo in mano, abbiamo sciupato due buone occasioni per il +4, poi abbiamo subito due ace evitabili a metà parziale e questo contro squadre del livello del Fenerbahce è un qualcosa che non lascia scampo e che purtroppo vanifica anche quanto di buono facciamo in campo ».

Le parole di Britt Herbots

« Dobbiamo essere contente della pallavolo che abbiamo messo in campo contro una delle squadre più forti al mondo, perché è indiscutibile che a parte il terzo set ce la siamo giocata a testa alta e siamo andate davvero vicinissime a portare a casa il match, che poi è il vero motivo di rammarico. Complimenti a loro, noi però per quattro set abbiamo trovato ottime soluzioni in attacco, in battuta e con il muro-difesa e questo dobbiamo portarcelo dietro per le prossime partite ».

Il tabellino-

FENERBAHCE MEDICANA ISTANBUL – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-2 (20-25, 25-22, 25-12, 20-25, 15-10)

FENERBAHCE MEDICANA ISTANBUL: Orge (L), Milenkovic 7, Bedart-Ghani 2, Korneluk 7, Baladin ne, Orro 4, Kalac, Fedorovtseva 24, Ana Cristina 2, Erdem 14, Karasoy, Beyaz ne, Vargas 21, Coban ne. All. Abbondanza.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Van Avermaet 2, Cambi 2, Herbots 14, Squarcini 5, De Nardi (L), Leonardi (L), Alsmeier 10, Ishikawa 7, Bonifacio 9, Carraro, Baijens ne, Tolok 29, Costantini ne, Melli. All. Bernardi.

Arbitri: Kalin (Svi)-Ferreira (Por)

Durata set: 26′, 29′, 20′, 28′, 15′; Tot: 118′.