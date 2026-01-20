Cev Cup: Rio Duero Soria-Piacenza si sfidano negli ottavi

Dopo aver superato i cechi dello Jihostroj Ceske Budejovice grazie alla vittoria nel Golden Set giocato in terra ceca nella gara di ritorno, i biancorossi di coach Boninfante trovano sul loro cammino europeo la formazione spagnola del Rio Duero Soria che arriva a questo ottavo di Finale di fatto senza aver giocato alcuna partita nel corso della manifestazione.

La Cev Volleyball Cup è per importanza la seconda competizione annuale europea per club, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza prende parte alla manifestazione grazie al quarto posto ottenuto nei Play Off Scudetto SuperLega Credem Banca 2025.

La società della presidente Elisabetta Curti è alla sua seconda partecipazione alla Cev Volleyball Cup: la prima è datata stagione 2022-2023, in semifinale è eliminata dalla Knack Roeselare.

Le parole del tecnico Dante Boninfante

« Mi aspetto una partita parecchio tosta, affrontiamo una squadra che nel suo campionato sta andando molto bene visto che è seconda in classifica ed è stata brava a superare nello scontro diretto l’attuale capolista del campionato. Affrontiamo una squadra che sta molto bene in campo, magari non avrà grandissime individualità ma è un gruppo unito e che sbaglia molto poco. In casa loro vorranno fare bene per poi metterci pressione nella gara di ritorno, mi aspetto un ambiente caldo, è una partita da prendere con le molle ed avere in campo il giusto atteggiamento fin dai primi scambi, siamo pronti per questa nuova sfida europea. Stiamo bene, siamo in un buon momento e vogliamo continuare nel nostro percorso di crescita ».

L’avversario

Il Rio Duero Soria dopo tredici partite giocate in Superliga spagnola occupa la seconda posizione in classifica con 32 punti frutto di undici vittorie e due sconfitte. Nelle ultime tre partite di campionato, la formazione del Rio Duero Soria ha inanellato tre vittorie lasciando agli avversari di turno solo un set. Nell’ultima gara, giocata sabato scorso, ha superato in casa il Conqueridor Valencia per 3-0 (25-20, 25-23, 25-16) mentre nella dodicesima giornata aveva superato a domicilio il Manacor per 3-0 (25-17, 25-23, 25-23) e nell’undicesima aveva superato per 3-1 (25-19, 25-17, 25-27, 25-17) il Guaguas di Juantorena, attuale capolista della SuperLiga.

Nel dicembre scorso ha giocato la finale della Supercoppa di Spagna ed è stata superata dal Guaguas per 3-0 (26-24, 25-23, 25-23). Nel prossimo mese di febbraio sarà tra le protagoniste della Coppa del Re.

La squadra di pallavolo del Grupo Herce Río Duero nella stagione 2024-2025, ha raggiunto la finale della Superliga classificandosi per la Cev Volleyball Cup.

Roster competitivo quello della formazione spagnola composto quasi esclusivamente da giocatori spagnoli, sono solo quattro i giocatori non spagnoli: lo schiacciatore portoricano Hoyos Mejias, l’opposto colombiano Moreno Mosquera, lo schiacciatore norvegese Kalstad e lo schiacciatore svedese Lindberg. Squadra giovane quello spagnola, età media di poco inferiore ai 21 anni, solo due giocatori sono nati prima del 2000, tutti gli altri tra il 2001 e 2007.

CEV CUP ANDATA DEGLI OTTAVI-

Mercoledì 21 gennaio ore 19.30

Rio Duero Soria-Gas Sales Bluenergy Piacenza Arbitri: Teixeira (Por)- Maifoshis (Cip)