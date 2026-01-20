Challenge Cup: Milano sbanca Belgrado nell'andata degli ottavi

BELGRADO (SERBIA)- Missione compiuta per l'Allianz Milano che va ad espugnare il campo della Stella Rossa di Belgrado per 0-3 (16-25, 23-25, 18-25) ipotecando il passaggio ai quarti di Challenge Cup. Al Centro sportivo “Voždovac” la squadra del presidente Lucio Fusaro conduce con autorità il primo e il terzo set, lotta fino in fondo anche nel secondo, il parziale più combattuto, e si porta a casa l’intera posta in una settantina di minuti. Ora, nel match di ritorno all’Allianz Cloud, previsto il 28 gennaio alle 20.30, sarà sufficiente vincere due set per ottenere il passaggio del turno. Sugli scudi capitan Ferre Reggers, che chiude a quota 20 punti, bene anche gli altri due attaccanti di palla alta, Ichino e Recine, a 11 ciascuno. Tra i fondamentali spicca il muro meneghino con 9 stampate, risultate decisive. Una vittoria che ha una dedica speciale. In giornata Nemanja Masulovic, regolarmente presente a Belgrado, è diventato infatti papà per la seconda volta. Benvenuto quindi al piccolo Danilo e congratulazioni oltre che a Nema, alla mamma Natasa e al “fratellone” Bogdan.

La partita. Coach Roberto Piazza si affida al suo migliore 6+1, con Kreling in diagonale a Reggers, Ichino e Recine laterali, Caneschi e Masulovic al centro e Catania libero. L’allenatore serbo Jevtic risponde con Petrovic in regia, in diagonale all’opposto Krstić, Omar Ahmed e Starovic schiacciatori-ricevitori, Rudic e Bosnjak al centro e Vukasin libero.

Caneschi apre le danze con il primo attacco. Si gioca punto a punto (4-4), poi ancora il centrale di Allianz spezza l’equilibrio e Ichino firma il primo break a muro. La Stella Rossa risponde, ma Ichino e Reggers portano Milano sul 5-9, costringendo Jevtic al primo time out. Allianz prova a tenere il vantaggio (7-11), Rudic a muro riporta sotto i padroni di casa, ma Recine trova il 9-13 in diagonale. Milano spinge ancora: Ichino firma il 12-17, Reggers il 12-18, poi un altro muro di Caneschi vale il 13-19 e il secondo time out serbo. Un lungo scambio chiuso da Reggers porta Allianz sul 21°, Ichino mette il punto che chiude il set, il quinto personale, top scorer insieme al capitano. Tra i serbi, 4 punti per Omar Ahmed. Milano chiude avanti 2-0 a muro e con un eloquente 74% in attacco contro il 45% della Stella Rossa.

Nessuna variazione nei sestetti nel secondo set. Ancora equilibrio in avvio, con muro di Ichino e ace di Reggers (5-6), poi Belgrado prova l’allungo (11-9). Un ace di Recine ristabilisce la parità, Allianz trova il break con il muro di Ichino (13-15) e allunga fino al +3 con l’attacco di Reggers e l’ace di Caneschi (16-19). La Stella Rossa rientra fino al 18-19 con un ace, ma Recine e Reggers rispondono subito (18-21). Ichino, in grande serata, firma il 21-23 prima del muro serbo. Piazza ferma il gioco, Masajedi entra per Masulovic sul primo set point e Allianz chiude 23-25 in 26 minuti. Decisivi i 4 muri e i 3 ace di Milano, con percentuali d’attacco praticamente identiche (50% contro 48%). Reggers chiude il set a 7 punti, Ichino (3 muri) e Recine a 4.

Nel terzo parziale Allianz accelera subito: sul 4-7 firmato da Recine arriva il primo time out serbo. Milano vuole chiudere i conti, Belgrado prova a resistere ma deve fare i conti con il muro ospite, al quale si aggiunge anche Kreling (6-9). Masulovic trova il primo tempo vincente, Kovac mette un ace, poi Barbanti entra al servizio e Caneschi mura per l’8-13. Bello scambio con doppia difesa di Reggers per l’11-15, il muro di Recine del 14-18 porta al nuovo time out Jevtic. Allianz forza il servizio, accettando qualche errore in più dai nove metri, ma mantiene il controllo: Recine e Reggers allungano ancora (16-21). Il 23 lo firma il capitano su alzata in bagher di Caneschi, a chiudere il match è l’ace di Reggers per il 18-25.

Le parole di Ferre Reggers

«Penso che abbiamo giocato la partita che ci aspettavamo. Non è stato semplice venire a vincere qui in Serbia, un Paese molto competitivo nella pallavolo. Lo hanno dimostrato nel secondo set, quando hanno sbagliato pochissimo continuando a combattere fino in fondo. È la mentalità della Stella Rossa e lo sapevamo. Non è mai facile, ma eravamo consapevoli che giocando al nostro livello e mantenendo la concentrazione per tutta la gara avremmo potuto portare a casa il risultato, e così è stato».

Il tabellino-

CRVENA ZVEZDA BEOGRAD (SRB) – ALLIANZ MILANO 0-3 (16-25, 23-25, 18-25) –

CRVENA ZVEZDA BEOGRAD (SRB): Tomasevic (L), Petrovic 1, Ristic (L), Miladinovic, Starovic 3, Kovac 6, Rudic 2, Omar 8, Krstic 7, Ilic 2, Bosnjak 7. Non entrati Jankovic, Milosevic, Bekric. All. Jevtic, Ivica.

ALLIANZ MILANO: Barbanti, Caneschi 9, Catania (L), Ichino 11, Kreling, Lindqvist, Masajedi, Masulovic 5, Recine 11, Reggers 20. Non entrati Benacchio, Corbetta, Di Martino. All. Piazza Roberto.

ARBITRI: Romero Martinez, Gronvik-transeth.

Durata set: 19′, 26′, 21′; tot: 66’