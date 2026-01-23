Coppa Italia: quattro azzurre in visita all'Ospedale Infantile Regina Margherita

Oggi, venerdì 23 gennaio, è partito ufficialmente il treno delle Finali della Coppa Italia Frecciarossa , l’evento organizzato dalla Lega Volley Femminile con il patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Torino e la collaborazione della FIPAV Piemonte. Sabato 24 e domenica 25 gennaio, il meglio della pallavolo italiana e internazionale sarà protagonista all’Inalpi Arena di Torino per una due giorni di show e grande pallavolo, che ha già segnato record straordinari di pubblico con oltre 11mila presenze al sabato e più di 12mila la domenica.

Il primo appuntamento della mattinata ha coinvolto quattro campionesse mondiali, Sarah Fahr, Carlotta Cambi, Ekaterina Antropova e Stella Nervini, in un’attività particolare ma decisamente emozionante. Le quattro atlete hanno fatto tappa all’Ospedale Infantile Regina Margherita ospiti della Fondazione Forma, facendo visita alle bambine e ai bambini ricoverati, portando con loro gadget, giocattoli e magliette. Un momento molto toccante che le atlete hanno vissuto con grande trasporto, partecipazione e coinvolgimento, giocando con i bambini, leggendo libri con loro e animando l’ora passata insieme.