Coppa Italia: Conegliano in finale, battuta Novara

TORINO - 11000 spettatori, con larga rappresentanza delle tifoserie di Conegliano e Novara, hanno assisstito, in una Inalpi Arena di Torino ribollente, alla prima semifinale della Final Four di Coppa Italia Frecciarossa che ha opposto la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano all’Igor Gorgonzola Novara . A conquistare la finale di domani, che la opporrà alla vincente della sfida Savino Del Bene Scandicci-Reale Mutua Fenera Chieri '76, è stata la formazione di Santarelli che si è imposta con un netto 3-0 (25-23, 25-20, 25-21) sulle igorine.

In avvio di partita coach Daniele Santarelli sceglie il sestetto classico con capitan Wolosz in regia, Haak opposta, Gabi e Zhu schiacciatrici, Fahr e Chirichella centrali, Moki De Gennaro libero. Dall’altra parte, coach Lorenzo Bernardi schiera Cambi-Tolok, Herbots-Alsmeier, Squarcini-Bonifacio, libero De Nardi.

Nel primo set parte bene Novara (0-3), ma è un fuoco di paglia, a suon di difese e muri cìè subito il controbreak delle Pantere che passano in testa 5-3. Si viaggia ad elastico, Alsmeier riporta l’Igor a +2 (7-9). Fioccano errori da ambo le parti, chi sbaglia meno prende in mano il pallino del gioco e la squadra di coach Santarelli con ordine e i bei muri di Haak e Fahr prima sorpassa e poi prova ad allungare (16-13). La Prosecco DOC Imoco cresce nel muro-difesa e prende decisamente il largo con i punti di Haak e Chirichella: 20-16. Tolok (9 punti nel set) riavvicina le piemontesi (21-19), ma Gabi e Bella Haak respingono la minaccia con attacchi efficaci (23-19). Non è finita, muro di Novara per il -1 (23-22). Dopo il time out la svedese (8 punti nel set) va ancora a segno e Conegliano chiude al secondo set ball con Zhu, 25-23.

Nel secondo set all’inizio si viaggia in equilibrio, ancora Haak si erge a muro per il 7-5, mentre l’Igor si affida molto all’ex Squarcini per attaccare dal centro. L’altra ex, la Pantera Chirichella, mura per il 10-7 (ne metterà a referto 3 alla fine) e lancia la Prosecco DOC Imoco che prende entusiasmo e costringe coach Bernardi al time out dopo l’11-7 di Haak. Novara torna sotto decisa con le soluzioni di Tolok, ispirata in attacco (13-12), ma Fahr e Haak colpiscono dopo un grande lavoro difensivo di De Gennaro e compagne. Conegliano resta avanti, respinge i tentativi di rimonta dell’Igor e continua a giocare bene in tutti i fondamentali, incrementando il vantaggio. Conegliano scappa, Gabi sigla il 24-18 poi le Pantere volano sul 2-0 grazie al 25-20 firmato Haak.

Anche nel terzo set è la Prosecco DOC Imoco a tenere le redini del gioco fin dall’inizio (7-3), le piemontesi ci provano, ma stasera Wolosz e compagne non sono in vena di sconti e continuano a spingere, aggressive in difesa e precise in attacco per limitare le fiammate delle padrone di casa. La “solita” Haak (top scorer con 15 punti, anche 3 muri a segno) mette a terra il 17-14, poi De Gennaro fa miracoli e Zhu piazza l’ace (20-16). Cambi e compagne non mollano, un momento di blackout offensivo con due errori di seguito dell’attacco veneto rilancia le ambizioni dell’Igor che sale a -1 (20-19), ma un time out di coach Santarelli rimette in controllo le Pantere (22-19). Tolok insiste, ma il rush finale di una Gabi in grande spolvero (14 punti alla fine) permette alla Prosecco DOC Imoco di chiudere in crescendo con un comodo 25-21 che vuol dire finale.

I protagonisti-

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc Conegliano)- « Aspettiamo domani, è troppo presto oggi per festeggiare. Abbiamo fatto un’ottima gara, ci siamo espressi al meglio contro un’avversaria forte che ha eliminato Milano nei quarti ed è andata al tie break contro Scandicci pochi giorni fa. Abbiamo avuto pazienza, siamo partiti contratti ma abbiamo saputo subito prendere il nostro ritmo, siamo stati molto costanti ed abbiamo fatto una gran gara muro/difesa. Vincere 3-0 non era semplice e sono contento per le ragazze che hanno dato tutte il massimo. Siamo a metà del lavoro aspettiamo la finale ».

Federica Squarcini (Igor Gorgonzola Novara)- « C’è amarezza e rammarico, perché avevamo la sensazione di potercela fare e perché siamo state in partita quasi sempre, non mollando anzitempo nonostante alcuni momenti di difficoltà. Purtroppo è andata così e dobbiamo mettercela alle spalle, guardando avanti perché c’è ancora tantissimo in palio e ora, archiviata la delusione, starà a noi tornare in palestra ancora con più cattiveria agonistica ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO-IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-0 (25-23, 25-20, 25-21)

PROSECCO DOC A. CARRARO IMOCO: Gabi 14, Zhu 9, Chirichella 8, Fahr 4, De Gennaro, Haak 15, Wolosz 1, Adigwe, Daalderop, Scognamillo, Ewert ne, Sillah ne, Munarini ne, Lubian ne. All. Santarelli

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Van Avermaet, Cambi 1, Herbots 6, Squarcini 8, De Nardi, Leonardi, Alsmeier 5, Ishikawa, Bonifacio 1, Carraro ne, Baijens ne, Tolok 24, Costantini ne, Melli. All. Bernardi

ARBITRI: Piana, Salvati

Durata set: Durata set: 26′,24′,28′ Tot: 78’

Spettatori: 11.000