Champions League: Milano in Grecia per sfidare l'Olympiacos

ATENE (GRETA)– La Numia Vero Volley Milano affronta l’Olympiacos Piraeus al Melina Merkouri Rentis di Atene, con l’obiettivo di conquistare tre punti e mantenere la vetta nella Pool C di CEV Champions League. Egonu e compagne scenderanno in campo domani, martedì 27 gennaio, con fischio d’inizio previsto alle 18.00 italiane (diretta Sky Sport Arena e DAZN).

Penultimo appuntamento della fase a gironi per Milano, capolista della Pool C con tre vittorie su quattro gare disputate e un quoziente set migliore rispetto all’Eczacibasi Istanbul. Un successo contro l’Olympiacos permetterebbe alla Numia di preparare al meglio lo scontro diretto con le turche, in programma il prossimo 4 febbraio all’Allianz Cloud.

Nella gara di andata, disputata lo scorso 26 novembre, le meneghine si imposero 3-0 (25-18, 27-25, 25-16) all’Opiquad Arena, con Elena Pietrini MVP e autrice di 17 punti. Reduce da cinque vittorie consecutive in campionato, la Vero Volley sta trovando continuità di risultati e risposte positive dalla panchina, con Kami Miner e Vita Akimova sempre più coinvolte nelle rotazioni di coach Lavarini. Attenzione, però, alla trasferta greca: davanti al pubblico di casa, l’Olympiacos ha già sorpreso l’Eczacibasi al tie-break e per tornare con tre punti, Milano dovrà esprimere la sua miglior pallavolo.

Le parole del tecnico Stefano Lavarini

« Andiamo in Grecia alla ricerca di altri punti fondamentali per la Pool di Champions League. Non dobbiamo farci ingannare dal risultato della gara di andata: l’Olympiacos ha dimostrato di saper giocare bene e con grande aggressività, soprattutto in casa. Sarà fondamentale avere una buona regolarità nel cambio palla, l’aspetto che stiamo curando maggiormente ».

Le parole di Francesca Bosio

« Per noi è una partita fondamentale, in cui vogliamo i tre punti per mantenere il primato del girone. Sarà una gara complicata, perché giocare sul loro campo non è mai semplice. All’andata ci hanno messe un po’ in difficoltà, quindi sarà importante imporre da subito il nostro ritmo. Dovremo spingere tanto in battuta, fondamentale con cui possiamo metterle in difficoltà, e poi lavorare bene a muro e in difesa per limitare le loro attaccanti ».

LE AVVERSARIE

Alla prima storica partecipazione in CEV Champions League, l’Olympiacos Piraeus occupa attualmente il terzo posto nella Pool C. Le greche, reduci da sette successi consecutivi in campionato, hanno vinto entrambe gli incontri casalinghi giocati in Champions: 3-2 contro l’Eczacibasi Istanbul e 3-1 contro l’OK Železničar Lajkovac. Il roster vanta diverse giocatrici di spicco, su tutte la centrale serba Jovana Stevanovic, al primo anno tra le fila della squadra guidata da coach Kovacevic ed ex della partita insieme alla regista Di Iulio.

CHAMPIONS LEAGUE-5a PARTITA POOL C-

Martedì 27 gennaio Ore 18.00 italiane

Olympiacos Piraeus-Numia Milano Arbitri: Simic (Croazia)- Sarikaya (Turchia)