Cev Cup: Piacenza a caccia del pass per i quarti di finale

In palio il passaggio al turno successivo della Cev Volleyball Cup, che è per importanza la seconda competizione annuale europea per club: a Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza basterà vincere due set per staccare il pass che la porta ai Playoff Round. Nella gara d’andata i biancorossi hanno superato a domicilio il Rio Duero Soria per 3-1 (25-20, 25-20, 23-25, 25-17). In caso di vittoria per 3-0 o 3-1 del Rio Duero Soria si giocherà il Golden Set ai 15 punti.

Chi giocherà i Playoff Round affronterà la vincente tra la formazione finlandese del Akaa Volley e i polacchi del Jsw Jastrzebski Wegiel: nella gara d’andata in terra finlandese si sono imposti i polacchi per 3-1 (16-25, 22-25, 28-26, 18-25). I Playoff Round precedono i Quarti di Finale che coinvolgeranno anche quattro squadre provenienti dalla fase a gironi della Champions League.

La società della presidente Elisabetta Curti è alla sua seconda partecipazione alla Cev Volleyball Cup: la prima è datata stagione 2022-2023, in semifinale è eliminata dalla Knack Roeselare.

Samuele Papi (viceallenatore Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza): “La cosa più importante sarà quella di riuscire ad imporre fin dal primo scambio il nostro ritmo e gioco. Sappiamo che Soria è una squadra che sa stare molto bene in campo, ha attaccanti pericolosi, nella gara di andata ci hanno messo in difficoltà in alcune situazioni ma, ripeto, tutto dipenderà da noi, dal nostro atteggiamento in campo e dall’imporre il nostro gioco”.

L’avversario: Rio Duero Soria

Il Rio Duero Soria dopo quattordici partite giocate in SuperLiga occupa la seconda posizione in classifica con 35 punti frutto di dodici vittorie e due sconfitte. La vetta della classifica è occupata dal Guaguas di Juantorena con 39 punti mentre la terza in classifica è il Melilla con 31 punti. Nell’ultima partita Rio Duero Soria ha superato in trasferta l’Almeria per 3-1 (26-28, 25-22, 25-22, 25-21 per Soria).

La squadra di pallavolo del Grupo Herce Río Duero nella stagione 2024-2025, ha raggiunto la finale della Superliga e si è qualificata per la Cev Volleyball Cup. Campioni della Copa del Rey nel 2023 e vicecampioni di Superliga (2024, 2025), il club è noto per la sua competitività e il forte legame con il territorio.

Nel dicembre scorso ha giocato la finale della Supercoppa di Spagna ed è stata superata dal Guaguas per 3-0 (26-24, 25-23, 25-23). Nel prossimo mese di febbraio sarà tra le protagoniste della Coppa del Re.

Roster competitivo quello della formazione spagnola composto quasi esclusivamente da giocatori spagnoli, sono solo quattro i giocatori non spagnoli: lo schiacciatore portoricano Hoyos Mejias, l’opposto colombiano Moreno Mosquera, lo schiacciatore norvegese Kalstad e lo schiacciatore svedese Lindberg. Squadra giovane, età media di poco inferiore ai 21 anni, solo due giocatori sono nati prima del 2000, tutti gli altri tra il 2001 e 2007.

CEV Cup-Ritorno ottavi di finale-

Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 20.30

Gas Sales Bluenergy Piacenza – Rio Duero Soria (ESP) Arbitri: Mirza Basic (Bosnia), Jelena Mitrovic (Montebegro). Andata: Rio Duero Soria- Gas Sales Bluenergy Piacenza 1-3 (20-25, 20-25, 25-23, 17-25)