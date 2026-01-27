Champions League: Scandicci gioca la 5a sul campo dell'Alba Blaj

Dopo essere approdata per la prima volta nella sua storia nella finale della coppa nazionale, terminando la manifestazione con una sconfitta per 3-0 contro la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano, la squadra di coach Gaspari deve tornare subito in campo per un nuovo impegno prestigioso.

Domani, mercoledì 28 gennaio (ore 18.00 locali, 17.00 italiane), la squadra di coach Gaspari scenderà in campo alla Sala Polivalentă di Blaj per affrontare le padrone di casa del CS Volei Alba Blaj nella sfida valida per la quinta giornata della Pool A di CEV Champions League.

EX E PRECEDENTI

Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Volley ha indossato in passato la maglia della CS Volei Alba Blaj. Allo stesso modo nella formazione rumena non ci sono ex giocatrici della Savino Del Bene Volley.

Il tecnico dell’Alba Blaj, lo spagnolo Guillermo Naranjo Hernandez, ha già affrontato la Savino Del Bene Volley da avversario. Quando era tecnico delle tedesche SC Potsdam, ha incrocitato il suo cammino con la formazione toscana nella Challenge Cup 2021-2022 e CEV Cup 2022-2023.

Quello di merdoledì sarà il quarto confronto europeo tra le due formazioni. Il bilancio delle sfide passate è totalmente a favore della Savino Del Bene Volley, che si è imposta in tre occasioni su tre.

L’ultima sfida tra le due formazioni risale alla gara d’andata, giocata al Pala BigMat lo scorso 27 novembre e vinta 3-0 dalla formazione di coach Gaspari. Gli altri due precedenti fanno riferimento alla CEV Cup 2022-2023: nella doppia finale della seconda manifestazione continentale, il club toscano si impose 3-1 nella gara d’andata disputata in Romania e per 3-0 nel match di ritorno andato in scena a Palazzo Wanny, con le ragazze all’epoca guidate da coach Massimo Barbolini che così conquistarono il successo finale nella manifestazione.

Le parole del tecnico Marco Gaspari

« Ci lasciamo alle spalle il week end delle Finali di Coppa Italia e lo facciamo preparandoci ad una sfida per noi importante. È il momento di tornare a focalizzare la nostra attenzione sul percorso in Champions League e la partita di mercoledì con l’Alba Blaj è un passaggio fondamentale per cercare di blindare il secondo posto ed arrivare con la miglior situazione di classifica possibile alla prossima sfida con il VakifBank. Un obiettivo da centrare, con la contemporanea necessità di gestire al meglio le energie del gruppo. Veniamo da una serie di appuntamenti impegnativi e per ottenere la vittoria dovremo essere più efficenti possibile nel nostro sistema muro-difesa e riabituarci subito al pallone della Champions, per essere efficaci al servizio ».

LE AVVERSARIE-

L’Alba Blaj è attualmente al primo posto nella classifica della Divizia A1, avendo raccolto 10 vittorie e 2 sconfitte per un totale di 30 punti.

La formazione rumena, che ad oggi ha raccolto quattro sconfitte in altrettante gare disputate nella fase a gironi della massima competizione continentale, si trova ferma a zero punti all’ultimo posto nella Pool A della CEV Champions League.

Il 2026 della squadra di Blaj è iniziato con tre sconfitte in cinque gare: la formazione biancorossa è stata infatti sconfitta in CEV Champions League da Le Cannet e VakifBank, mentre in campionato è stata superata per 3-1 dalla Dinamo Bucureşti, formazione che in questo momento occupa la seconda piazza in classifica, con una sola lunghezza di ritardo dal primato dell’Alba Blaj.

Nell’ultima partita di campionato, disputata sabato 24 gennaio, la formazione di Blaj è tornata alla vittoria, imponendosi per 3-0 sul Lugoj.

Questo mercoledì l’Alba Blaj scenderà in campo con il sestetto formato da Krenicky al palleggio, Martinez Luis come opposta, Pirv e Felix Costa in banda, Delic e Trcol come centrali e Veres nel ruolo di libero.

CHAMPIONS LEAGUE 5a GIORNATA POOL A-

Mercoledì 28 gennaio Ore 17.00 italiane

Alba Blaj-Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Bátkai-Katona (Ung)-Dobrev (Bul)