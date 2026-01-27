Challenge Cup: Vallefoglia va a sfidare l' Emalsa Gran Canaria

La sfida è valida per i Quarti di finale di Challenge Cup, e la gara di ritorno si terrà a Pesaro il mercoledì successivo, 4 febbraio alle 20. La squadra spagnola ha superato nei Sedicesimi di finale con un doppio 3-0 le svizzere del VBC Cheseaux e negli Ottavi di finale le croate dell’OK Nebo Zaprešić (altra doppia vittoria per 3-1 e 3-0), mentre le tigri hanno eliminato al Golden set l’AEK Atene e poi battuto senza problemi le ungheresi del Fatum Nyíregyháza. L’incontro di andata sarà diretto dall’inglese Sebastian Widlarz e dall’olandese Helena Geldof. La radiocronaca della partita sarà trasmessa in diretta da Radio Incontro sulle frequenze 91.9 e 103, sul sito web (www.radioincontro.com), sulla pagina Facebook e sulla App.

ll Club Voleibol JAV Olímpico, le cui iniziali J.A.V. stanno per Jóvenes Aficionados al Voleibol (Giovani Appassionati di Pallavolo), è nato nel 1988 nell’ex Colegio 29 de Abril nel quartiere di Schamann, nel comune di Las Palmas de Gran Canaria. Da 17 anni, il CV JAV Olímpico ha una squadra nella Superliga Femminile, che nella stagione 2025-26 vi partecipa con il nome di CV Emalsa Gran Canaria. L’Emalsa è reduce da una sconfitta al tie-break nella semifinale della Coppa di Spagna nel derby con l’Heidelberg Volkswagen, ed è terza in classifica nel campionato nazionale, alle spalle dello stesso Heidelberg Volkswagen e dell’Avarca de Menorca.

Nella formazione guidata dall’allenatore Juan Diego Garcia Diaz, le palleggiatrici sono la brasiliana Martina Scherer e la spagnola Alejandra Pavón Becerra; gli opposti sono l’italiana Ajack Malual (arrivata da un mese, sorella di Adhu, ex Monviso Volley), l’americana Katherine Corelli e la spagnola Caridad Gutiérrez; le schiacciatrici sono la spagnola Saray Manzano, la ceca Petra Indrova, la boliviana Fernanda Maida e l’altra spagnola Jéssica Goyanes. Al centro operano l’americana Margaret Brown, la cubana Laura Suárez Hernandez e la spagnola Inés Ignacio. Entrambi i liberi sono di nazionalità spagnola: Belly Nsungimina e Blanca Arcos Pineda.

Le parole del vice allenatore Giacomo Passeri-

«Sono una buona squadra, di livello tecnico superiore alla nostra precedente avversaria degli Ottavi di finale. Ama giocare veloce quando la palleggiatrice ha la palla in testa, soprattutto con le centrali che attaccano tanti palloni ed hanno un braccio molto rapido e pesante. Le schiacciatrici sono giocatrici molto tecniche più che fisiche e sono in grado di giocare tutti i colpi, Da qualche settimana è con loro l’opposto mancino Malual, che proviene da un college americano: lei è una giocatrice molto esplosiva, con un bel braccio pesante e veloce. Inoltre difendono veramente tanto, quindi non sarà una partita facile da affrontare ».

CHALLENGE CUP ANDATA QUARTI DI FINALE-

Mercoledì 28 gennaio Ore 20.00

Emalsa Gran Canaria- Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia Arbitri: Widlarz (Ing)¸ Geldof (Ned)