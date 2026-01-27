Champions League: Conegliano sbanca Ankara e vola ai quarti

ANKARA (TURCHIA)- Quarti di finale in palio per la quarta della pool: la Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano, due giorni dopo la vittoria di Torino in Coppa Italia, affronta l’Ankara Zeren Spor in CEV Zeren Group Champions League. In caso di vittoria contro le turche al TVF Ziraat Bankkart Volleyball Hall le Pantere staccherebbero il pass per i quarti di finale della competizione, centrando il primo posto matematicamente nel raggruppamento. All’andata “royal rumble” al Palaverde, con vittoria gialloblù al tie break.
Coach Ljubicic sceglie Malinov, Uzelac, Lazareva, Sahin, Aleksic, Arici, libero Onal.
Coach Daniele Santarelli non cambia il suo 6+1 base: capitan Wolosz al palleggio, Haak opposta, Gabi e Zhu schiacciatrici, Fahr e Lubian le centrali, libero De Gennaro.
Partenza in salita per le Pantere che cercano le misure e il ritmo gara grazie ai muri di Fahr e Haak, mentre Gabi punge con l’ace (12-10), mentre è Uzelac che spinge sull’acceleratore per le turche. Anche Lubian e Wolosz oscurano la vallata, Haak trova il servizio vincente e dopo essere state sul -7 le Pantere sono avanti (15-17). Scognamillo entra al servizio, magia di Wolosz di seconda, Haak giganteggia in prima linea (19-22): Antonio Carraro di carattere e classe, Haak suggella un parziale di squadra a muro con il set point (21-25, 6 murate per le Pantere che chiuderanno a quota 11, 9 punti per la svedese).
Equilibrio totale in apertura di secondo set, Lubian spezza il pari con l’ace del 6-8; Fahr battezza due volte il primo tempo, l’altra campionessa olimpica al centro mura due volte il divario aumenta (10-15, 8 punti per Lubian con 4 muri e il 75% in attacco al termine). Gabi risveglia l’attacco dopo il time-out chiamato da coach Santarelli (16-20, 4 centri per la brasiliana nel set), Daalderop fa rifiatare Zhu in seconda linea, Fahr chiude i conti scombinando la ricezione avversaria (18-25). Di fronte ci sono Lazareva e Uzelac, a quota 12 e 10 punti sullo 0-2.
Haak sputa fuoco dalla battuta anche all’alba del terzo set (3-4, opposta da 26 punti con il 62% in attacco e 5 muri), lo scambio più lungo del match si chiude con un errore delle turche che porta al nuovo vantaggio (9-10). Haak resta letale da posto 2, Uzelac è on fire sulla parallela, Lubian è categorica con la fast (14-17). Zhu pizzica con l’ace che regala 5 matchpoint (0 errori in attacco per la cinese), al terzo tentativo Gabi manda le Pantere ai quarti di finale di Champions (21-25).
Il tabellino-
ANKARA ZEREN SPOR KULÜBÜ-ANTONIO CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO 0-3 (21-25, 18-25|, 21-25)
ANKARA ZEREN SPOR KULÜBÜ: Alkan, Karadas 1, Ercan Küçükaslan ne, Lazareva 18, Aleksic 5, Mihajlovic, Arici 4, Gatina 3, Erkul, Onal, Uzelac 15, Sahin 2, Malinov, Guven, Kuyan. All. Ljubicic
ANTONIO CARRARO PROSECCO DOC CONEGLIANO: Gabi 9, Zhu 8, Scognamillo, Ewert ne, Lubian 8, De Gennaro, Haak 26, Munarini ne, Wolosz 2, Adigwe ne, Daalderop, Chirichella ne, Fahr 7, Sillah ne. All. Santarelli
Arbitro: Yovchev (BUL) e Lopes Pinto (POR)
Spettatori: 4708
Durata set: 27′, 25′, 26′ Tot: 78’
MVP: Isabelle Haak (Antonio Carraro Prosecco Doc Conegliano)