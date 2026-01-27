Chsmpions League: super Egonu trascina Milano contro L'Olympiacos

ATENE (GRECIA)- Bottino pieno per la Numia Vero Volley Milano ad Atene: sul campo dell’Olympiacos Piraeus finisce 1-3 (27-25; 17-25; 17-25; 14-25) per Egonu e compagne. Quarto successo su cinque uscite in CEV Champions League per Milano, che mantiene la vetta della Pool C davanti all’Eczacibasi Istanbul, impegnato domani in Serbia sul campo di Lajkovac. Le ragazze di coach Lavarini, prive della schiacciatrice Emma Cagnin per una forma influenzale, hanno saputo reagire nel migliore dei modi dopo un avvio in salita e un primo parziale sfuggito ai vantaggi. A partire dal secondo set, la Numia ha imposto un ritmo di gioco insostenibile per le avversarie. L’MVP del match è un’inarrestabile Paola Egonu, autrice di 32 punti con il 65% in attacco. Ottime anche le prove del libero Eleonora Fersino – sempre presente in difesa e in ricezione (72% di positività) – e di Anna Danesi, che mette a referto 14 punti e ben 8 muri.

L’Olympiacos parte con la diagonale Di Iulio-Kubura, Carcaces Opon e Abderrahim in posto quattro, Terzoglou ed Emmanouilidou al centro. Libero Artakianou. Milano schiera Bosio in cabina di regia e Paola Egonu sulla sua diagonale, le bande Lanier e Pietrini e le centrali Kurtagic-Danesi. Libero Fersino.

Partenza decisa dell’Olympiacos (6-3) nel primo set, ma Milano – con i colpi di Egonu e Lanier – prima ricuce, e poi pareggia con il mani-out di Pietrini (10-10). Le greche spingono in battuta e trovano, con una positiva Carcaces, il break che costringe Lavarini al primo timeout del match (15-13). La Numia rimane in scia, e con Egonu si riporta in vantaggio (22-23). L’Olympiacos annulla due palle set, prende il comando con Kubura e chiude il parziale 27-25.

Nel secondo parziale, dopo il primo strappo dell’Olympiacos (8-5) la Vero Volley mette in moto la fase muro-difesa, conquista cinque punti consecutivi sul turno in battuta di Kurtagic (8-10 con due ace per la centrale serba) e trova il 10-15 con Pietrini. Il set prosegue senza sorprese: Milano allunga ulteriormente sul finale e si aggiudica il parziale (17-25), pareggiando così il conto dei set.

Avvio di terzo periodo convincente per le ragazze di coach Lavarini: l’ace di Danesi firma il 3-7 e Kovacevic chiama la sospensione. Sale in cattedra Egonu, che mette a terra tre attacchi consecutivi e porta la Numia sul 10-15. Milano trova sempre più ritmo, gestisce i tentativi di reazione delle greche e chiude agilmente anche il terzo set con il punteggio di 17-25.

Nel quarto set cambio in regia per l’Olympiacos, con Iliopoulou a sostituire Di Iulio. Le greche rispondono all’iniziale vantaggio della Vero Volley e si portano sul 7-5 con l’attacco di Coneo. Fase di break e contro break nella prima parte del set, ma Milano riesce a spezzare l’equilibrio con il monster block di Danesi (il terzo nel set da parte sua) e l’ennesimo attacco di Egonu (13-16). Il finale è un assolo delle meneghine, che tornano a imporre il loro ritmo e vincono set e match: 14-25 e 1-3.

Le parole di Eleonora Fersino

« Sono molto contenta per la vittoria, abbiamo portato a casa i 3 punti che erano fondamentali. Ho un po’ di dispiacere per il primo set, in cui è calata un po’ la concentrazione da parte nostra. Poi però ci siamo riprese e abbiamo imposto il nostro gioco per tutta la gara, soprattutto al servizio e in muro-difesa ».

Il tabellino-

OLYMPIACOS PIRAEUS – NUMIA VERO VOLLEY MILANO 1-3 (27-25, 17-25, 17-25, 14-25) –

OLYMPIACOS PIRAEUS: Emmanouilidou 8, Kubura 13, Terzoglou 5, Carcaces Opon 10, Abderrahim 9, Di Iulio, Artakianou (L), Sampati (L), Karagianni, Oikonomidou 1, Iliopoulou, Coneo 8. Non entrate: Stevanovic. All. Kovacevic.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Bosio, Pietrini 11, Danesi 14, Kurtagic 8, Lanier 14, Egonu 32, Fersino (L), Gelin, Sartori. Non entrate: Miner, Cerbino, Modesti (L), Akimova, Piva. All. Lavarini.

ARBITRI: Simic, Sarikaya.

Durata set: 32′, 22′, 24′, 21′; Tot: 99′.

MVP: Paola Egonu (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 815