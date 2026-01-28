Challenge Cup: Milano chiude i conti con la Stella Rossa

MILANO- Fa il suo compito fino in fondo Allianz Milano: in un’ora e una manciata di minuti si prende la qualificazione ai quarti di finale della Cev Volleyball Challenge Cup . La Stella Rossa di Belgrado viene sconfitta 3-0 (25-16, 25-14, 25-18) in una partita che vive sull’equilibrio solo nei primi dieci punti del primo set. Poi è un assolo meneghino, con coach Roberto Piazza che, ottenuto il pass nei primi due parziali, può lasciare ampi spazi ai suoi giovanissimi. Nonostante il divario ne esce comunque una partita piacevole per il pubblico dell’Allianz Cloud. In tribuna anche l’ex centrale di Trento, Srećko Lisinac.

L’allenatore serbo Jevtic cambia uno schiacciatore rispetto all’andata: c’è il capitano Petrovic in regia, in diagonale all’opposto Krstić, Omar Ahmed e Ilic laterali-ricevitori, Rudic e Bosnjak al centro e Vukasin libero. Risponde coach Roberto Piazza con il 6+1 di domenica: Kreling in diagonale a Reggers, Ichino e Recine laterali, Caneschi e Di Martino al centro e Catania libero.

Buon avvio di Allianz Milano, Reggers in parallela sui tre metri, ma l’ace di Rudic pareggia 3-3. Un bel muro di Recine su Krstić per il 7-5. Sempre il muro, ma con Di Martino su Omar Ahmed per il 10-8, poi la Stella Rossa impatta ancora. Break di Reggers e 12-10, poi l’ace di Recine con time-out Jevtic. Allunga Allianz 16-12. Il video check corregge per la seconda volta la decisione di Mathilde Hayaux du Tilly, Allianz vola 18-13 e secondo time-out serbo. Doppio cambio serbo, dentro l’opposto Kovač e il regista Miladinovic. Doppio cambio anche per Allianz Milano: sul 20-13 ecco Barbanti e Lindqvist. Cresce ancora il muro meneghino 22-14. La chiude Recine con un diagonale alto sulle mani del muro 25-15.

Bene Allianz a muro 5-1, un ace per parte, percentuali d’attacco milanesi stellari (71% contro il 36%). Top scorer Recine con 7 punti, 4 quelli di Krstić.

Non ci sono cambi nei titolari del secondo parziale: Piazza vuole chiudere i conti con il passaggio del turno. Muro di Recine su Krstić e 3-1, poi l’ace di Kreling. La Stella Rossa recupera fino all’8-6, quando Reggers mette un’altra parallela seguita da un ace (10-6). Sul 12-7 i serbi si giocano la carta Starovic e rosicchiano due punti (12-9). Cambio anche dell’opposto, ecco Kovač, ma arrivano l’ace di Caneschi e il time-out sul 15-9. Altro ace di Caneschi. Dentro Jankovic per il servizio, Reggers fa il 20-13: si avvicina la qualificazione ai quarti. Doppio cambio Allianz con Barbanti e Lindqvist. L’opposto finlandese risolve il 22-14. Cambia il palleggio la Stella Rossa, ecco Miladinovic. Il punto che decide set e accesso ai quarti di finale è di Caneschi a muro per il 25-14. Allianz mette altri 5 muri (a 1) e soprattutto 5 ace (a 1). Quattro punti per Reggers e Caneschi.

Nel terzo set coach Piazza può schierare tutti i suoi “baby”: Barbanti in regia con Lindqvist opposto, Ichino e Masajedi schiacciatori laterali, Corbetta libero e Benacchio al centro con Masulovic a fare da chioccia. La Stella Rossa lascia in campo l’opposto Kovač e lo schiacciatore Starovic. La musica non cambia. Il muro di Masajedi fa il 5-1. Time-out Stella Rossa sull’8-3 firmato Ichino dopo due bei punti di Lindqvist. Benacchio a muro fa il 12-5. Barbanti chiude in attacco il 14-5 con il secondo time-out serbo. Barbanti dai nove metri fa il 18-7, si avvicinano i titoli di coda. Milosevic al servizio, ma è Masulovic ad andare a punto. Spazio per Sekulic in battuta, la Stella Rossa rosicchia due punti: 23-14. I serbi annullano quattro match point, sul 24-18 Piazza chiama time-out. Decide un primo tempo di Masulovic 25-18.

Giovedì la definizione del quarto di finale di Allianz, con la polacca Norwid di Czestochowa favorita (all’andata ha sconfitto Valencia 3-0 in Spagna). Allenato da Ljubo Travica dopo l’esonero di Guillermo Falasca, il Norwid naviga ancora in acque agitate in Plusliga, ma è forte di giocatori esperti a livello internazionale quali Luciano De Cecco, l’ex Milano Milad Ebadipour, il centrale ceco Patrik Indra e l’opposto francese Samuel Jeanlys.

Le parole del tecnico Roberto Piazza

« Missione compiuta: 3-0 all’andata, 3 a 0 al ritorno, tra l’altro potendo ruotare anche tutti i giocatori ed era la cosa più importante da fare questa sera. I ragazzi lo sapevano, ieri abbiamo lavorato in modo differenziato, tutti si stanno applicando per il massimo che possiamo fare in questo periodo con tante partite e i giocatori che piano piano stanno rimettendo il piede in campo dopo gli infortuni. Era importante ruotare proprio tutta la squadra. Le risposte sono arrivate nel modo migliore, non abbiamo sofferto più di tanto, che era l’obiettivo che ci eravamo dati, e adesso un giorno meritato di riposo, non tanto per la partita di oggi, ma per il periodo, e poi testa direttamente a Modena ».

Il tabellino-

ALLIANZ MILANO – CRVENA ZVEZDA BEOGRAD (SRB) 3-0 (25-16, 25-14, 25-18) –

ALLIANZ MILANO: Barbanti 2, Benacchio 1, Caneschi 6, Catania (L), Corbetta (L), Di Martino 6, Ichino 4, Kreling 1, Lindqvist 10, Masajedi 3, Masulovic 4, Recine 9, Reggers 7. Non entrati Otsuka. All. Piazza Roberto.

CRVENA ZVEZDA BEOGRAD (SRB): Tomasevic (L), Petrovic 2, Ristic (L), Miladinovic, Starovic 5, Kovac 3, Jankovic 1, Rudic 5, Omar 2, Krstic 4, Ilic 4, Milosevic, Sekulic, Bosnjak 3. All. Jevtic.

ARBITRI: Hayaux Du Tilly, Flouris.

Durata set: 22′, 22′, 24′; tot: 68′.