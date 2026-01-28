Tuttosport.com
Champions League: Novara cerca la vittoria qualificazione

Domani alle 18.00 la squadra di Bernardi sfida il Budowlani Lodz al Pala Igor per blindare il secondo posto nella Pool B
1 min
Igor GorgonzolaBudowlaniChampions League
NOVARA-La Igor Gorgonzola Novara con 7 punti e il Budowlani di Lodz con 4 battaglieranno domani alle 18.00 al Pala Igor per conquistare la seconda piazza della Pool B che vale la qualificazione. Le azzurre dovranno fare a meno Indy Baijens e Taylor Mims, ancora alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max, NOW, DAZN ed EuroVolley TV.

Le parole del direttore generale Enrico Marchioni

« Siamo consapevoli che per noi si tratti di un appuntamento importante per ottenere la qualificazione al prossimo turno, che è il nostro obiettivo fin dall’iscrizione alla Champions League. Lodz si giocherà le proprie carte per sovvertire il pronostico, è un avversario da rispettare e in crescita rispetto alla gara d’andata ma noi abbiamo la volontà e la necessità di offrire una prestazione importante, per metterci alle spalle la sconfitta patita sabato a Torino ».

CHAMPIONS LEAGUE 5a GIORNATA POOL B-

Giovedì 29 gennaio Ore 18.00

Igor Gorgonzola Novara- Budowlani Lodz Arbitri: Luts (Por)-Valentar (Ser)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

