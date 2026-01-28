Cev Cup: Chieri travolge il Bks Bostik in tre set

BIELSKO-BIALA (POLONIA) - Per aggiudicarsi in Polonia l’andata dei play-off della Coppa CEV bastano un’ora e 9 minuti alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che passa 0-3 a Bielsko-Biala. In campo con Dambrink e Alberti titolari al posto di Nemeth e Gray, le biancoblù si aggiudicano i tre set 13-25, 21-25 e 22-25. Senza storia la prima frazione dove Spirito e compagne prendono quasi subito un buon margine. Più combattuti i due set successivi che vedono Chieri, anche costretta a inseguire di qualche punto, che piazza gli affondi vincenti negli scambi conclusivi. Meritatissimo premio di MVP per una Dervisaj-Kunzler molto efficace in tutti i fondamentali e top scorer di serata con 15 punti. In doppia cifra anche Cekulaev che realizza 10 punti di cui 4 a muro. La gara di ritorno si giocherà mercoledì 4 febbraio (ore 20) al Pala Gianni Asti di Torino.

L’equilibrio iniziale termina quando Chieri sul 6-6 piazza un primo mini break di 2 punti con un attacco di Dervisaj e un muro di Alberti. Segue un secondo strappo da 7-8 a 7-11 con Dervisaj, Alberti e un errore delle padrone di casa. Il vantaggio biancoblù cresce nelle fasi centrali raggiungendo i 7 punti su contrattacco di Dervisaj (11-18). Il secondo time-out di Piekarczyk non spezza il ritmo alle chieresi che toccano il +10 sul 12-22 con un muro di Alberti su Laak. Sul 13-24 Degradi entra in battuta e firma il 13-25 con un ace diretto.

Il Bielsko-Biala inizia il secondo set con un leggero vantaggio (5-3) che Chieri azzera sul 5-5 con un muro di Cekulaev. Sul 7-8 c’è un’altra fase favorevole alle polacche che con un parziale di 8-3 allungano a 15-11. L’errore in battuta di Borowczak manda sulla linea dei 9 metri Alberti, i cui servizi favoriscono i rientro chierese a 15-15 (Dambrink). Si prosegue punto a punto fino al 21-21. All’errore in servizio di Szewczyk seguono il 21-23 di Nervini, il 21-24 con un ace di Dervisaj e il 21-25 decretato da un muro di Alberti su Borowczak.

Il Bielsko-Biala nel terzo parziale rientra con due novità nel sestetto: Kecman e Podlaska. Le padrone di casa iniziano bene raggiungendo i 3 punti di vantaggio sul 7-4 grazie a un tocco di seconda di Szewczyk. Sempre indietro di un paio di lunghezze, le ragazze di Negro raggiungono la parità sul 15-15 con un tap-in di Alberti, quindi con due attacchi consecutivi di Dambrink passano a condurre 15-17. Di lì in avanti Chieri non si fa più riprendere e, guadagnate due palle match con Dambrink (22-24), chiudono al primo tentativo 22-25 grazie all’errore da posto 4 di Kecman.

Le parole del tecnico Nicola Negro

«Una vittoria netta che ci permette di preparare con più tranquillità il ritorno a Torino. Abbiamo iniziato molto bene disputando un ottimo primo set, col muro-difesa che ha lavorato molto bene. Nel secondo e terzo set siamo stati un po’ più disordinati e abbiamo concesso qualcosa di più ai loro attaccanti, ma per fortuna abbiamo sempre trovato le soluzioni buone nei finali per chiudere la partita 3-0».

Il tabellino-

BKS BOSTIK BIELSKO-BIALA-REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76 0-3 (13-25; 21-25; 22-25)

BKS BOSTIK BIELSKO-BIALA: Szewczyk 2, Laak 6, Gryka 10, Orzylowska 8, Borowczak 6, Bozoki-Szedmak 9; Adamek (L); Michalewicz, Nowakowska, Kecman 3, Podlaska 4, Suska (2L). N. e. Abramajtys. All. Piekarczyk; 2° Sufa.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 1, Dambrink 7, Cekulaev 10, Alberti 8, Nervini 9, Dervisaj 15; Spirito (L); Antunovic, Nemeth 1, Degradi 1. N. e. Ferrarini, Gray, Bah, Bonafede (2L). All. Negro.

ARBITRI: Oravainen (Finlandia) e Stevanovic (Serbia).

Durata set: 21′, 23′, 25’ Tot: 69’

MVP: Laura Dervisaj (Reale Mutua Fenera Chieri ’76)