Challenge Cup: Vallefoglia va a vincere a Gran Canaria

GRAN CANARIA (SPAGNA)- Successo per la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, che espugna il campo dell’Emalsa Gran Canaria con un secco 0-3 (21-25, 20-25, 17-25). Le pesaresi non soffrono nell’andata dei quarti di finale di CEV Challenge Cup contro le spagnole, controllando l’andamento dei set ed accelerando quando necessario per chiudere i parziali. Il ritorno è programmato per il 4 febbraio alle ore 20, alla squadra di coach Pistola basterà vincere due set per ottenere la qualificazione alle semifinali della competizione. Protagonista di serata la solita Bici, autrice di una prestazione da 23 punti. In caso di passaggio del turno, Vallefoglia affronterà una tra le ungheresi del Kaposvari e le slovene del Nova Gorica, con le prime vincenti 3-0 nella sfida d’andata sulle seconde.
Il tabellino-
EMALSA GRAN CANARIA – MEGABOX GROUP VALLEFOGLIA 0-3 (21-25, 20-25, 17-25) –
EMALSA GRAN CANARIA: Scherer 2, Malual 10, Manzano 10, Brown 11, Indrova 6, Suarez Hernandez 4, Nsungimina (L), Arcos Pineda (L), Pavon Becerra, Goyanes, Corelli. Non entrate: Ignacio, Maida. All. Garcia Diaz.
MEGABOX GROUP VALLEFOGLIA: Bici 23, Giovannini 7, Candi 4, Bartolucci 1, Butigan 6, Omoruyi 8, De Bortoli (L), Carletti, Thokbuom 1, Budai-Ungureanu, Stoyanova, Lazaro 1. Non entrate: Feduzzi (L), Mitkova. All. Pistola.
ARBITRI: Widlarz, Geldof.
Durata set: 29′, 30′, 27′; Tot: 86′.