Champions League: Novara, la vittoria sul Budowlani vale la qualificazione

NOVARA -La Igor Gorgonzola Novara supera per 3-1 (20-25, 25-17, 25-22, 25-10) il Budowlani di Lodz e conquista, con un turno d’anticipo, la qualificazione ai Playoff della CEV Champions League, traguardo centrato per la quinta volta nella sua storia dal club novarese. L’ultimo turno, in programma mercoledì prossimo alle 18 tra Novara e Sporting Lisbona & Benfica al Pala Igor, sarà decisivo per definire il ranking del club azzurro e il tabellone dei prossimi turni della massima competizione europea.

Igor in campo in avvio con Tolok opposta a Cambi, Bonifacio e Squarcini al centro, Herbots e Ishikawa in banda e Leonardi libero; Lodz con Grabka in regia e Storck in diagonale, Planinsec e Lelonkiewicz centrali, Buterez e Damaske shciacciatrici e Lysiak libero.

Lodz parte forte a muro (1-4), Ishikawa tramuta in oro una difesa di Bonifacio e propizia la parità a quota 7 ma i muri su Ishikawa (8-10) e Tolok (9-13) e due ace di Lelonkiewicza ipotecano il parziale sul 9-14 che diventa poco dopo 10-16. Herbots forza in battuta e propizia il 14-17 di Ishikawa ma dopo il timeout ospite, le polacche scappano via 14-20 con Novara che torna sotto con Squarcini protagonista a muro (18-20); il break decisivo è però di Lodz, che chiude a muro sul 20-25.

Novara con De Nardi in sestetto, l’ace di Squarcini spezza l’equilibrio (3-2) e due errori di Lodz lanciano la fuga azzurra sul 7-4 con ancora Squarcini a segno per l’11-7 mentre Lodz ferma il gioco subito dopo, sul +5 Igor. Buterez in battuta riapre tutto (14-12), Tolok con due muri rimette le cose a posto e spinge le sue sul 20-13 sul turno in battuta di Herbots. Ishikawa poco dopo si prende il set point (diagonale vincente, 24-16) e Tolok chiude in maniout, 25-17.

Novara alza il ritmo: ace di Squarcini (3-1), Ishikawa concretizza due difese azzurre (8-4) e Squarcini in battuta propizia il 12-7; Lodz rientra fino al 14-13, Storck impatta in maniout (15-15) e dopo il timeout di Bernardi è Tolok a conquistare il nuovo break (17-15) mentre Buterez impatta ancora a quota 19. Ace di Cambi (21-19), Planinsec risponde (21-21) ma due punti in fila di Tolok fanno 23-21 con Alsmeier che poco dopo entra e firma l’ace del 25-22.

Ancora Squarcini a muro in avvio di quarto set (3-1), l’ace di Bonifacio vale il 10-5 e Lodz, nonostante il tecnico rivoluzioni il sestetto, non reagisce più. Tolok ipoteca il set con quattro ace in cinque scambi (16-6), Ishikawa avvicina il traguardo in battuta (20-7) e poco dopo è Bonifacio, in maniout, a chiudere 25-10.

Federica Squarcini (centrale, Igor Gorgonzola Novara): “Siamo orgogliose di aver conquistato l’accesso alla fase Playoff della Champions League e ora guardiamo con entusiasmo alla nostra ultima partita del girone contro Lisbona, perché vogliamo ottenere il miglior risultato possibile. Complimenti a Lodz per l’approccio: all’inizio ci hanno messo davvero sotto pressione, poi però siamo riuscite a scioglierci e a iniziare a giocare la nostra pallavolo, portando la partita fino al 3-1”.

Le parole del tecnico Lorenzo Bernardi

« Nel primo set siamo partiti contratti, tesi, e questo ha ovviamente avuto un impatto sul nostro gioco. Abbiamo sempre inseguito, senza riuscire a completare la rimonta, poi dal secondo set abbiamo alzato il livello e abbiamo chiuso con una vittoria da tre punti che era l’obiettivo con cui siamo entrate in campo. Ora ci aspetta un’altra partita importante, con il Benfica, per definire quelli che saranno i prossimi passi del nostro cammino europeo ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA – PGE BUDOWLANI LODZ 3-1 (20-25, 25-17, 25-22, 25-10)

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Van Avermaet ne, Cambi 4, Herbots 10, Squarcini 13, De Nardi (L), Leonardi (L), Alsmeier 1, Ishikawa 18, Bonifacio 6, Carraro ne, Baijens ne, Tolok 24, Costantini ne, Melli ne. All. Bernardi.

PGE BUDOWLANI LODZ: Bruna 3, Druzkowska, Lelonkiewicz 6, Wenerska, Planinsec 9, Buterez 13, Drosdowska (L) ne, Storck 16, Lysiak, Grabka, Siuda, Damaske 10, Milewska ne, Majkowska 1. All. Biernat.

MVP Tatiana Tolok (Igor Gorgonzola Novara)

Durata set: 30′, 24′, 26′, 21′; Tot: 101′.