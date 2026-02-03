Tuttosport.com
Champions League: ultima fatica per Conegliano nella Pool D

Domani alle 20.30 al Pala Verde le pantere affrontano le polacche del LKS Lodz con la qualificazione ai quarti di finale già in tasca
3 min
Antonio CarraroLKSChampions League
Champions League: ultima fatica per Conegliano nella Pool D

VILLORBA (TREVISO)-Ultimo impegno nella Pool D per la Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano. Con la qualificazione ai quarti già in tasca in virtù del primo posto conquistato con 5 vittorie che hanno fruttato 14 punti, la squadra di Santarelli affronta in casa domani, martedì 4 febbraio, alle 20.30, le polacche del LKS Lodz (fischio d’inizio ore 20.30).

 All’andata, l’A.Carraro Prosecco DOC ha vinto per 3-0 alla Lodz Sport Arena. Squadra al completo per coach Daniele Santarelli.

PRECEDENTI: Ci sono 3 precedenti della sfida, i primi 2 risalgono alla CEV Champions League della stagione 2019-20, nelle sfide di andata e ritorno del girone le Pantere hanno avuto la meglio vincendo 3-0.

Le parole del tecnico Daniele Santarelli

« Domani ci aspetta la gara contro LKS Lodz, vogliamo chiudere il girone con una vittoria e con una buona prestazione che dia continuità al nostro momento positivo. L’obiettivo è finire il girone con il miglior punteggio e quoziente set possibile, poi staremo a vedere cosa succederà negli altri campi per definire tutti gli incastri, ma ci penseremo solamente alla fine. Ci saranno tanti scontri avvincenti all’ultima giornata di Champions League, competizione che mai come questa stagione appare aperta ad ogni scenario. Dai quarti in poi, ovviamente, il livello di pallavolo che vedremo sarà di altissimo livello, noi vogliamo arrivarci con una prova convincente davanti al nostro pubblico. Abbiamo recuperato le febbricitanti Scognamillo e Munarini, che sono tornate in palestra a lavorare in gruppo. Continuerò a ruotare tutte le ragazze tra domani e i prossimi 4 turni di campionato che ci separano dai play-off, noi dello staff abbiamo intenzione di dare chance e ritmo a tutte in vista del periodo decisivo della stagione. Vogliamo far salire il livello medio, stanno per arrivare le partite da dentro fuori e vogliamo arrivarci nel migliore dei modi. Siamo contenti di tornare al Palaverde dopo il tutto esaurito di domenica contro Macerata, la Champions League è una competizione speciale e giocarla in casa ha sempre un sapore diverso ».

CHAMPIONS LEAGUE-6a GIORNATA POOL D

Mercoledì 4 febbraio Ore 20.30

Antonio Carraro Prosecco DOC Conegliano- LKS Lodz Arbitri: Mitrovic (MNE) e Strandson (EST)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

