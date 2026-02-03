Champions League: Milano si gioca il primo posto con l'Eczacibasi

MILANO – Sta per giungere al termine la fase a gironi della CEV ZEREN Group Champions League. Ultimo turno della Pool C per la Numia Vero Volley Milano che sarà protagonista di una sfida ad alta quota: mercoledì 4 febbraio – ore 20.00, diretta Sky Sport Uno e DAZN – all’Allianz Cloud arrivano le turche dell’Eczacibasi Istanbul, per un big match che decreterà il verdetto sulle sorti delle due formazioni nel loro cammino europeo. Il primo posto in classifica permetterebbe di volare direttamente ai Quarti, facilitando così il percorso che porta alla Final Four di Istanbul; chi chiuderà la Pool da seconda nel girone dovrà invece passare dai Playoff per aggiudicarsi un posto tra le migliori otto.

Entrambe reduci dai successi nella scorsa giornata di Champions e nei rispettivi campionati, le due squadre scenderanno in campo con lo stesso obiettivo: vincere per conquistare il primo posto. La Numia Vero Volley guidata dalla capitana Paola Egonu, a referto con 32 punti e vincitrice del premio MVP contro l’Olympiacos, potrà contare sulla spinta del suo pubblico per centrare la qualificazione alla fase successiva di Champions League. Dall’altra parte della rete l’Eczacibasi, che ha in Magdalena Stysiak la sua miglior marcatrice, arriva all’Allianz Cloud con l’intento di ripetere il risultato di andata.

Le parole del tecnico Stefano Lavarini

« Con l’Eczacibasi sarà una partita decisiva per determinare i primi due posti del girone e i conseguenti incroci nel turno successivo. Per poter migliorare rispetto alla gara di andata, dovremo aumentare l’efficacia del nostro servizio per limitare il loro gioco rapido, in particolare coi centrali. Inoltre sarà decisivo attaccare con coraggio e la giusta scelta dei colpi, come in diversi momenti abbiamo fatto in trasferta contro una squadra molto fisica come la loro ».

Le parole di Hena Kurtagic

« Quello di domani sarà il match più importante della Pool. Sono felice di giocare a Milano davanti al nostro pubblico, il cui apporto sarà fondamentale. L’obiettivo è quello di essere pazienti e solidi nel nostro gioco e così facendo credo che arriverà il risultato sperato ».

LE AVVERSARIE-

Quattro vittorie e una sconfitta in CEV Champions League per l’Eczacibasi, che si presenta all’Allianz Cloud forte della vittoria per 3-0 sul campo di Lajkovac nell’ultimo turno della Pool C. Guidate da Stysiak – miglior marcatrice tra le sue con 76 punti – le turche occupano la seconda posizione nel girone ad una lunghezza di distanza da Milano. Con Jack-Kisal, Karakurt e le ex Rettke e Stysiak, le arancionere proveranno a replicare il successo dell’andata.

CHAMPIONS LEAGUE 6a GIRNATA POOL C-

Mercoledì 4 febbraio Ore 20.00

Numia Milano-Eczacibasi Istanbul Arbitri: Michlic (Pol)-Petrovic (Ser)