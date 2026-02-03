Champions League: Scandicci va a sfidare il VakifBank nella sua tana

ISTANBUL (TURCHIA)- Mercoledì 4 febbraio, alle ore 19.30 locali (17.30 italiane), la Savino Del Bene Scandicci va a sfidare il VakifBank Istanbul alla Vakifbank Spor Sarayi nell'ultimo impegno della Pool A. La formazione di Gaspari affronta la capolista del reggruppamento che ha vinto le precedenti cinque partite mentre le toscane hanno perduto soltanto il match di andata contro le avversarie di domani.

La gara sarà importante ai fini della definizione della classifica finale del girone. Il VakifBank Istanbul guida la Pool A con 15 punti, frutto di cinque vittorie in altrettanti incontri, mentre la Savino Del Bene Volley occupa la seconda posizione con 12 punti, ottenuti grazie a quattro successi e una sola sconfitta, arrivata nella gara d’andata disputata al Pala BigMat di Firenze, conclusa sul 3-1 in favore della squadra turca.

Già matematicamente qualificata alla fase successiva della competizione, la formazione scandiccese è chiamata a giocarsi il miglior piazzamento possibile nel girone. La possibilità di chiudere al primo posto consentirebbe alla Savino Del Bene Volley di accedere direttamente ai quarti di finale di CEV Champions League, evitando il turno di play off e quindi due gare in più in una stagione già particolarmente ricca di impegni.

EX E PRECEDENTI

Due atlete della Savino Del Bene Volley hanno vestito i colori del VakifBank Istanbul. Si tratta di:

Maja Ognjenovic, palleggiatrice classe ’84, ha giocato nel VakifBank dal 2019 al 2021, vincendo campionato e Coppa di Turchia

Caterina Bosetti, schiacciatrice classe ’94, ha vestio la maglia del VakifBank nella scorsa stagione, vincendo il campionato di Turchia

Non ci sono invece giocatrici del VakifBank con un passato tra le fila della Savino Del Bene Volley.

Quello di giovedì sera sarà il quinto confronto tra le due formazioni.

L’ultima sfida tra le due formazioni risale alla gara d’andata, disputata al Pala BigMat di Firenze lo scorso 8 gennaio. In quell’occasione la Savino Del Bene Volley fu sconfitta 3-1 al termine di una gara durata un’ora e quarantaquattro minuti.

L’ultima vittoria della Savino Del Bene Volley contro le turche del VakifBank risale invece alla scorsa edizione della CEV Champions League, in particolare alla semifinale disputata ad Istanbul lo scorso 3 maggio, quando le ragazze di coach Gaspari si imposero sulle turche per 3-0, conquistando l’approdo alla finale della massima manifestazione continentale.

Più in generale, nel corso della sua storia europea, la Savino Del Bene Volley ha affrontato formazioni turche in sedici occasioni: il bilancio dei precedenti è favorevole alla squadra scandiccese, che ha conquistato 9 vittorie a fronte di 7 sconfitte.

Le parole del tecnico Marco Gaspari

« Giochiamo contro la capolista del campionato turco, che quest’anno si è abbastanza rinforzata. Sarà una partita diversa rispetto a quella con Chieri: il VakifBank ha grande fisicità, diversi punti di impatto e grande qualità nei gesti tecnici, ma un gioco meno dinamico. Quindi, chiaramente, il nostro assetto sarà diverso e affronteremo una squadra abituata a stare su questi palcoscenici. Noi sappiamo che sarà molto difficile arrivare primi nel girone, ma non andiamo a Istanbul se non per provare ad arrivarci; poi sarà il risultato sportivo a dirci dove saremo ».

LE AVVERSARIE

Il VakifBank Istanbul è una delle migliori formazioni di Turchia e d’Europa, avendo vinto sei volte la Champions League e tredici volte il campionato nazionale, l’ultimo conquistato al termine della stagione 2024-2025.

La squadra turca, guidata dal 2008 dal tecnico italiano Giovanni Guidetti, è attualmente al comando della Sultanlar Ligi, massimo campionato turco di pallavolo femminile. Capolista con 53 punti, la squadra di Istanbul ha vinto diciotto delle diciannove sfide disputate fino ad oggi in campionato, facendo registrare un bilancio di 55 set vinti e appena 9 persi.

Nell’ultima sfida di campionato, disputata il 31 gennaio, la formazione di coach Guidetti si è imposta per 3-0 sul campo del Kuzeyboru.

In Champions League la formazione turca è attualmente imbattuta, capolista nella Pool A con 15 punti e con un bilancio di 15 set vinti e appena 2 persi.

Per il match di giovedì il VakifBank dovrebbe scendere in campo con la diagonale formata da Özbay e Bošković, le due schiacciatrici Markova e Cazaute, con al centro la coppia Ogbogu–Güneş, mentre il libero sarà Aykaç.

CHAMPIONS LEAGUE-6a GIORNATA POOL A-

Mercoledì 4 febbraio Ore 19.30 locali (17.30 italiane)

VakifBank Istanbul-Savino del Bene Scandicci Arbitri: Maroszek (Pol)-Mylonakis (Gre)